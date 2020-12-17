Гороскоп на 17 декабря 2020 года

Кому не стоит в этот день рисковать по-крупному и почему, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 17 декабря 2020 года (17.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, какому представителю созвездия нужно уделить время для новых знакомств в социальных сетях.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Овен

Велика вероятность, что некоторые Овны будут склонны к мистицизму. День не предвещает ничего плохого. Проводите больше времени с родными, гуляйте в парке, дышите свежим воздухом.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Телец

17 декабря данный знак Зодиака ощутит прилив энергии для решения важных дел. Все зависит еще от вашего желания и настроения. Удача на вашей стороне, только стоит правильно ею воспользоваться.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Близнецы

В этот четверг вы не будете страдать излишним терпением. Могут возникнуть ссоры с окружающими, старайтесь вести себя более сдержано и корректно. К вечеру почувствуете романтическое настроение.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Рак

Ракам не стоит рисковать по-крупному, если вы не уверены в своих силах и надежности деловых партнеров. Переходите дорогу в положенном месте, пожалуйста. Уделите время второй половине.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Лев

В данный период у вас откроется нюх на деньги. Если на горизонте возникнут интересные прибыльные перспективы, присмотрись к ним, если там нет подвоха – соглашайтесь. В любовном плане все без изменений.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Дева

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Девы, проявляйте максимальную осторожность в этот день. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Одинокие представили знака Зодиака – выделите время на новые знакомства в Интернете.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Весы

Присмотритесь к своим действиям и принципам. Если есть моменты, которые усложняют вам жизнь – откажитесь от них. Для поднятия настроения рассмотрите вариант приобретения елки и украшений к ней.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Скорпион

К сожалению, в этот четверг вы столкнетесь с тем, что вы будете биться за чьи-то интересы, забыв о своих нуждах. Никого в этом не вините, значит кому-то действительно нужна ваша помощь. Позвоните своим пожилым родственникам, узнайте, как их самочувствие.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Стрелец

Обращайте внимание на то, что вы говорите людям и как им отвечаете. Есть риск, что ваше свободомыслие превзойдет все разумные пределы. Зачем кому-то портить настроение? Помните, что такие вещи возвращаются бумерангом.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Козерог

17 декабря ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Активный день, но вы многое успеете, в том числе с домашними хлопотами. Звезды сулят вам успех, так что используйте все счастливые знаки на полную.

Гороскоп на 17 декабря 2020 Водолей

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Водолеи, выигрыш штука, конечно, хорошая и никогда не лишняя, однако при честной игре он приятнее. Не забывайте о том, что рано или поздно совесть может проснуться. А зачем вам такие моменты, куда вы сожалеете о прошлом?

Гороскоп на 17 декабря 2020 Рыбы

Перестаньте откладывать на завтра, на потом, на конец месяца давно тянувшиеся дела. Пришло время со всем разобраться. Стоит уже заняться планированием планов на новый 2021 год. В остальном у все стабильно и без катастроф.

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