И полезные рекомендации, как адаптироваться к новому времени.

Когда в Украине в 2020 году переводят часы на летнее время pinterest.com

Из года в год не перестают обсуждать тему необходимости перевода часов. Многие украинцы считают, что это - пережитки прошлого, и что уже пора избавляться от этой традиции, но соблюдают ее не только у нас. Вместе с Украиной смену времени проводят в почти 100 странах по всему миру. О том, когда именно в 2020 произойдет перевод часов на летнее время и как правильно адаптироваться к этому процессу, расскажет Ivona.

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Когда переводят часы?

Часы в Украине переводят 2 раза в год: осенью - на час назад, и весной на час вперед. Эти периоды еще называют зимнее время и летнее время соответственно. Каждый год дата перевода часов разная и зависит она от того, какое число будет в последнее воскресенье октября (перевод на зимнее время) и в последнее воскресенье марта (перевод на летнее время). Так в 2020 году переводиться часы на летнее время будут в ночь с 29 на 30 марта в 3:00.

Когда в Украине в 2020 году переводят часы на летнее время pinterest.com

Конечно, так сбивается ритм у всего живого. Например, у человека, который привык ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. На работу будет очень сложно встать утром и потребуется время, чтобы привыкнуть к новому времени. То же самое относится и к детям. Особенно к тем, которые привыкли режиму: садик, школа. Перевод на час вперед заставит их вставать на час раньше, и ребенок будет точно тяжело переносить это. А в сельской местности такой перевод сказывается еще и на животных. Ведь они тоже привыкают к тому, что их кормят в одно и то же время.

Для того чтобы избежать трудных переходов сразу, можно воспользоваться несколькими рекомендациями о том, как подготовиться к переводу времени.

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Как правильно адаптироваться к переводу часов?

Итак, есть несколько дельных советов и рекомендаций, исполняя которые вы с легкостью сможете перейти на новый временной режим.

Непосредственно за 15 минут до сна необходимо проветрить помещение, где будет проходить сон. Также стоит уже включить будильник и отложить телефон до утра. Специалисты настоятельно рекомендуют засыпать при полной тишине и не играть/просматривать новостную ленту с гаджетами перед сном. Так ваш сон будет здоровым и правильным, а утром организм будет бодрым и полным сил и энергии

Попробуйте ежедневно ложится спать на 10-15 минут раньше привычного. Можно попробовать и просыпаться так же. Если начать практиковать такое за неделю до перевода времени, то в день, когда это случится организм уже не почувствует сильной разницы. То же самое нужно провернуть и с детьми: пусть ложатся спать немного раньше привычного

Когда в Украине в 2020 году переводят часы на летнее время pinterest.com

Не стоит сильно перегревать перед сном помещение. Как утверждают специалисты, идеальной будет температура около 18-20 градусов

Перед сном можно выпить немного воды, а вот крепкие и алкогольные напитки лучше оставить на день. Все дело в том, что в крепком чае и кофе много кофеина, а это провоцирует повышение активности. Перед сном это точно не нужно

Также не стоит набивать желудок перед сном едой. Оптимальное время последнего приема ужина - 2-3 часа до сна. Так желудок успеет все переварить и будет готовиться к покою. А вы спокойно ляжете спать, без чувства голода

Вечером с работы, если это возможно, попробуйте пройти пешком. Прогулка по свежему воздуху перед сном будет способствовать оздоровлению организма и его быстрейшему засыпанию. А это, в свою очередь, будет помогать восстанавливать силы

Утром, после пробуждения, чтобы не хотелось спать, можно устроить себе контрастный душ. Это и для организма в целом хорошо, и сонливость как рукой снимет.

Когда в Украине в 2020 году переводят часы на летнее время pinterest.com

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