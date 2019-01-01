Жаркое лето: ТОП главных летних фестивалей Украины

Какие яркие музыкальные фестивали пройдут в Украине летом 2020.

Жаркое лето: ТОП главных летних фестов Украины facebook.com/bandershtat

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Лето - время жаркого отдыха и не только для пляжников - это самая горячая пора и для любителей оторваться на рок-фестивале. Почти в каждом регионе Украины летом-2020 пройдут масштабные музыкальные фесты, которые точно не дадут заскучать и подарят море эмоций. Итак, предлагаем узнать, какие украинские самобытные и патриотические рок-фестивали нас ждут летом 2020 года:

Холодный Яр

“Фестиваль нескореної Nації Холодний Яр - так позиционирует себя этот яркий фест“, который уже шестой год собирает украинских рокеров, но и занимается просветительской работой.

Гости феста слушают лекции украинской истории, обсуждают новую литературу на тему “Холодного Яра“ и не только и устраивают разнообразные мастер-классы. Фестиваль строго безалкогольный.

Живут гости и участники в палаточном городке или в отелях и хостелах, находящихся поблизости с локацией.

Когда: в первых числах июля.

Где: с. Суботов, Чигиринского р-н Черкасской обл. На родине Богдана Хмельницкого. Неподалеку Ильинской церкви изображенной на обороте купюры 5 грн.

Что в программе: музыка украинских рокеров

Карпаты KAPUKAFEST

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Участники этого фестиваля отрываются под акустические выступления на высоте 1400 м. над уровнем моря - событие проходит на горной полонине Хомяков под одноименной горой. Участники играют музыку разных стилей.

В программе не только яркие выступления в одном из самых красивых уголков Украины, но и трехразовое питание, состоящее из блюд гуцульской кухни.

Когда: выходные в канун Дня Независимости - 24 августа

Сколько стоит: в прошлом году место в палаточном городке с питанием стоило 550 грн. на 3 дня.

Что в программе: акустическая музыка разных стилей.

ШеФест

Фестиваль посвящен украинскому поэту, художнику, вдохновителю нации Тарасу Шевченко. Проходит на родине поэта в селе Моринцах, Черкащина. Участники часто исполняют песни на стихи Шевченко. В программе - музыка любых жанров и стилей.

Фестиваль бесплатный и безалкогольный.

Когда: первая половина августа

Где: с. Моринцы, Черкащина (родное село Шевченко)

Что в программе: качественная музыка разных жанров, поэтические чтения, лекции и мастер-классы, связанные с творчеством Тараса Шевченко.

Сколько стоит: бесплатно.

Атлас Weekend

Событие, которого - без преувеличения - целый год ждут фаны рок-музыки. Яркий фестиваль, который собирает звезд мирового масштаба.

В этом году на фест приедут: A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Of Monsters And Men, Tom Grennan, AnnenMayKantereit, Gloryhammer, 21 Pilots, Guano Apes и другие.

Когда: 7-12 июля

Где: Киев, косплекс ВДНГ, прт. Глушкова, 1.

Сколько стоит: от 3200 грн. на все дни.

Тарас Бульба Фест

Тарас Бульба - фестиваль “впертого духу“. Событие пройдет 17-19 июля в городе Дубно на стадионе “Спартак“. Фест проводится с 1991-го. Главная его фишка - оригинальность: известные (и не только) рок-группы частенько играют на “Тарас Бульба.Фест“ эксклюзивные программы, которые обязательно стоит услышать. За время существования фестиваля его сцена приняла более 500 украинских и зарубежных групп.

На фесте действуют: рок-сцена, металл-“домна“, альтернативная сцена, лит-арт платформа. Для участников разбивают палаточный городок с фудкортом.

Когда: 17-19 июля.

Где: г. Дубно, Ровенская область.

Дунайська Січ

Рок-фестиваль проходит в очень красивой местности - в городе Измаиле. В программе - настоящий украинский рок. На сцене совсем молодого феста уже выступили такие музыканты, как Kozak System, “Тінь Сонця“, “TaRuta“ і “Друже Музико“ и The Hardkiss. Атмосфера события - просто потрясающая, а эмоции от выступления музыкантов дополняют шикарные виды реки Дунай.

Когда: конец июня.

Где: г. Измаил, Одесская область.

Сколько стоит: бесплатно.

Что в программе: выступления рокеров, которые “несут свободный козацкий дух“.

Бандерштат

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Ну и на закуску, конечно же, знаменитый фестиваль “українського духу“ Бандерштат, который проходит пол Луцком. В этом году он будет с 7 по 9 августа. Фест собирает таких матерых украинских исполнителей, как Бумбокс, Тартак, Kozak System и других “братьев по духу“.

И о “бандеровцах“ - на фесте отлично проводят время гости из Беларуси и даже РФ - главное, ведь, не национальность, а состояние души.

Живут участники в палаточном городке с душем (цена около 20 грн.). Возле фестивальной локации есть фудкорт с традиционными украинскими закусками и разнообразной уличной едой. Фестиваль проходит без алкоголя.

Когда: 7-9 августа

Где: Луцк, Волынская бласть.

Входной билет на фест можно приобрести уже сейчас за 500 грн. на 3 дня.

Ранее мы писали, когда часы переведут на летнее время.

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