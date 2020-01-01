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Чтобы душа развернулась: ТОП-15 песен для романтичного вечера

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Подборка музыки, которая подойдет для празднования Дня Валентина 2020 - зарубежная и украинская .

Музыка для романтичного вечера - плейлист
Музыка для романтичного вечера - плейлист
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В праздник всех влюбленных - стоит слушать хорошую музыку, которая поможет создать романтической настроение. Редакция Ivona собрала для вас самые романтичные треки - зарубежных и украинских исполнителей, которые помогут сделать День Валентина-2020 еще ярче и атмосфернее.

Самые романтичные песни всех времен и народов:

Начнем с композиций, которые уже много лет остаются лучшими песнями о любви:

  • Chris Isaak - Wicked Game

  • Sting - Shape of my heart 

  • Hooverphonic - Mad About You

  • CHESTER PAGE - Twist In My Sobriety

  • Evanescence - My Immortal 

Также предлагаем самые романтичные треки украинских исполнителей:

Украинская музыка:

  • NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ОБІЦЯЮ

  • ПТП - Константа

  • Мотор'ролла - 8-й колір

  • Олег Скрипка и Кристина Соловий - Зима

  • Слава Каминская - Скучаю (за роялем - Евгений Хмара)

  • THE HARDKISS - Прiрва

  • Бумбокс - Дитина

  • ALEKSEEV – Как ты там

  • Мишель Андраде - Не знаю

  • Друга Ріка - Три хвилини

Желаем всем отличного праздника, а также большой и взаимной любви!

Ранее мы писали, куда сходить вечером в День Валентина 2020.

 

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Теги: музыка, День Валентина, день влюбленных, романтическая музыка, романтическая музыка подборка, романтическая музыка плейлист
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Источник: IVONА bigmir)net

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