Четверг богат именинниками!

У кого именины 16 июля? depositphotos.com

Кому посчастливилось отмечать День ангела 16 июля 2020 года, расскажет Ivona.

Именины 16 июля 2020 года отмечают:

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мужское имя греческого происхождения, означает “защитник“.

Анатолий

древнегреческое имя, означающее “восточный“ или “восход солнца“.

Василий

имя греческого происхождения, изначально служившее эпитетом для богов Посейдона и Зевса. Чаще всего трактуется как “царственный“.

Георгий

мужское имя греческого происхождения, также изначально посвященное Зевсу, как одному из главных покровителей земледелия. Имя Георгий (и его производные Егор и Юрий) означает “земледелец“.

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от греческого Γεράσιμος - “уважаемый“, “старший“, “почитаемый“.

Демид

древнегреческое мужское имя, дословно переводится как “мысль (покровительство) бога“.

Иван

древнееврейское имя, означает “благодать Божья“.

Константин

известное в античности личное имя, латинского происхождения. Означает “постоянство“, стойкость“.

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мужское имя латинского происхождения, имеет несколько версий трактования:

1) от лат. Martius - “родившийся в марте“

2) переводится как “молот“ - один из эпитетов бога из римского пантеона Марса.

Михаил

древнееврейское мужское имя, дословно переводится “тот, кто как Бог“. Более распространенное значение - “подобный Богу“.

Филипп

имя древнегреческого происхождения. Означает “тот, кто любит лошадей“ или “тот, кто увлекается верховой ездой“.

Фома

имя происходит от арамейского “томо“ - “близнец“. Однако в статусе имени в русский язык оно заимствовано из древнегреческого.

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мужское имя древнегреческого (Νικόδημος - “побеждающий народ“) или (‏נקדימון - “переосмысление“) происхождения.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 16 июля.

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