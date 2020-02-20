Какой символический смысл имеют "зеркальные" даты и чего стоит ожидать от 20.02.2020 согласно астрологам и нумерологам.

Февраль 2020 года богат на “сильные“ даты, которым астрологи приписывают особое значение. Речь идет о датах-палиндромах или “зеркальных“ датах. К ним относятся такие, которые состоят из одинаковых цифр, к примеру: 2 февраля было датой-палиндромом (02.02.2020), 20 февраля также является днем с зеркальной датой (20.02.2020). Ближайший ожидающий нас палиндром произойдет уже через два дня - 22 февраля 2020 года. Так как астрологи и нумерологии наделяют подобные даты особым значением. Ivona растолкует, какой сакральный смысл несет в себе зеркальное число 20.02.2020.

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Что означает “зеркальная“ дата?

“Зеркальные“ даты очень любят выбирать для свадеб молодожены из-за того, что получается просто красивая цифра. В целом это - все, что большинство люде знает о палиндромах. А эти числа, меж тем, несут в себе огромную кармическую нагрузку: по законам нумерологии даты и числа-палиндромы отражают смысловую и духовную взаимосвязь в мире. В отличие от других знаменательных дат, зеркальные не несут в себе, как правило, никаких предсказаний или конкретных рекомендаций к действию. Как числа в них бесконечно отражают друг друга, так и палиндром влияет на человека: он приглашает всмотреться в себя, в собственную суть, посмотреть в глаза самому себе, и рассмотреть в них отражение своих истинных мыслей и чувств.

20 февраля 2020 - "Зеркальная дата": значение, толкование и прогнозы pinterest.com

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“Зеркальная“ дата 20.02.2020: астрологический прогноз

Представители всех знаков Зодиака в этот день почувствуют необычайное умиротворение. Вместе с тем им представится возможность сбалансировать спорные моменты своей жизни. Однако, под влиянием ретроградного Меркурия, представители огненных и водных знаков Зодиака будут склонны к крайностям: в какой-то момент им покажется, что их чувства настолько обострены, что и они сами, и мир вокруг них превратился если не в мультфильм от “Диснея“, то хотя бы в голливудскую романтическую комедию. Сумеет отрегулировать немного эту необычную эйфорию и чувство опасной легкости Юпитер, который покровительствует четвергу. С собой он несет удачу, а также материальный успех и духовное изобилие.

20 февраля 2020 - "Зеркальная дата": значение, толкование и прогнозы pinterest.com

20 февраля 2020 года, согласно астрологам, день исполнения желаний. Влияние Юпитера и мистическое значение “зеркальной“ даты объединились, чтобы предоставить человечеству возможность вспомнить свои самые смелые идеи, планы и фантазии. Конечно, самостоятельно небесные светила исполнить ваше желание не смогут, однако они наделят вас энергией, необходимой для достижения цели в кратчайшие сроки.

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“Зеркальная“ дата 20.02.2020: прогнозы нумерологов

По мнению нумерологов числом 20 февраля 2020 года является двойка - которую еще называют “осью симметрии“. День, которому это число покровительствует, будет наполнен исключительно положительными эмоциями, романтическими переживаниями, деловыми успехами и пр. Однако следует помнить, что как нет худа без добра, так не бывает и добра из худа. В определенный момент вам может показаться, что ваша внутренняя гармония идеальна настолько, что любое постороннее прикосновение к ней означает угрозу вашему благополучию или даже жизни. Важно помнить это, а также постараться не искать врагов среди семьи и старых друзей. Скорее всего вы их там не найдете, а отношения своими беспочвенными обвинениями испортите надолго.

20 февраля 2020 - "Зеркальная дата": значение, толкование и прогнозы pinterest.com

Также даты, которым покровительствует двойка, отлично подходят для налаживания романтических отношений. Конечно, она не может гарантировать вам идеальный брак, но поспособствует выбору правильного партнера, которого вам будет комфортней всего именно в данный период вашей жизни.

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Что делать 20 февраля 2020 года?

Начать стоит с того, чего делать категорически не следует. В этот день Вселенная внимательно прислушивается к каждому вашему слову и впитывает его, как губка. Поэтому хотя бы на день забудьте о брани, ссорах и отрицательных мыслях. Распространяйте вокруг себя лишь положительную энергетику и эмоции, тогда они вскоре вернутся вам сторицей.

20 февраля 2020 года - благоприятный день для начала чего-то важного: браки, сделки, знакомства, обещания и договоры, заключенные сегодня, будут не только крепкими, но и весьма удачными.

20 февраля 2020 - "Зеркальная дата": значение, толкование и прогнозы pinterest.com

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