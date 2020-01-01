Поздравьте бухгалтеров с их профессиональным праздником!

День бухгалтера Украины 2020: Поздравления в стихах и открытках pinterest.com

День бухгалтера в Украине отмечается ежегодно 16 июля. Ivona предлагает вам поздравить знакомых бухгалтеров с их профессиональным праздником.

День бухгалтера Украины 2020: Лучшие поздравления

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День бухгалтера сегодня,

Пожелаем мы сейчас,

Чтоб все сложные отчеты

Сами делались за вас,

Дебет с кредитом сводился

И начальник чтоб не злился,

Чтоб зарплату повышал

И всегда вас уважал!

***

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров!

И сердечно пожелаем

Вам балансов без долгов!

Пусть расчеты будут с плюсом!

Дебит с кредитом сведен!

Жить красиво и со вкусом!

Быть успешными во всем!

***

Всех коллег бухгалтеров,

Не жалея добрых слов,

Поздравляю и желаю,

Так, чтоб каждый был здоров,

Чтобы дом был полной чашей,

Чтоб в нелегкой жизни нашей,

Помогали нам друзья,

И любимая семья.

Чтобы радовали дети,

И дарили внуков нам,

И жилось на этом свете

Столько - сколько нужно вам!

***

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Дымится уж клавиатура,

Летят платежки над столом,

Вы не приемлите халтуры,

В погоне мчась за мастерством.

Вам в День бухгалтера желаю

Достичь в профессии высот.

Пускай любовь Вас вдохновляет,

И сердце радостно поет.

***

Дебет с кредитом всегда

Пусть у вас сойдется.

Солнце светит, и душа

Пусть всегда смеется.

С праздником бухгалтеров

Мы вас поздравляем!

Поступлений вам больших

От души желаем!

Пусть всегда над головой

Небо будет синим.

И финансы пусть рекой

К вам текут отныне!

***

Давайте в этот день найдем

В словах привычных новое звучание

Друг другу все простим и все поймем

В БАЛАНСЕ сердца и души воспримем пожелание

Пусть в вашей жизни будет только ДЕБЕТ счастья

Удачи, нежности, любви

Пусть КРЕДИТ снимет все ненастья

Уменьшит пасмурные дни

На ОБОРОТАХ доброты держись

Пусть увеличат их и мудрость, и забота

В итоге мы получим САЛЬДО - ЖИЗНЬ

А это самая желанная и важная работа!

***

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Все отчеты пусть сдаются

Просто, весело, шутя -

Жизнь заставит улыбнуться,

С Днем бухгалтера тебя!

Пусть карьера вверх стремится,

Все удастся - только верь.

Ты собой можешь гордиться,

Исполняй мечты скорей!

Ранее мы рассказывали об истории Дня бухгалтера.

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