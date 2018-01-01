Как определить свою судьбу по самому вкусному празднику года?

Неделя перед Великим постом у восточных славян отмечается с особым размахом. Ее называют масленичной и считают, что в это время зима прощается с землей на целый год, уступая дорогу весне. С Масленицей связано множество обрядов и обычаев, а также примет, по которым наши предки пытались угадать, каким же будет грядущий год. О главных приметах на Масленицу расскажет Ivona.

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Общие приметы на Масленицу

1. Масленица - как Новый год: как ее встретишь, так и проведешь время до следующего праздника. Поэтому отмечать ее необходимо пышно, с обильными угощениями и в кругу веселых друзей и близких.

2. Издавна блин на Масленицу ассоциировался с Солнцем - символом плодородия и благополучия. Чем больше лакомств испечет хозяйке, тем больше урожая и богатства будет ждать ее семью в этом году.

Масленица 2020: Народные приметы pinterest.com

3. Не только количество блинов, но и их внешний вид на Масленицу является решающим: если у хозяйки блины получились пышными и золотистыми - это к счастью, бледными, комковатыми, слипающимися - быть беде.

4. Вместе с неожиданными гостями на Масленицу в дом входит счастье. Поэтому считается, что ни в коем случае нельзя их прогонять, а лучше угостить, да не скупиться! Отказывать в теплом приеме или помощи нельзя никому на масленичную неделю.

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5. Если вы что-то хотите изменить в своей жизни, Масленица - идеальное время для того, чтобы избавиться от старых ненужных вещей и освободить место для новых приобретений и впечатлений. Для этого также принято прощать старые обиды.

6. Блины на Масленицу необходимо есть исключительно руками. Резать и прокалывать их категорически запрещено: это может навлечь на семью беды со здоровьем и прочие несчастья.

Масленица 2020: Народные приметы pinterest.com

Погода на Масленицу: значение

1. Снежная и морозная погода на Масленицу сулит теплую и мягкую весну и не очень засушливое лето.

2. По количеству сосулек также определяли, насколько богатым будет урожай в новом году: чем больше их на карнизах во время масленичной недели, тем обильней стоит ожидать жатвы.

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3. Дожди на Масленицу можно считать по-настоящему грибными: если праздничная неделя выдастся слякотной и с большим количеством осадков, можно смело ожидать богатого урожая грибов весной и летом.

4. Снег на Масленицу - к урожаю гречки.

Масленица 2020: Народные приметы pinterest.com

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