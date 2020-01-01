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ТОП-10 лучших комедий с черным юмором

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Подборка для нескучного вечера.
ТОП-10 лучших комедий с черным юмором
ТОП-10 лучших комедий с черным юмором
imdb.com

Ivona создала подборку кинофильмов, специально для любителей острого юмора и шуток на грани фола. Приготовьтесь, будем уморительно!

  • После прочтения сжечь (2008)

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Потеря диска с зашифрованной информацией в одном из спортивных залов города запускает цепочку событий в духе шпионского триллера. Если бы не одно “но“: действия героев, невольно втянутых в игру, непонятную даже агентам ЦРУ, настолько абсурдны и нелогичны, что невольно вызывают приступы истерического хохота.

  • Смерть на похоронах (2007)

На похоронах отца собирается все чопорное семейство: кто-то изображает дружелюбие, хотя в душе ненавидит всех и каждого, кто-то - боится встретиться с призраками прошлого, кто-то - приходит незваным и раскрывает все тайны покойного. Ну а кто-то по ошибке принимает наркотик вместо валиума и отправляется гулять по дому, полному скорби, смущая окружающих.

  • Большой Лебовски (1998)

Чувак живет в свое удовольствие - слушает любимых “Creedence“, пьет “Белый русский“ и играет в боулинг с друзьями. Внезапно его размеренную жизнь стареющего хиппи врываются бандиты, которые спутали Чувака с его очень богатым однофамильцем. Теперь Лебовски придется восстановить честь и справедливость. А также неплохо было бы забрать ковер, который задавал тон всей его комнате.

Фильм повествует о жизни четырех вампиров в Веллингтоне. Каждый из них - представитель разного поколения, со своим характером и особенностями. Но всем им приходится адаптироваться к современным реалиям, что дается вампирам с трудом. Их жизнь меняется с появлением Ника - нового члена их команды. Из-за безрассудства новообращенного вампира весь образ жизни Владислава, Дикона, Виаго и  Петира оказывается под угрозой.

  • Четыре комнаты (1995)

Молодой портье Тед только заступил на свою первую в жизни смену в гостинице. Выслушав странный совет от старожила, он отправляется выполнять свои обязанности и раз за разом ввязывается в комические, мистические, абсурдные и пугающие события, главными героями которых оказываются жильцы обслуживаемых им номеров.

ТОП-10 лучших комедий с черным юмором: Четыре комнаты
ТОП-10 лучших комедий с черным юмором: Четыре комнаты
imdb.com

  • Дикие истории (2014)

Порой люди теряют ум и сходят с ума, даже если прежде ни были крайне сдержанными. У всех есть своя точка кипения, достигая которой мы уже теряем контроль над ситуацией. Шесть новелл, из которых состоит этот фильм, прекрасное тому подтверждение

Если вы считаете, что английский юмор для вас слишком непонятен и тонок, значит вы еще не сталкивались с ирландским. Трагикомедия про сержанта Джерри Бойла, которому, в силу обстоятельств, приходится работать в одной команде с агентом ФБР. Между ними - культурная пропасть, но это не мешает детективам расследовать череду преступлений, которая всколыхнула Коннемар.

  • Миллион способов потерять голову (2014)

Альберт - не самый везучий и удачливый парень. К тому же он четко понимает, что жизнь на Диком Западе - не сахар, что не вселяет в него уверенность в себе и своем будущем. Его жизнь меняет Анна - очаровательная девушка, которая вернула его вкус к жизни. Но, увы, Анна замужем, причем за главным злодеем. Теперь Альберту предстоит, со свойственной ему непосредственностью, победить негодяя и спасти красавицу.

  • Зомби по имени Шон (2004)

Жизнь Шона заурядна и предсказуема: один и тот же паб, один и тот же друг и никаких интересов. Работает он торговым консультантом, планов на будущее не строит. Жизнь Шона круто изменилась в один день - сначала его бросила любовь всей его жизни, затем - все знакомые неумолимо начали превращаться в зомби. Такой сценарий Шона и его друзей категорически не устраивает, и они отправляют на поиски надежного укрытия, попутно спасая тех, кто еще не заражен.

ТОП-10 лучших комедий с черным юмором: Зомби по имени Шон
ТОП-10 лучших комедий с черным юмором: Зомби по имени Шон
imdb.com

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Источник: ivona)bigmir.net

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