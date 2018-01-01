Главные столичные локации, в которых отпразднуют Масленицу.

Масленица 2020: Куда пойти на блины в Киеве Facebook.com/parkkyivrus

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Совсем скоро начнется Масленичная неделя, а это отличный повод провести весело время с семьей - поучаствовать в традиционных народных забавах и наестся вкуснейших блинов. Самый пик праздника придется на уикенд 29 февраля-1 марта. Ivona предлагает узнать, где в Киеве и под городом пройдут самые атмосферные гуляния на Масленицу-2020.

Масленица-2020 в Музее Пирогово

В одном из самых колоритных столичных музеев - этно-комплексе Пирогово - пройдет традиционная уже “Масленица. Колодий“, которую здесь празднуют более 20 лет. Этот праздник весны пришел из древности, когда люди почитали силы природы, своих предков, создавали традицию.

Тогда существовал обряд Колодия, во время которого замужние женщины вязали символическую колодку родителям, дети которых были на выданье, но не поженились в Мясоед.

Музей, сохраняя древние традиции украинского гостеприимства, приглашает киевлян и гостей столицы посетить праздник “Колодия“, во время которого воссоздадут народные традиции, а также щедро угостят блинами. Кроме того, в течение всего дня гости смогут поучаствовать в народных забавах “Перетягивание каната“, “Сбивание с колоды“ и других соревнованиях. Кроме того, в Пирогово проведут мастер-класс по народному танцу.

В музыкальной программе - выступление коллективов Черкасской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой будут показывать сохранены и восстановлены старинные обряды на Запусти, как называли этот праздник.

Кульминация праздника будет после 16 часов - на это время запланировано сжигание символа зимы “Корявого деда“, а также концерт молодых исполнителей.

Когда: 29 февраля - 1 марта

Где: Музей “Пирогово“, Киев, улица академика Тронько.

Вход - 50 грн.

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Масленица-2020 на ВДНГ

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Здесь устроят праздник “Запальна Масляна“ с блинами, конкурсами и масштабным концертом. Гульянья обещают с размахом - территорию украсят сеном и лентами, на входе установят пятиметровое чучело зимы, рядом с которым можно сфотографироваться с невероятными ходулисты. Кроме того – обустроят тематические фотозоны и зону украинских забав.

Здесь вы сможете посоревноваться в перетягивании каната, принять участие в боях мешками, преодолеть “ледяной столб“, чтобы забрать с собой один из ценных подарков, которые закреплены на верхушке, и просто насладиться праздничной атмосферой. Главной фишкой вечера, разумеется, станет сожжение чучела зимы в сопровождении яркого огненного шоу. Блины на любой вкус и с любой начинкой можно будет приобрести в павильоне “Баварский двор“. Здесь повара приготовят их с мясом, баварскими сосисками, сыром, красной икрой, зеленью, овощами, ягодами, маком, приправленные сметаной или другими топингами – угощение удовлетворят самого требовательного гурмана.

Ключевым событием субботы и воскресенья станет концерт с участием звезд, который совместно с радио “Пятница“, проведут на ВДНГ. 29 февраля на главной сцене выступят: шоумен и певец Артур Боссо, поп-рок исполнительница Алина Гросу, «папин бродяга, мамин симпатяга» Олег Кензов и изысканная брюнетка Оля Цибульская. 1 марта эстафету примут: самый известный бойс бенд Украины AVIATOR, Гайтана со своими хитами “Шаленій“ и “Слідом за тобою“, автор неофициального гимна Киева “Хрещатик“ Павел Зибров и крутые ребята из группы “ТІК“ со своими культовыми «Олені» и “Вчителька“.

Когда: 29 февраля - 1 марта.

Где: ВДНГ, пр-т. Глушкова,1.

facebook.com/vdngkyiv

Масленица-2020 в комплексе “Украинское село“

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В этно-комплексе “Украинское село“ под Киевом в завершение масленичной недели также по всем правилам отпразднуют Колодия. Здесь ожидается яркая фольклорно-обрядовая программа от группы Баламуты. Целых два дня гостей будет радовать народная музыка, танцы, игры и фольк-группа “ЯсноКрасно“. Ведущей праздника станет Наталья Лещенко из Мастерской украинского праздника. В программе также щедрые угощения - здесь будут блины и вареники с сыром.

В конце праздника состоится традиционное сжигание символа зимы.

Когда: 29 февраля и 1 марта 13: 00-15:00

Где: 35-й км Житомирской трассы, поворот с трассы направо на с. Николаевка (после поворота 1,5 км).

Масленица-2020 в Парке Киевская Русь

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В развлекательном парке, центре культуры и истории Киевская Русь - пройдет необычная Масленица с катанием на лошадях, предсказаниями прорицательницы, а также сжиганием чучела с помощью огненных стрел.

🥞 Масленица в Парке Киевская Русь 🥞

В программе:

☀ Зрелищные конно-трюковые шоу

☀ Блины с разными начинками

☀ Ритуал “Колодий“

☀ Катание на лошадях и в каретах

☀ Древние традиции и обряды

☀ Гадание от знахарки-прорицательницы

☀ Яркая театрализованная программа

☀ Вкусные блюда, вареники и напитки

☀ Стрельба из требушет огненными ядрами

☀ Подарки на масляничных столбах

☀ Игры и конкурсы для детей и взрослых

☀ Легенда о птице Магуру

☀ Сжигание Марены

☀ Перетягивание каната

☀ Феерическое огненное шоу (в суб.)

☀ Мастер-классы и сувениры

☀ Возможность ночевки

🔥 Только в Древнем Киеве: сжигание крупнейшего в Украине чучела Масленицы огненными стрелами 🔥

Когда: 29 февраля -1 марта. Начало программы около 13:30

Где: 45 мин от Киева - Киевская обл., Обуховский р-н, с. Копачив.

🌟 Билеты:

✔️ для взрослых - 250 грн

✔️ для студентов и пенсионеров 150 грн;

✔️ для школьников 80 грн;

✔️ дошкольникам - бесплатно.

Ранее мы писали, что в киевском ТРЦ Арт-Молл отпразднуют Масленицу-2020.

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