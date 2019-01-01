В марте нам предстоит борьба с искушениями и проявления искренней и чистой доброты.

Полнолуние и Новолуние - знаковые дни во всем лунном месяце. Ощущениям и событиям, пережитым в эти дни издавна придают сакральное значения, именно их считают судьбоносными и определяющими ближайшее будущее. Когда в марте 2020 года наступит Полнолуние И новолуние, и какими событиями будут наполнены эти дни, расскажет Ivona.

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Полнолуние в марте 2020 года произойдет в понедельник, 9 марта в знаке Девы. Астрологи советуют быть предельно осторожными со своими желаниями, ведь они имеют свойство сбываться. Сегодня вас будут одолевать искушения, а худшие черты характера начнут проявляться более четко, чем когда бы то ни было. Постарайтесь критично оценить свои возможности, сильные и слабые стороны и действовать исключительно исходя из сделанных выводов.

Свою энергию постарайтесь расходовать экономно и прилагать усилия лишь для решения текущих проблем. Не стоит вступать в переговоры или приниматься за разрешения конфликтов. Полнолуние в парте 2020 года помешает вам совершить правильный выбор, поэтому стоит избегать начала важных дел, только если вы не уверены на все сто, что вам хватит сил их завершить.

Полнолуние и Новолуние в марте 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Сегодняшний день лучше посвятить саморазвитию: произведите переоценку внутренних и внешних ресурсов, обратите внимание на поведение ваших близких. Особенно это касается детей. Именно они своим примером и нестандартным образом мышления способны подсказать вам, в каком направлении двигаться дальше.

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Новолуние в марте 2020 года состоится во вторник, 24 марта в знаке Овна. В этот день вам выпадет редкий случай продемонстрировать все свои лучшие качества. Начать стоит с доброты к ближнему: не отказывайте в любой помощи нуждающимся (будь то молчаливая поддержка или благотворительность для малоимущих). Совершенные вами поступки в Новолуние в марте 2020 года положительно отразятся на вашей энергетике: отдача, которую вы получите от благодарностей, будет подпитывать вас весь последующий месяц.

Свою жажду коммуникации постарайтесь удовлетворить в кругу ближайших родственников, друзей или коллег, чей образ мышления совпадает с вашим. Не бойтесь обсудить с ними то, что вас волнует на самом деле, поделиться чем-то личным и сокровенным. Ваше окружение оценит такое доверие и окажет вам максимальную поддержку.

Полнолуние и Новолуние в марте 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Мартовское Новолуние - отличное время для подведения итогов и завершения дел. Поставьте точку в отношениях, которые вас тяготили, верните долги и простите своих обидчиков. Новолуние - своеобразная фаза обновления, и вам, как личности, стоит пройти духовное очищение. День благоприятен для духовных практик, философских споров и построения планов на будущее.

Ранее мы делились полным астрологическим прогнозом на лунный месяц март 2020 года.

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