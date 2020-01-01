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У кого именины 26 июля? pinterest.com

Чей День ангела предстоит отметить 26 июля 20202 года, расскажет Ivona.

Именины 26 июля 2020 года отмечают:

Антон

мужское имя древнегреческого происхождения, “вступающий в бой“.

Гавриил

мужское имя еврейского происхождения, “помощник Бога“.

Сара

библейское женское имя древнееврейского происхождения, “знатная, владычица“.

Степан

древнегреческое мужское имя, “венец, корона“.

Юлиан

родовое имя, которое со временем стало личным. Имеет латинское происхождение. Достойная трактовка - “из рода Юлиев“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 26 июля 2020.

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