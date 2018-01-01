Гороскоп на неделю 17-23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на неделю:
- Овен
На этой неделе вас будут преследовать мини-катаклизмы во всех сферах жизни. К выходным вы уже будете готовы строить бункер и скупать консервы. Не спешите готовиться к апокалипсису. Это небольшая встряска, устроенная вам Марсом. Она продлится не больше десяти дней, оставив после себя ваши разрушенные привычки. Легче соглашайтесь на перемены, и ураган пройдет мягко.
- Телец
На этой неделе вы будете ожидать некой новости или письма. Не исключено, что ожидание затянется, поэтому расслабьтесь и не трясите зеленые груши. Созреют и сами упадут. За это время можно насладиться застоем в работе, расслабленностью в отношениях и приятной негой свободных вечеров. Особенно это касается тех, кто ждет документы или участвует в судебных делах.
- Близнецы
Близнецам приготовиться. Ваш папочка и друг Меркурий развернулся в обратное движение – грядут перемены. Связаны они будут с прошлыми делами и незавершенными планами. Возможны возвраты всего, что только может вернуться. От товара в магазин, до бывшего мужа на порог. Если возврат случился, вам важно понять, где вы допустили оплошность в прошлом.
- Рак
Ракам до Меркурия нет дела, поэтому они купаются во внимании противоположного пола. На этой неделе чаще выходите из дому и всегда будьте при параде. Яркий макияж и красивое платье – ваши козыри на этой неделе. Одиноким Ракам советуется отвечать взаимностью, даже если отношения не входят в ваши планы. Поживете и увидите, стоило ли влюбляться. Спойлер от звезд: стоило.
- Лев
Львы на этой неделе должны принять важное решение. На работе на вас будут давить, а дома – обижаться на вас. Если Раку все сходит с клешней, то Льву не простят даже малейшую обиду. Постарайтесь быть тактичным и иногда наступать на горло собственным принципам. Сохраняйте отношения, чего бы вам это ни стоило. Разрушенное вернуть будет невозможно.
- Дева
Дев ждет нелегкая неделька. В самом ее начале вы запутаетесь в любовных отношениях. Причина тому проста – скрытность вашего партнера. К концу недели вы поймете, что без скандала не обойтись. Возможно, небольшая встряска действительно освежит ваши отношения. Но не заигрывайтесь в мистера и миссис Смит. Готовьте и план Б – план бурного примирения.
- Весы
Ваши дела также окажутся под влиянием Меркурия. Ретроградные планеты притормаживают прогресс, заставляют оборачиваться назад и возрождать к жизни забытое. Возможно, сейчас самое время для звонка бывшему партнеру. Можете также стереть пыль с абонемента в спортзал или навестить давних друзей. Играйте по правилам Меркурия – оборачивайтесь и копайтесь в прошлом.
- Скорпион
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Скорпионам стоит приготовиться к суете и работе на износ. Тучи сгущаются над рабочим местом, и на этой неделе придется поработать за двоих. Не вздумайте бежать от проблем. Справляйтесь и сражайтесь, как гордый рыцарь. Уже сегодня полируйте доспехи, чистите забрало и точите меч. А на выходные спланируйте релакс а-ля «после боя». Пушистые тапочки, вкусная еда и сериалы в обнимку с котом.
- Стрелец
Стрельцам стоит взять ситуацию в свои руки. Выберите дело, течение которого вас не устраивает. И перенимайте инициативу. Если застой на работе – становитесь лидером. Если затормозила любовная история – объявляйте белый танец. Любая ваша активность скажется положительно. Решайтесь на отважные поступки и рискованные сделки. Пора доставать мечты из сундука.
- Козерог
Козероги на этой неделе будут принимать важнейшее решение. От этого хода будет зависеть итог всей шахматной партии. Не распыляйтесь на мелкие трусливые решения – пешки нынче не в моде. Ходите решительно и мощно, рискуя Королем. Особенно если речь идет об отношениях, и вы решаете, стоит ли оставаться в них. Сейчас самое время, чтобы выбросить чемодан без ручки.
- Водолей
На этой неделе Водолеям предстоит принимать критику. Ваша задача – мотать на ус. Необязательно слепо соглашаться с чужими словами про вас. Всегда ставьте свое мнение про себя выше чужого. Возможно, вам понадобится совет. Обращайтесь к более опытным – в любовных отношениях советуйтесь с родителями, а на работе смело просите совета у шефа. Ваше обаяние не позволит ему отказать.
- Рыбы
На этой неделе вы почувствуете упадок сил. Причину искать не придется. Она лежит на поверхности в виде слоя пилы, грязных тарелок и вороха белья. Вы слишком много энергии тратите на бытовые обязанности. Не приносите карьеру в жертву быту. С каких пор вы решили устроиться золушкой в собственном доме? Делите обязанности между домочадцами и занимайтесь собой.
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