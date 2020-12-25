Гороскоп на 28 декабря 2020 года

Кого ждут перемены в личной жизни, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 28 декабря 2020 года (28.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, у кого есть шанс познакомиться с интересной личностью.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Овен

В этот понедельник вам нужно больше проявлять инициативы. На работе день будет продуктивным, скорей всего, что станете фонтанировать идеями. Постарайтесь многое успеть.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Телец

Тельцы, у вас есть шанс распрощаться с вредными привычками. Если хотите перемен в новом 2021-м, пересмотрите свой распорядок дня. В личной жизни пока стабильно, но впереди вас ждут приятные обновления.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Близнецы

28 декабря велика вероятность, что столкнетесь с недопониманием. На любую критику – не реагируйте с обидой. Не стоит перед Новым годом заниматься выяснением отношений.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Рак

У вас есть недоброжелатели поэтому не стоит никому давать повод для сплетен. Рассказывайте о своих личных проблемах только самым близким людям. К вечеру почувствуете усталость, но ваши домочадцы придадут вам сил и настроения.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Лев

Нужно вплотную заняться работой, а если вы бизнесмен, то и поиском новых партнеров. Усилия, приложенные в этом направлении, будут вознаграждены сторицей. Принимайте советы от более старших людей, у них больше жизненного опыта.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Дева

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Понедельник может оказаться напряженным из-за раздражительности и несговорчивости окружающих вас людей. Но не позволяйте эмоциям втянуть вас в конфликтные ситуации.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Весы

Весы, не халтурьте! Относитесь к поставленным задачам на работе ответственнее. День принесет удачу на встречах и в расширении кругозора. Запаситесь продуктами питания для поддержки иммунитета.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Скорпион

День благоприятен для романтических свиданий, встреч с друзьями и даже общения с малознакомыми людьми. Останется приятное послевкусие. Вы в предвкушении Нового года, дарите праздничное настроение каждый день. Вы же видите, как кайфуете от этого.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Стрелец

Запланируйте больше важных дел. Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, то сможете многого добиться. Откажитесь от посещения каких-либо мероприятий, зачем рисковать, карантин не отменяли!

Гороскоп на 28 декабря 2020 Козерог

Козерогов ждут судьбоносные перемены. Стоит обратить внимание на здоровье, не отказывайте себе в массаже и витаминах. Планируйте, как проведете Новы год. Если не успели выбрать подарки, посвятите вечер понедельника этому занятию.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Водолей

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У вас сейчас подходящий период для воплощения своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Удачно сложатся поездки.

Гороскоп на 28 декабря 2020 Рыбы

Смело беретесь за то, что вы так долго откладывали! Вам надо постараться максимально все закрыть до 31 декабря! Вторая половина подарит приятные встречи, а одинокие Рыбы могут познакомиться с интересной личностью.

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