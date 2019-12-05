Когда произойдет первая в 2020 году презентация новой продукции от компании Apple и каких новинок могут ожидать "яблочники"?

Презентация Apple весной 2020: что, где, а главное - когда? pinterest.com

Компания Apple ежегодно проводит около четырех официальных мероприятий, где представляет новые услуги и гаджеты. Первая презентация в 2020 году ожидается уже весной, в это значит, что уже сейчас миллионы “яблочников“ по всему миру наперебой рассуждают, какие продукты представят купертиновцы. Когда пройдет весенняя презентация Apple в 2020 году, и каких новинок стоит ожидать, расскажет Ivona.

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Презентация Apple весной 2020 года: когда и где пройдет мероприятие

Весенняя презентация для Apple - первая в новом году, поэтому от нее, как правило, ожидают большого количества новинок. Компания традиционно подогревает интерес своих потребителей, периодически выпуская расплывчатые прогнозы. Интригу хранить они умеют, поэтому даже дата весенней презентации пока остается под вопросом. Прогнозируют, что это событие произойдет в период с начала марта по начало апреля. Аналитики Apple ставят на 23-е марта 2020 года. Такую дату они считают наиболее оптимальной, исходя из того, когда происходили весенние презентации прошлых годов.

Пройдет презентация Apple весной 2020 года, скорее всего, как обычно, в штаб-квартире Apple в городе Купертино, Калифорния.

Презентация Apple весной 2020: что, где, а главное - когда? pinterest.com

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Что представит Apple весной 2020 года?

Известный аналитик Минг-Чи Куо и солидный интернет-ресурс Apple Hub предполагают, что компания Apple в 2020 году выпустит целых пять новых смартфонов. Один из них поклонники “яблочной“ продукции ожидают увидеть уже в марте. Речь идет о новом поколении бюджетных iPhone SE, которые сняли с производства в 2018 году. Очевидно, команда Apple прислушалась к своим поклонникам и приняла решение вернуть полюбившуюся им модель в обновленном формате. Новое название iPhone SE, а также его функционал пока неизвестны.

Презентация Apple весной 2020: что, где, а главное - когда? pinterest.com

Также ожидается, что весной 2020 года купертиновцы представят новые iPad Pro, полноразмерные наушники на основе AirPods, а также новый аксессуар - трекер меток AirTags.

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