Украинские синоптики отметили, что в марте стоит ждать небольшого похолодания, но ненадолго .

Ждать ли холодов?: Синоптики рассказали, когда в Украине начнется весна Pinterest.com

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В этом году в Украине зима 2020 выдалась на редкость теплой - на дворе конец февраля, а температура за окном с каждым днем становится все выше. Будут ли в Украине еще заморозки и стоит ли ждать снега в начале весны. Об этом читайте далее в материале Ivona.

Часть украинских синоптиков считают, что в конце марта 2020 года зима все-таки возьмет реванш и вторая половина месяца будет достаточно холодной, но без существенных осадков. Такое мнение, в частности, высказал “народный синоптик“ Владимир Деркач в комментарии изданию “Апостроф“.

Он отметил, что похолодание придет в Украину в конце февраля.

Последние дни февраля будут холодными, ожидается только несколько теплых дней в середине последней декады, а затем зима еще напомнит о себе, - отметил Деркач.

Синоптик добавил, что начало марта принесет с собой небольшие осадки и заморозки по ночам, а с середины и до конца первого месяца весны будет ветреная погода.

Температура в этот период будет колебаться: по ночам - мороз, а днем - преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде месяца ожидается меньше осадков. Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит, - сообщил Деркач.

Однако, специалисты Центральной геофизической лаборатории считают, что в марте не стоит ждать “резкого приходы зимы“. В комментарии изданию “Обозреватель“ специалисты лаборатории сообщили, что по их прогнозам март будет теплым и без заморозков.

Мы проанализировали самые теплые зимы в Украине и пришли к выводу, что после каждой необычно теплой зимы приходит теплый март, – говорит начальник отдела климатологии Елена Донич.

Для примера эксперт привела зиму 1989-90 годов, которая также была аномально теплой - средняя температура в марте тогда была около +6 +6,5 градуса.

Также не ждут резкого похолодания в марте и специалисты отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра. Эксперт Роман Мурмыло констатировал, что метеорологическая весна в Украине наступила в январе-феврале.

Можно сказать, что зима в Украине закончилась, не успев начаться. Среднесуточная температура стабильно перешла отметку 0 градусов, что является показателем окончания зимы. В разных частях Украины это случилось в январе и в феврале, – сказал Мурмыло изданию “Обозреватель“.

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Он также предполагает, что средняя температура весной 2020 будет на 2 градуса выше нормы.

Однако, в одном вопросе мнения синоптиков сходятся полностью - бесснежная зима чревата засушливой весной, что может создать существенные проблемы с урожаем в Украине.

Вегетация растений начнется, а воды в почве маловато. Сейчас слабых растений 10-15% от общего количества, это некритично. Но если осадков не будет, то это очень плохо. Это повлияет на урожай пшеницы, кукурузы, подсолнечника, гороха, – отметил Мурмыло.

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