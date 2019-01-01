Полнолуние и Новолуние в марте 2020: даты и астрологический прогноз
Полнолуние и Новолуние - знаковые дни во всем лунном месяце. Ощущениям и событиям, пережитым в эти дни издавна придают сакральное значения, именно их считают судьбоносными и определяющими ближайшее будущее. Когда в марте 2020 года наступит Полнолуние И новолуние, и какими событиями будут наполнены эти дни, расскажет Ivona.
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Полнолуние в марте 2020 года произойдет в понедельник, 9 марта в знаке Девы. Астрологи советуют быть предельно осторожными со своими желаниями, ведь они имеют свойство сбываться. Сегодня вас будут одолевать искушения, а худшие черты характера начнут проявляться более четко, чем когда бы то ни было. Постарайтесь критично оценить свои возможности, сильные и слабые стороны и действовать исключительно исходя из сделанных выводов.
Свою энергию постарайтесь расходовать экономно и прилагать усилия лишь для решения текущих проблем. Не стоит вступать в переговоры или приниматься за разрешения конфликтов. Полнолуние в парте 2020 года помешает вам совершить правильный выбор, поэтому стоит избегать начала важных дел, только если вы не уверены на все сто, что вам хватит сил их завершить.
Сегодняшний день лучше посвятить саморазвитию: произведите переоценку внутренних и внешних ресурсов, обратите внимание на поведение ваших близких. Особенно это касается детей. Именно они своим примером и нестандартным образом мышления способны подсказать вам, в каком направлении двигаться дальше.
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Новолуние в марте 2020 года состоится во вторник, 24 марта в знаке Овна. В этот день вам выпадет редкий случай продемонстрировать все свои лучшие качества. Начать стоит с доброты к ближнему: не отказывайте в любой помощи нуждающимся (будь то молчаливая поддержка или благотворительность для малоимущих). Совершенные вами поступки в Новолуние в марте 2020 года положительно отразятся на вашей энергетике: отдача, которую вы получите от благодарностей, будет подпитывать вас весь последующий месяц.
Свою жажду коммуникации постарайтесь удовлетворить в кругу ближайших родственников, друзей или коллег, чей образ мышления совпадает с вашим. Не бойтесь обсудить с ними то, что вас волнует на самом деле, поделиться чем-то личным и сокровенным. Ваше окружение оценит такое доверие и окажет вам максимальную поддержку.
Мартовское Новолуние - отличное время для подведения итогов и завершения дел. Поставьте точку в отношениях, которые вас тяготили, верните долги и простите своих обидчиков. Новолуние - своеобразная фаза обновления, и вам, как личности, стоит пройти духовное очищение. День благоприятен для духовных практик, философских споров и построения планов на будущее.
Ранее мы делились полным астрологическим прогнозом на лунный месяц март 2020 года.
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