Стихи ко Дню святого Валентина: поздравления с Днем всех влюбленных

Читай также: День святого Валентина: ТОП-7 идей завтрака в постель

Валентинка к 14 февраля, в которой будут стихи на День святого Валентина, будет памятным подарком от дорогого человека спустя многие годы.



Стихи ко Дню святого Валентина:

***

Высоким чувством окрыленный,

Когда-то в давние года

Придумал кто-то день влюбленных,

Никак не ведая тогда,

Что станет этот день любимым,

Желанным праздником в году,

Что Днем святого Валентина

Его с почтеньем назовут.

Улыбки и цветы повсюду,

В любви признанья вновь и вновь...

Так пусть для всех свершится чудо -

Пусть миром правит лишь любовь!



***

С Днем влюбленных тебя поздравляю,

И хочу, чтоб в дороге твоей

Ни конца не сыскалось, ни края

Для счастливых и радостных дней.

Чтоб любовная лодка не знала

Ни штормов, ни поломок, ни гроз,

И надежда-штурвал управляла

Кораблем твоей жизни всерьез.

Ты мой ангел, мое вдохновенье,

Моя муза; всегда и везде.

Без тебя пропаду я в забвенье,

Не дыша, не живя, не любя.



***

Пусть каждый новый день с тебя начнется

И пусть закончится тобой,

Ты очень дорог мне, мой милый,

Ты для меня — весь шар земной:

Ты мое солнце, его лучик,

Луна и мягкий ее свет,

Ты небо, облака и дождик,

Ты ветер, море и рассвет…

Ты есть везде, во всем незримо,

Всегда дышу я лишь тобой,

Так пусть всегда со мною будет-

Наш мир, пропитанный мечтой…



***

В день святого Валентина,

Так как праздник этот наш.

Поздравляю и целую

Много, много, много раз!!!



***

В день святого Валентина

Не могу сдержать лавину

Одолевших меня чувств,

Открываю тайный шлюз,

И любовь моя стремится,

Страстью пенится, и мчится

К самой лучшей на Земле!

Восхитительной! К тебе!!!



***

С праздником влюбленных

Поздравить Вас спешу.

Побольше улыбаться

Вас в этот день прошу.



***

Поздравляю тебя, мой любимый,

С Днем почтенного Валентина.

Он влюбленным надежду давал,

Тайным браком соединял.

И погиб за влюбленных. За нас.

Его подвиг мы чтим и сейчас.

***

В жизни личное, интимное

Занимает долю львиную...

С днем Святого Валентина

Поздравляю я любимую!



***

Я верю в колдовство любви,

В ее таинственную силу,

И в день святого Валентина

Тебе шлю импульсы свои.



***

Пусть же день Валентина святого

Будет праздником нашего дома.

Чтобы вечно любовь в нем цвела

И теплом наполняла сердца.

Поздравляю тебя, мой любимый,

С Днем добрейшего Валентина.



****Дощ чи сніг – то все одно,Не дивлюся я в вікно,А дивлюсь лиш в твої очі,Такі лагідні, дівочі.Ти у мене, як картина,І я вдячний Валентину,Що він виконав бажання –Дарував мені кохання.****

День Святого Валентина –

Це не час для карантину.

Годі вдома вам сидіти,

День любові – пора радіти!

Про відсутність половинки

Ви забудьте, й щохвилинки

Роздавайте валентинки

Не проґавте ні дівчинки.

Хай в всесвітній день кохання,

Не покине вас бажання

Дарувати всім любов,

Двічі, тричі, знову й знов.



***

Любов в повітрі вже витає,

Тому тобі щиро бажаю.

Довіри, щастя, краси корону,

А ще сюрприз від Купідона.

Щоб тебе не оминув,

Точно в серденько пальнув.



****

З Валентина днем вітаю,

І кажу тобі люблю.

Тебе ціную, поважаю,

За тебе Бога я молю.

Ти – найрідніша в цілім світі,

Без тебе жить не зможу я.

Ти – наче квіточка в суцвітті,

Кохана дівчинко моя.