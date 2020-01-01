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День бухгалтера Украины 2020: Поздравления в стихах и открытках

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Поздравьте бухгалтеров с их профессиональным праздником!
День бухгалтера Украины 2020: Поздравления в стихах и открытках
День бухгалтера Украины 2020: Поздравления в стихах и открытках
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День бухгалтера в Украине отмечается ежегодно 16 июляIvona предлагает вам поздравить знакомых бухгалтеров с их профессиональным праздником.

День бухгалтера Украины 2020: Лучшие поздравления

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День бухгалтера сегодня,
Пожелаем мы сейчас,
Чтоб все сложные отчеты
Сами делались за вас,
Дебет с кредитом сводился
И начальник чтоб не злился,
Чтоб зарплату повышал
И всегда вас уважал!

***

Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров!
И сердечно пожелаем
Вам балансов без долгов!

Пусть расчеты будут с плюсом!
Дебит с кредитом сведен!
Жить красиво и со вкусом!
Быть успешными во всем!

***

Всех коллег бухгалтеров,
Не жалея добрых слов,
Поздравляю и желаю,
Так, чтоб каждый был здоров,
Чтобы дом был полной чашей,
Чтоб в нелегкой жизни нашей,
Помогали нам друзья,
И любимая семья.
Чтобы радовали дети,
И дарили внуков нам,
И жилось на этом свете
Столько - сколько нужно вам!

***

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Дымится уж клавиатура,
Летят платежки над столом,
Вы не приемлите халтуры,
В погоне мчась за мастерством.

Вам в День бухгалтера желаю
Достичь в профессии высот.
Пускай любовь Вас вдохновляет,
И сердце радостно поет.

***

Дебет с кредитом всегда
Пусть у вас сойдется.
Солнце светит, и душа
Пусть всегда смеется.

С праздником бухгалтеров
Мы вас поздравляем!
Поступлений вам больших
От души желаем!

Пусть всегда над головой
Небо будет синим.
И финансы пусть рекой
К вам текут отныне!

***

Давайте в этот день найдем
В словах привычных новое звучание
Друг другу все простим и все поймем
В БАЛАНСЕ сердца и души воспримем пожелание

Пусть в вашей жизни будет только ДЕБЕТ счастья
Удачи, нежности, любви
Пусть КРЕДИТ снимет все ненастья
Уменьшит пасмурные дни

На ОБОРОТАХ доброты держись
Пусть увеличат их и мудрость, и забота
В итоге мы получим САЛЬДО - ЖИЗНЬ
А это самая желанная и важная работа!

***

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Все отчеты пусть сдаются
Просто, весело, шутя -
Жизнь заставит улыбнуться,
С Днем бухгалтера тебя!

Пусть карьера вверх стремится,
Все удастся - только верь.
Ты собой можешь гордиться,
Исполняй мечты скорей!

Ранее мы рассказывали об истории Дня бухгалтера.

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Источник: ivona bigmir)net

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