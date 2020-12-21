Гороскоп на 21 декабря 2020 года

Кто в этот день будет нарасхват, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 21 декабря 2020 года (21.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому стоит заняться планированием дел к концу месяца.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Овен

Первый рабочей день недели пройдет легко и без конфликтов. Можете поддаться фантазированию, но стоит спуститься с неба на землю. Все заслуги только от вашей работоспособности.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Телец

21 декабря вам нужно остерегаться гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться, а остальные будут противоречить вашим интересам. В личной жизни все хорошо.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Близнецы

Понедельник не предвещает тревог и беспокойства. Велика вероятность, что день окажется длиннее, чем остальные. Но, за то, вы успеете завершить давно тянувшиеся дела.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Рак

Не стоит играть в игры, не изучив правила. Любые авантюры вам сейчас ни к чему. Лучше заняться планированием дел, которые нужно выполнить до 31 декабря. Не забывайте о поддержке иммунитета.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Лев

Некоторые Львы будут подобны фарфоровой вазе - тонки, изящны и очень хрупки. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом. Уделите время своему спутнику жизни.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Дева

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Понедельник приготовил вам много рабочих вопросов, но вам все по плечу, многое успеете. Не отказывайте в помощи, если кто-то обратиться из близких и коллег.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Весы

Представители этого знака Зодиака будут полны сил и оптимизма, сможете справиться практически с любым делом. Преуспеете на работе, начальник останется вами доволен. Не тратьте свое время на социальные сети, лучше почитать книгу или пообщаться за чашкой чая с домочадцами.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Скорпион

Велика вероятность, что столкнетесь с событиями, которые произойдут в вашей жизни впервые. Почувствуете волнение, но у вас есть на кого положиться. Есть и хорошие новости – понедельник подарит романтическое настроение.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Стрелец

Стрельцы, вы будете нарасхват! Сил и азарта вам, конечно, хватит, но вечером нужно устроить разгрузку и релакс. Побалуйте себя спа-процедурами или массажем, можно дома сделать ванночки и масочку.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Козерог

Ваши аппетиты вырастут, но все-таки стоит умереть свои желания. Ваша вторая половина хочет больше вашего внимания и ласки, не скупитесь на эти вещи – вы получите в ответ вдвое больше.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Водолей

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Есть риск, что Водолеи почувствуют состояние беспокойства и неуверенности в себе. Да, будут колебания, но, если изучите все досконально, то любые переговоры и заключение выгодных контрактов пройдут удачно! В этот день получите приятные известия.

Гороскоп на 21 декабря 2020 Рыбы

21 декабря вас собьет с ног шквал эмоций, не только ваших, но и чужих. Не берите на себя больше, чем можете осилить, ведь у вас еще есть личные заботы! С домашними хлопотами справитесь вместе с супругом, а на работе с многочисленными задачами с помощью коллег.

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