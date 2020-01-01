Чтобы душа развернулась: ТОП-15 песен для романтичного вечера
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В праздник всех влюбленных - стоит слушать хорошую музыку, которая поможет создать романтической настроение. Редакция Ivona собрала для вас самые романтичные треки - зарубежных и украинских исполнителей, которые помогут сделать День Валентина-2020 еще ярче и атмосфернее.
Самые романтичные песни всех времен и народов:
Начнем с композиций, которые уже много лет остаются лучшими песнями о любви:
- Chris Isaak - Wicked Game
- Sting - Shape of my heart
- Hooverphonic - Mad About You
- CHESTER PAGE - Twist In My Sobriety
- Evanescence - My Immortal
Также предлагаем самые романтичные треки украинских исполнителей:
Украинская музыка:
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ОБІЦЯЮ
- ПТП - Константа
- Мотор'ролла - 8-й колір
- Олег Скрипка и Кристина Соловий - Зима
- Слава Каминская - Скучаю (за роялем - Евгений Хмара)
- THE HARDKISS - Прiрва
- Бумбокс - Дитина
- ALEKSEEV – Как ты там
- Мишель Андраде - Не знаю
- Друга Ріка - Три хвилини
Желаем всем отличного праздника, а также большой и взаимной любви!
Ранее мы писали, куда сходить вечером в День Валентина 2020.
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