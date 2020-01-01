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Запреты дня 26 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Гаврилу Летнего

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О чем стоит попросить в этот день у Архангела Гавриила?
Запреты дня 26 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Гаврилу Летнего
Запреты дня 26 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Гаврилу Летнего
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В воскресенье, 27 июля, православная христианская церковь отмечает День Архангела Гавриила или, по народному календарю, Гаврилы Летнего.

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Что нельзя делать на Гаврилу Летнего 26 июля 2020?

Этот день отмечают работой и молитвой, поэтому в числе запретов обжорство и лень, жестокость, сквернословие, скупость и жадность, зависть и гнев.

Приметы на Гаврилу Летнего 26 июля 2020

В это время продолжается активный сбор урожая, поэтому все мысли простого народа на Гаврилу Летнего были исключительно на полях. С ними связывались надежды и чаяния, опасения и страхи. Так как конец июля порой был крайне влажным с большим количеством осадков, у Архангела Гавриила просили защиты урожая от природных катаклизмов: чтобы не сгнили сено и зерно в поле, чтобы град не побил урожай, чтобы солнце было умеренным (достаточно, чтобы зрели плоды, но не настолько сильно, чтобы сжечь их). Считается, что Гаврила Летний в образе солнечного луча бродит в этот день по полям, садам и огородам, наблюдая за сохранностью урожая.

Первый сноп, собранный в этот день, сохраняли до следующего года. Согласно поверьям, он приносил в дом мир и благополучие. Его зерна добавляли в лекарства болеющим, им похлопывали детей и беременных женщин, чтобы защитить от нечистой силы.

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Впрочем, Архангел Гавриил считается не только покровителем полей и посевов. О помощи у него просят также сироты и бесплодные семьи. Под свою защиту Гаврила Летний берет также семьи, переживающие проблемы.

Бабочка, залетевшая в дом в этот день - хорошая примета, сулящая удачу.

Другие праздники 26 июля 2020

  • День работников торговли в Украине
  • День эсперанто.

Именины 26 июля 2020

Антон (вступающий в бой), Гавриил (помощник Бога), Сара (знатная), Степан (венец) и Юлиан (из рода Юлиев) отмечают День ангела по православному церковному календарю, Анна (благая), Мирослава (славная миром) и Ефим (благочестивый) - по католическому.

Ранее мы рассказывали, когда можно красить волосы по лунному календарю в августе 2020.

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, именины, День ангела
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Источник: ivona)bigmir.net

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