Лучшие локации для празднования Масленицы в Киеве и области.

Атмосферное гулянье: Куда поехать с семьей на Масленицу-2020 Пресс-служба ВДНГ

Читай также: Гороскоп на неделю 17-23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

На носу - веселые гуляния на Масленицу-2020. Как провести неделю перед постом атмосферно и весело и куда поехать в Киеве и пригороде, чтобы поучаствовать в традиционной программе Масленицы-2020 - расскажет Ivona.

Восточнославянский праздник Масленицу, которая соединяет в себе красивую дохристианскую обрядовость, символизирует переход от зимы к весне, а также предшествует началу Великого поста, в этом году отмечаем 24 февраля - 1 марта. В масленичную неделю в Киеве и окрестностях будут проводится праздничные гуляния, концерты и традиционные пиршества с блинами.

Самая яркая Масленица-2020 ждет киевлян и гостей города в этно-комплексах и больших арт-локациях - масштабную программы представят на выходных 29 февраля - 1 марта музей под открытым небом “Пирогово“ и выставочный комплекс ВДНГ.

Гуляния на Масленицу-2020 в Пирогово

Читай также: Гороскоп на неделю 17-23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Самое масштабное гулянье по всем правилам состоится, как всегда, в музее народной архитектуры и быта “Пирогово“. Здесь 29 февраля - 01 марта проходит праздник “Масленица. Колодий“ с фестивалем блинов. В музее обещают воссоздать древний дохристианский обряд божества Колодия, которого считали покровителем брака, любви, здоровья и согласия. Действо пройдет на территории экспозиции “Среднее Приднепровье“.

На поле на территории музея проведут разнообразные забавы: соревнования на бревне, катание на лошадях, перетягивание каната, “взбивание Зимы“, меряие силой, а если будет снег, то и катание на санях, строительство снежной крепости с боями снежками и другие конкурсы.

В празднике будут участвовать фольклорные коллективы, которые споют народные песни и пригласят на танцы “Ойры“, “Казачка“, “Млына“. Кульминацией праздника в 16:00 станет обряд сжигания “Кострубатого деда“, олицетворяющего злые силы зимы.

Отдельной изюминкой программы станут угощения блинами с разнообразной начинкой.

Праздник обычно завершается в 17:00.

Где: Музей Пирогово, Киев, ул. Академика Тронько.

Сколько стоит: 50 грн.

Гуляния на Масленицу-2020 на ВДНГ

Также яркая программы на Масленицу-2020 ждет киевлян и гостей в экспоцентре ВДНХ. Здесь устроят праздник “Запальна Масляна“ с блинами, конкурсами и масштабным концертом.

Гульянья обещают с размахом - территорию украсят сеном и лентами, на входе установят пятиметровое чучело зимы, рядом с которым можно сфотографироваться с невероятными ходулисты. Кроме того – обустроят тематические фотозоны и зону украинских забав. Здесь вы сможете посоревноваться в перетягивании каната, принять участие в боях мешками, преодолеть “ледяной столб“, чтобы забрать с собой один из ценных подарков, которые закреплены на верхушке, и просто насладиться праздничной атмосферой.

Главной фишкой вечера, разумеется, станет сожжение чучела зимы в сопровождении яркого огненного шоу. Блины на любой вкус и с любой начинкой можно будет приобрести в павильоне “Баварский двор“. Здесь повара приготовят их с мясом, баварскими сосисками, сыром, красной икрой, зеленью, овощами, ягодами, маком, приправленные сметаной или другими топингами – угощение удовлетворят самого требовательного гурмана.

Ключевым событием субботы и воскресенья станет концерт с участием звезд, который совместно с радио “Пятница“, проведут на ВДНГ.

29 февраля на главной сцене выступят: шоумен и певец Артур Боссо, поп-рок исполнительница Алина Гросу, «папин бродяга, мамин симпатяга» Олег Кензов и изысканная брюнетка Оля Цибульская. 1 марта эстафету примут: самый известный бойс бенд Украины AVIATOR, Гайтана со своими хитами «Шаленій» и «Слідом за тобою», автор неофициального гимна Киева «Хрещатик» Павел Зибров и крутые ребята из группы «ТІК» со своими культовыми «Олені» и “Вчителька“.

Когда: 29 февраля и 1 марта

Где: ВДНГ, на проспекте Академика Глушкова, 1.

Атмосферное гулянье: Куда поехать с семьей на Масленицу-2020 Пресс-служба ВДНГ

Гуляния на Масленицу-2020 в парке Феофания

В одном из самых атмосферных мест Киева - парке “Феофания“ праздник в выходные перед постом будет называться “Широкой масленицей“ и также пройдет по всем правилам народных традиций. Ярко проведут время как дети, так и взрослые - гостей ждут бои на мешках, народные аттракционы; хороводы и танцы вокруг праздничного костра; анимационная программа для детей; конкурс на самый красивый веночек или народный костюм; творческие мастер-классы в теплой избушке, а также блины в ассортименте и угощения от парковых кафе.

Когда: 29 февраля - 1 марта

Где: парк “Феофания“, ул. Академика Лебедева, 32.

Гуляния на Масленицу-2020 в Мамаевой слободе

Читай также: Чтобы душа развернулась: ТОП-15 песен для романтичного вечера

В Мамаевой Слободе Масляницу (Колодия) отметян не традиционными блинами, а настоящими козацкими варениками “з сиром“.

Главный лозунг мероприятия: “Украинские вареники против русских“ блинов“!

Все знают как отмечается российская “Масленица“, а именно: блин и сожжением чучела “зимы“ ... А известно ли Вам, украинцы, какие самобытные традиции были у нас в Украине по оба берега Днепра? Как праздновали и что ели наши прадеды в этот период? И знаете ли Вы, что эта неделя перед Великим постом, на казацких землях Украины, красноречиво назывался “бабьи неделей“, или Сыропуст, пущення, Масленицей, Масленицей. Однако, самой распространенной названием этого праздника было Колодий! А главным блюдом были вареники с творогом и сметаной, а не московские «блины»!))

Поэтому в течение семи дней празднования Колодия (Масленицы), начиная с понедельника, хозяйкам следовало ежедневно готовить миску вареников с творогом, щедро сдабривая их сливками, маслом или сметаной. Вареник с сыром на Колодий (Масленицу) в казачьих землях Украины был главной ритуальной пищей, в отличие от земель Московии (России), где главным блюдом на «Масленицу» были «блин». Не зря же наши прадеды Запорожские казаки, смеясь над москалями, говорили, что на Масленицу “... и турки вареники едят!“. А о нас, православных христианах, и речи не может быть! - объясняют на странице мероприятия в соцсетях.

Народные гуляния пройдут как на выгоне, так и на Слободской ярмарочной площади - тут в огромных котлах будут готовить вареники и козацкую кашу. В программе - традиционные развлечение, включая привязывание "колодки" к левой руке всем, кто пока холостякует. Для того, чтобы избавиться от колодки - нужно будет станцевать.

На фуд-корте для любителей “классики“ все-таки будут привычные блины с разнообразными начинками. Запивать угощение можно будет козацким хмельным напитком мусулес (глинтвейн), медовухой или вишневой наливкой.

Все желающие смогут покататься на санях,покачаться на качелях, поторговаться с торговками сувенирами на Слободской ярмарочной площади.

Когда: 29 февраля, 1 марта - с 12. 00.

Где: Киев, ул. Михаила Донца, 2. Ехать маршруткой №201 или троллейбусом №27 от метро Шулявская шесть остановок (Отрадный).

Сколько стоит: 120 грн.

Гуляния на Масленицу-2020 в Украинском селе

Читай также: Жаркое лето: ТОП главных летних фестивалей Украины

Этнографический комплекс “Украинское село“ также представит развлекательную программу в духе народного праздника Колодия. Вместе с гостями в гуляньях будут принимать участие народные коллективы.

В программе праздника: игры на лужайке вместе с гостями, “пеленание колодки“; совместное распевки весенних песен; танцы и игры, народные забавы, цепляние колодки холостякам; сожжение соломенной бабы Марены; мастер-классы по традиционным народным промыслам. Под открытым небом будут готовиться вареники и блины, казацкий кулеш, шашлык, горячие напитки. На ярмарке будут торговать изделиями народных промыслов.

Где: ул. Дмитриевская, 1, Бузова, Київська обл.

Вход свободный.

Гуляния на Масленицу-2020 в ТРЦ Art Mall

29 февраля в ТРЦ Art Mall также состоится Праздник Масленицы, которое объединит всех посетителей конкурсами, веселыми развлечениями и вкусными блинами с разнообразными начинками!

Гостей ждет: Зажигательный ведущий; Детские мастер-классы; Праздничный аквагрим для детей; Выступления молодых звезд; Конкурсы и подарки. Изюминкой мероприятия станет праздничное меню с вкусными блинами от известного кулинарного эксперта, победителя кулинарного шоу - Сергея Денисова.

Когда: 29 февраля, 13:00-17:00

Где: ТРЦ Art Mall, Киев, ул. Заболотного, 37.

Вход бесплатный.

Атмосферное гулянье: Куда поехать с семьей на Масленицу-2020 Пресс-служба

Ранее мы писали, когда в 2020 весеннее равноденствие.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.