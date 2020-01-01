У кого именины 26 июля?
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Чей День ангела предстоит отметить 26 июля 20202 года, расскажет Ivona.
Именины 26 июля 2020 года отмечают:
- Антон
мужское имя древнегреческого происхождения, “вступающий в бой“.
- Гавриил
мужское имя еврейского происхождения, “помощник Бога“.
- Сара
библейское женское имя древнееврейского происхождения, “знатная, владычица“.
- Степан
древнегреческое мужское имя, “венец, корона“.
- Юлиан
родовое имя, которое со временем стало личным. Имеет латинское происхождение. Достойная трактовка - “из рода Юлиев“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 26 июля 2020.
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