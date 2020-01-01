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У кого именины 26 июля?

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У кого именины 26 июля?
У кого именины 26 июля?
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Чей День ангела предстоит отметить 26 июля 20202 года, расскажет Ivona.

Именины 26 июля 2020 года отмечают:

  • Антон

мужское имя древнегреческого происхождения, “вступающий в бой“.

  • Гавриил

мужское имя еврейского происхождения, “помощник Бога“.

  • Сара

библейское женское имя древнееврейского происхождения, “знатная, владычица“.

  • Степан

древнегреческое мужское имя, “венец, корона“.

  • Юлиан

родовое имя, которое со временем стало личным. Имеет латинское происхождение. Достойная трактовка - “из рода Юлиев“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 26 июля 2020.

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Теги: именины, День ангела, имена для мальчика, имена для мальчиков, имена для девочек, имена для девочки, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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