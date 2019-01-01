Расписание магнитных бурь на март и как они повлияют на нашу жизнедеятельность.

Грядущий март огорчит многих своей геомагнитной ситуацией: весна 2020 года начнется с сильнейших магнитных колебаний, которые будут продолжаться на протяжении всего месяца. Когда в марте 2020 года буду магнитные бури, расскажет Ivona.

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4-5 марта 2020 года - метеорологи бьют тревогу: грядет сильнейшая магнитная буря за последние несколько месяцев. Недомогание будут ощущать не только метеочувствительные люди, но и те, кто обычно стоек к магнитным колебаниям. Общий упадок сил, тошнота и страшные мигрени - вот лишь часть последствий, которые ожидаются во время первой магнитной бури в марте 2020 года. Специалисты советуют иметь при себе аптечку со средствами первой необходимости. Алкогольным и газированным напиткам в этот период лучше предпочесть лечебный чай с мятой.

Прогноз магнитных бурь на март 2020 pinterest.com

13 марта 2020 года - ожидается средняя по мощности вспышка, которая отразится в основном на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С особым вниманием нужно отнестись также к ощущению общей усталости: избегайте переутомлений, соблюдайте режим сна, энергию расходуйте экономно и не перенапрягайтесь без острой надобности.

16 марта 2020 года - магнитная буря средней интенсивности. В основном она отразится на психическом состоянии людей: апатия и раздражительность будут сопровождаться бессонницей и общим упадком сил. Специалисты советуют избегать конфликтов и активного общения - так будет проще контролировать эмоциональные всплески.

19 марта 2020 года - метеочувствительным людям придется в эти сутки сдерживать физическую активность, так как магнитная буря средней силы может обострить заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Прогноз магнитных бурь на март 2020 pinterest.com

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21-22 марта 2020 года - отголоски предыдущей магнитной бури с новой силой ударят по чувствительным к геомагнитным колебаниям людям. Повышенное кровяное давление ухудшит самочувствие гипертоников, а вспышки гнева и раздражительности приведут к усугублению психических расстройств. Если эти дни для вас будут крайне насыщенными в плане коммуникации, для поддержания спокойствия воспользуйтесь легкими седативными препаратами.

28 марта 2020 года - средняя по силе магнитная вспышка. Ее последствия будут в целом терпимыми для тех, кто обычно не восприимчив к геомагнитным колебаниям. Метеозависимым людям следует внимательно отнестись к состоянию своего здоровья в эти сутки. Особенно это касается проблем с сердцем и опорно-двигательным аппаратом.

Прогноз магнитных бурь на март 2020 pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в марте 2020 года будут Полнолуние и Новолуние.

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