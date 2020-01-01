Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака depositphotos.com

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Гороскоп на 26 июля 2020:

Овен

Сегодня старайтесь больше отдыхать, многое ставить на паузу, приводить в порядок ситуацию в личной жизни, здоровье, избегать важных и сложных решений.

Телец

Сегодня могут обострится негативные отношения с кем-то, сплетни, сомнительные дела, старайтесь избегать суеты, конфликтных дел и людей.

Близнецы

Сегодня благоприятны поездки, путешествия с целью решения важных дел и покупок, старайтесь поставить конкретную цель на день - и будете успешны в её достижении.

Рак

Старайтесь сегодня делать те дела, которые давно откладывали, выяснять мутные ситуации в отношениях, устанавливать справедливость, наводить порядок в семье и хозяйстве.

Лев

Сегодня могут быть важные новости. События и решения будут влиять на дальнейшую судьбу в разных сферах жизни – будь то любовные отношения, материальные дела или отношения с родственниками.

Дева

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Сегодня благоприятно и выгодно общаться с разными людьми, знакомыми, партнёрами и коллегами, связи и коммуникации будут приводить к выгодным покупкам или полезной информации.

Весы

Сегодня что-то может вас разочаровывать, приносить негативные эмоции, отношения и личная жизнь могут быть под ударом, могут возникнуть трудности со здоровьем.

Скорпион

Сегодня может быть важный выбор, серьезная ситуация, придётся определяться с дальнейшим жизненным движением, старайтесь идти путём реальных дел, а не искушений и соблазнов.

Стрелец

День энергетически активный, несёт вам победы, успехи, уважение, достижения в самореализации и делах важных лично вам.

Козерог

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Сегодня стоит опасаться кризисных явлений, распада и развала каких-либо ситуаций, то, на что вы давно закрывали глаза, может превращаться в проблему.

Водолей

Сегодня избегайте долговых дел, кредитов, покупок на чужие деньги, могут быть предательства или негативные ситуации.

Рыбы

Сегодня стоит работать с информацией, общаться, собирать данные, строить планы на будущее, размышлять о поездках и серьезных делах.

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