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Стихи ко Дню святого Валентина: поздравления с Днем всех влюбленных

Спецтема: День Святого Валентина 2020
Комментариев: 5
Позравления с Днем всех влюбленных – поздравь свою вторую половинку с 14 февраля стихами.

Стихи ко Дню святого Валентина: поздравления с Днем всех влюбленных
Стихи ко Дню святого Валентина: поздравления с Днем всех влюбленных
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Валентинка к 14 февраля, в которой будут стихи на День святого Валентина, будет памятным подарком от дорогого человека спустя многие годы.

Стихи ко Дню святого Валентина:

***
Высоким чувством окрыленный,
Когда-то в давние года
Придумал кто-то день влюбленных,
Никак не ведая тогда,
Что станет этот день любимым,
Желанным праздником в году,
Что Днем святого Валентина
Его с почтеньем назовут.
Улыбки и цветы повсюду,
В любви признанья вновь и вновь...
Так пусть для всех свершится чудо -
Пусть миром правит лишь любовь!
 
***
С Днем влюбленных тебя поздравляю, 
И хочу, чтоб в дороге твоей 
Ни конца не сыскалось, ни края 
Для счастливых и радостных дней.  
Чтоб любовная лодка не знала 
Ни штормов, ни поломок, ни гроз, 
И надежда-штурвал управляла 
Кораблем твоей жизни всерьез. 
Ты мой ангел, мое вдохновенье, 
Моя муза; всегда и везде. 
Без тебя пропаду я в забвенье, 
Не дыша, не живя, не любя. 
 
***
Пусть каждый новый день с тебя начнется
И пусть закончится тобой,
Ты очень дорог мне, мой милый,
Ты для меня — весь шар земной:
Ты мое солнце, его лучик,
Луна и мягкий ее свет,
Ты небо, облака и дождик,
Ты ветер, море и рассвет…
Ты есть везде, во всем незримо,
Всегда дышу я лишь тобой,
Так пусть всегда со мною будет-
Наш мир, пропитанный мечтой…
 
***
В день святого Валентина, 
Так как праздник этот наш. 
Поздравляю и целую 
Много, много, много раз!!! 
 
***
В день святого Валентина
Не могу сдержать лавину
Одолевших меня чувств,
Открываю тайный шлюз,
И любовь моя стремится,
Страстью пенится, и мчится
К самой лучшей на Земле!
Восхитительной! К тебе!!!
 
***
С праздником влюбленных 
Поздравить Вас спешу. 
Побольше улыбаться 
Вас в этот день прошу. 
 
***
Поздравляю тебя, мой любимый,
С Днем почтенного Валентина.
Он влюбленным надежду давал,
Тайным браком соединял.
И погиб за влюбленных. За нас.
Его подвиг мы чтим и сейчас.
 
 
***
В жизни личное, интимное
Занимает долю львиную...
С днем Святого Валентина
Поздравляю я любимую!
 
***
Я верю в колдовство любви,
В ее таинственную силу,
И в день святого Валентина
Тебе шлю импульсы свои.
 
***
Пусть же день Валентина святого
Будет праздником нашего дома.
Чтобы вечно любовь в нем цвела
И теплом наполняла сердца.
Поздравляю тебя, мой любимый,
С Днем добрейшего Валентина.
 
****
Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.

****

День Святого Валентина –
Це не час для карантину.
Годі вдома вам сидіти,
День любові – пора радіти!

Про відсутність половинки
Ви забудьте, й щохвилинки
Роздавайте валентинки
Не проґавте ні дівчинки.

Хай в всесвітній день кохання,
Не покине вас бажання
Дарувати всім любов,
Двічі, тричі, знову й знов.

***
Любов в повітрі вже витає,
Тому тобі щиро бажаю.
Довіри, щастя, краси корону,
А ще сюрприз від Купідона.
Щоб тебе не оминув,
Точно в серденько пальнув.

****

З Валентина днем вітаю,
І кажу тобі люблю.
Тебе ціную, поважаю,
За тебе Бога я молю.

Ти – найрідніша в цілім світі,
Без тебе жить не зможу я.
Ти – наче квіточка в суцвітті,
Кохана дівчинко моя.

****
Маленький ангел Купідон
Нехай проникне у твій сон
Там поразить тебе стрілою,
Кохання станеться з тобою.

І в день цей світлий і надалі
Стосунки будуть в ідеалі.
Радість по життю хай плине,
З Днем святого Валентина!

**

Кохання – це вічність, кохання – це час,
Воно незабутнє для нас,
Ми будемо разом, я вірю у це,
Із днем Валентина вітаю тебе.

***

В День святого Валентина
Хай не виє хуртовина,
Бо любов моя гаряча,
Ясне сонечко неначе,
Залюбки розтопить сніг.
Ти краща (кращий) за усіх!

***

Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!

***

Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!

***

День Святого Валентина,
І за вікном, одна картина.
Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,
Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце, стало два.
***

Прийми, любов, моє вітання,
Коли весна ось-ось прийде.
І квітне на землі кохання
У ніжний Валентинів день.
Повільно пелюстки зриваю,
Потрібна відповідь мені,
Чому ж у квітки я питаю,
Чи любиш ти мене, чи ні?
Пробач, що я на світі є,
Що часто поглядом тривожу.
Пробач, що ти життя моє,
Інакше жити я не можу…

Ранее мы писали, как поздравить любимого с Днем святого Валентина. 

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Теги: cтихи ко дню святого валентина, поздравления с днем всех влюбленных, 14 февраля, день святого валентина, день всех влюбленных
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Источник: prazdnik-land.ru

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  14.02.2018, 11:19
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гость  (аноним)  14.02.2018, 11:19
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гость  (аноним)  13.02.2018, 18:50
Оценка:  0
гость
Спасибо этой программе
гость  (аноним)  14.02.2017, 16:00
Оценка:  0
гость
Че вы парите, каких влюбленных? Вы вообще в курсе, что Священник Валентин благословлял однополые браки среди 3.14доров и после смерти его причислили к лику святых. С праздником всех п*доров !!!! А для гетеро это обычный день.
адменистратор  (аноним)  11.02.2017, 17:57
Оценка:  0
адменистратор
Мы все исправим.Просим извинения за недарозумение .Извините !!!!
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