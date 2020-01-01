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У кого именины 16 июля?

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Четверг богат именинниками!
У кого именины 16 июля?
У кого именины 16 июля?
depositphotos.com

Кому посчастливилось отмечать День ангела 16 июля 2020 года, расскажет Ivona.

Именины 16 июля 2020 года отмечают:

мужское имя греческого происхождения, означает “защитник“.

  • Анатолий

древнегреческое имя, означающее “восточный“ или “восход солнца“.

  • Василий

имя греческого происхождения, изначально служившее эпитетом для богов Посейдона и Зевса. Чаще всего трактуется как “царственный“.

  • Георгий

мужское имя греческого происхождения, также изначально посвященное Зевсу, как одному из главных покровителей земледелия. Имя Георгий (и его производные Егор и Юрий) означает “земледелец“.

от греческого Γεράσιμος - “уважаемый“, “старший“, “почитаемый“.

  • Демид

древнегреческое мужское имя, дословно переводится как “мысль (покровительство) бога“.

  • Иван

древнееврейское имя, означает “благодать Божья“.

  • Константин

известное в античности личное имя, латинского происхождения. Означает “постоянство“, стойкость“.

мужское имя латинского происхождения, имеет несколько версий трактования:

1) от  лат. Martius - “родившийся в марте“

2) переводится как “молот“ - один из эпитетов бога из римского пантеона Марса.

  • Михаил

древнееврейское мужское имя, дословно переводится “тот, кто как Бог“. Более распространенное значение - “подобный Богу“.

  • Филипп

имя древнегреческого происхождения. Означает “тот, кто любит лошадей“ или “тот, кто увлекается верховой ездой“.

  • Фома

имя происходит от арамейского “томо“ - “близнец“. Однако в статусе имени в русский язык оно заимствовано из древнегреческого.

мужское имя древнегреческого (Νικόδημος - “побеждающий народ“) или (‏נקדימון - “переосмысление“) происхождения.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 16 июля.

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Теги: именины, день ангела, имена для девочек, имена для мальчиков, имена для девочки, имена для мальчика, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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