Стихи ко Дню святого Валентина: поздравления с Днем всех влюбленных
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Валентинка к 14 февраля, в которой будут стихи на День святого Валентина, будет памятным подарком от дорогого человека спустя многие годы.
Стихи ко Дню святого Валентина:
Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.
****
День Святого Валентина –
Це не час для карантину.
Годі вдома вам сидіти,
День любові – пора радіти!
Про відсутність половинки
Ви забудьте, й щохвилинки
Роздавайте валентинки
Не проґавте ні дівчинки.
Хай в всесвітній день кохання,
Не покине вас бажання
Дарувати всім любов,
Двічі, тричі, знову й знов.
***
Любов в повітрі вже витає,
Тому тобі щиро бажаю.
Довіри, щастя, краси корону,
А ще сюрприз від Купідона.
Щоб тебе не оминув,
Точно в серденько пальнув.
****
З Валентина днем вітаю,
І кажу тобі люблю.
Тебе ціную, поважаю,
За тебе Бога я молю.
Ти – найрідніша в цілім світі,
Без тебе жить не зможу я.
Ти – наче квіточка в суцвітті,
Кохана дівчинко моя.
Маленький ангел Купідон
Нехай проникне у твій сон
Там поразить тебе стрілою,
Кохання станеться з тобою.
І в день цей світлий і надалі
Стосунки будуть в ідеалі.
Радість по життю хай плине,
З Днем святого Валентина!
**
Кохання – це вічність, кохання – це час,
Воно незабутнє для нас,
Ми будемо разом, я вірю у це,
Із днем Валентина вітаю тебе.
***
В День святого Валентина
Хай не виє хуртовина,
Бо любов моя гаряча,
Ясне сонечко неначе,
Залюбки розтопить сніг.
Ти краща (кращий) за усіх!
***
Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!
***
Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!
***
День Святого Валентина,
І за вікном, одна картина.
Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,
Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце, стало два.
***
Прийми, любов, моє вітання,
Коли весна ось-ось прийде.
І квітне на землі кохання
У ніжний Валентинів день.
Повільно пелюстки зриваю,
Потрібна відповідь мені,
Чому ж у квітки я питаю,
Чи любиш ти мене, чи ні?
Пробач, що я на світі є,
Що часто поглядом тривожу.
Пробач, що ти життя моє,
Інакше жити я не можу…
Ранее мы писали, как поздравить любимого с Днем святого Валентина.
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