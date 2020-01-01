У кого именины 16 июля?
Кому посчастливилось отмечать День ангела 16 июля 2020 года, расскажет Ivona.
Именины 16 июля 2020 года отмечают:
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мужское имя греческого происхождения, означает “защитник“.
- Анатолий
древнегреческое имя, означающее “восточный“ или “восход солнца“.
- Василий
имя греческого происхождения, изначально служившее эпитетом для богов Посейдона и Зевса. Чаще всего трактуется как “царственный“.
- Георгий
мужское имя греческого происхождения, также изначально посвященное Зевсу, как одному из главных покровителей земледелия. Имя Георгий (и его производные Егор и Юрий) означает “земледелец“.
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от греческого Γεράσιμος - “уважаемый“, “старший“, “почитаемый“.
- Демид
древнегреческое мужское имя, дословно переводится как “мысль (покровительство) бога“.
- Иван
древнееврейское имя, означает “благодать Божья“.
- Константин
известное в античности личное имя, латинского происхождения. Означает “постоянство“, стойкость“.
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мужское имя латинского происхождения, имеет несколько версий трактования:
1) от лат. Martius - “родившийся в марте“
2) переводится как “молот“ - один из эпитетов бога из римского пантеона Марса.
- Михаил
древнееврейское мужское имя, дословно переводится “тот, кто как Бог“. Более распространенное значение - “подобный Богу“.
- Филипп
имя древнегреческого происхождения. Означает “тот, кто любит лошадей“ или “тот, кто увлекается верховой ездой“.
- Фома
имя происходит от арамейского “томо“ - “близнец“. Однако в статусе имени в русский язык оно заимствовано из древнегреческого.
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мужское имя древнегреческого (Νικόδημος - “побеждающий народ“) или (נקדימון - “переосмысление“) происхождения.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 16 июля.
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