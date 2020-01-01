Чтобы душа развернулась: ТОП-15 песен для романтичного вечера

Подборка музыки, которая подойдет для празднования Дня Валентина 2020 - зарубежная и украинская .

Музыка для романтичного вечера - плейлист Pinterest.com

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В праздник всех влюбленных - стоит слушать хорошую музыку, которая поможет создать романтической настроение. Редакция Ivona собрала для вас самые романтичные треки - зарубежных и украинских исполнителей, которые помогут сделать День Валентина-2020 еще ярче и атмосфернее.

Самые романтичные песни всех времен и народов:

Начнем с композиций, которые уже много лет остаются лучшими песнями о любви:

Chris Isaak - Wicked Game

Sting - Shape of my heart

Hooverphonic - Mad About You

CHESTER PAGE - Twist In My Sobriety

Evanescence - My Immortal

Также предлагаем самые романтичные треки украинских исполнителей:

Украинская музыка:

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ОБІЦЯЮ

ПТП - Константа

Мотор'ролла - 8-й колір

Олег Скрипка и Кристина Соловий - Зима

Слава Каминская - Скучаю (за роялем - Евгений Хмара)

THE HARDKISS - Прiрва

Бумбокс - Дитина

ALEKSEEV – Как ты там

Мишель Андраде - Не знаю

Друга Ріка - Три хвилини

Желаем всем отличного праздника, а также большой и взаимной любви!

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