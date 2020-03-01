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Выходные и праздничные дни в марте 2020

Комментариев: 1
Сколько выходных ждет украинцев в первом весеннем месяце.
Выходные и праздничные дни в марте 2020
Выходные и праздничные дни в марте 2020
pinterest.com

Первый месяц 2020 года порадует украинцев щедрыми выходными. Сколько работать и отдыхать предстоит украинцам в марте 2020 года, расскажет Ivona.

В марте 2020 года будет 31 календарный день.

Из них работать украинцы будут 21 день, а выходных будет целых 10 дней.

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Кроме суббот и воскресений, в которые обычно отдыхают украинцы (если их рабочая неделя длится 5 рабочих дней), им в марте 2020 года также удастся отдохнуть в понедельник 9 марта. Дополнительный выходной появился из-за того что государственный праздник - Международный женский день выпадает на воскресенье 8 марта.

Выходные и праздничные дни в марте 2020
Выходные и праздничные дни в марте 2020
pinterest.com

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В марте также будет отмечаться множество неофициальных праздников: Всемирный день иммунитета (2 марта), Всемирный день писателя (3 марта), Всемирный день сна (13 марта), День работников ЖКХ (15 марта), День святого Патрика (17 марта), День работников налоговой и таможенной служб (18 марта), Международный день счастья (20 марта), Всемирный день поэзии (21 марта), Всемирный день борьбы с туберкулезом (24 марта), День службы безопасности Украины (25 марта), День Национальной гвардии Украины (27 марта), Международный день театра (27 марта), Час Земли (28 марта) и пр.

Выходные и праздничные дни в марте 2020
Выходные и праздничные дни в марте 2020
pinterest.com

Также в марте состоится переход на летнее время. Произойдет это в ночь с последнего воскресенья марта на понедельник: с 29 на 30 часы переведут на один час вперед.

Ранее мы рассказывали, когда в Украину придет весенняя погода в 2020 году.

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Теги: праздники в Украине, март, март 2020, выходной, весна 2020, отдых
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Василий*Петросян    01.03.2020, 09:24
Оценка:  0
Василий*Петросян
когда уже запретят этот праздник баборабов и шлюх !!!!!!!!!!!!!
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