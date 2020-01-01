ТОП-10 лучших комедий с черным юмором

Подборка для нескучного вечера.

Ivona создала подборку кинофильмов, специально для любителей острого юмора и шуток на грани фола. Приготовьтесь, будем уморительно!

После прочтения сжечь (2008)

Читай также: ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых

Потеря диска с зашифрованной информацией в одном из спортивных залов города запускает цепочку событий в духе шпионского триллера. Если бы не одно “но“: действия героев, невольно втянутых в игру, непонятную даже агентам ЦРУ, настолько абсурдны и нелогичны, что невольно вызывают приступы истерического хохота.

Смерть на похоронах (2007)

На похоронах отца собирается все чопорное семейство: кто-то изображает дружелюбие, хотя в душе ненавидит всех и каждого, кто-то - боится встретиться с призраками прошлого, кто-то - приходит незваным и раскрывает все тайны покойного. Ну а кто-то по ошибке принимает наркотик вместо валиума и отправляется гулять по дому, полному скорби, смущая окружающих.

Большой Лебовски (1998)

Чувак живет в свое удовольствие - слушает любимых “Creedence“, пьет “Белый русский“ и играет в боулинг с друзьями. Внезапно его размеренную жизнь стареющего хиппи врываются бандиты, которые спутали Чувака с его очень богатым однофамильцем. Теперь Лебовски придется восстановить честь и справедливость. А также неплохо было бы забрать ковер, который задавал тон всей его комнате.

Читай также: ТОП-7 ужастиков, основанных на реальных событиях Реальные упыри (2014)

Фильм повествует о жизни четырех вампиров в Веллингтоне. Каждый из них - представитель разного поколения, со своим характером и особенностями. Но всем им приходится адаптироваться к современным реалиям, что дается вампирам с трудом. Их жизнь меняется с появлением Ника - нового члена их команды. Из-за безрассудства новообращенного вампира весь образ жизни Владислава, Дикона, Виаго и Петира оказывается под угрозой.

Четыре комнаты (1995)

Молодой портье Тед только заступил на свою первую в жизни смену в гостинице. Выслушав странный совет от старожила, он отправляется выполнять свои обязанности и раз за разом ввязывается в комические, мистические, абсурдные и пугающие события, главными героями которых оказываются жильцы обслуживаемых им номеров.

ТОП-10 лучших комедий с черным юмором: Четыре комнаты imdb.com

Дикие истории (2014)

Порой люди теряют ум и сходят с ума, даже если прежде ни были крайне сдержанными. У всех есть своя точка кипения, достигая которой мы уже теряем контроль над ситуацией. Шесть новелл, из которых состоит этот фильм, прекрасное тому подтверждение

Читай также: ТОП-10 лучших биографических фильмов Однажды в Ирландии (2011)

Если вы считаете, что английский юмор для вас слишком непонятен и тонок, значит вы еще не сталкивались с ирландским. Трагикомедия про сержанта Джерри Бойла, которому, в силу обстоятельств, приходится работать в одной команде с агентом ФБР. Между ними - культурная пропасть, но это не мешает детективам расследовать череду преступлений, которая всколыхнула Коннемар.

Миллион способов потерять голову (2014)

Альберт - не самый везучий и удачливый парень. К тому же он четко понимает, что жизнь на Диком Западе - не сахар, что не вселяет в него уверенность в себе и своем будущем. Его жизнь меняет Анна - очаровательная девушка, которая вернула его вкус к жизни. Но, увы, Анна замужем, причем за главным злодеем. Теперь Альберту предстоит, со свойственной ему непосредственностью, победить негодяя и спасти красавицу.

Зомби по имени Шон (2004)

Жизнь Шона заурядна и предсказуема: один и тот же паб, один и тот же друг и никаких интересов. Работает он торговым консультантом, планов на будущее не строит. Жизнь Шона круто изменилась в один день - сначала его бросила любовь всей его жизни, затем - все знакомые неумолимо начали превращаться в зомби. Такой сценарий Шона и его друзей категорически не устраивает, и они отправляют на поиски надежного укрытия, попутно спасая тех, кто еще не заражен.

ТОП-10 лучших комедий с черным юмором: Зомби по имени Шон imdb.com

Ранее мы рассказывали, какие сериалы считаются самыми популярными в мире.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.