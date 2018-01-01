Что ждет на этой неделе представителей всех знаков Зодиака в работе и любви.

Гороскоп на неделю 17-23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest.com

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Гороскоп на неделю:

Овен

На этой неделе вас будут преследовать мини-катаклизмы во всех сферах жизни. К выходным вы уже будете готовы строить бункер и скупать консервы. Не спешите готовиться к апокалипсису. Это небольшая встряска, устроенная вам Марсом. Она продлится не больше десяти дней, оставив после себя ваши разрушенные привычки. Легче соглашайтесь на перемены, и ураган пройдет мягко.

Телец

На этой неделе вы будете ожидать некой новости или письма. Не исключено, что ожидание затянется, поэтому расслабьтесь и не трясите зеленые груши. Созреют и сами упадут. За это время можно насладиться застоем в работе, расслабленностью в отношениях и приятной негой свободных вечеров. Особенно это касается тех, кто ждет документы или участвует в судебных делах.

Близнецы

Близнецам приготовиться. Ваш папочка и друг Меркурий развернулся в обратное движение – грядут перемены. Связаны они будут с прошлыми делами и незавершенными планами. Возможны возвраты всего, что только может вернуться. От товара в магазин, до бывшего мужа на порог. Если возврат случился, вам важно понять, где вы допустили оплошность в прошлом.

Рак

Ракам до Меркурия нет дела, поэтому они купаются во внимании противоположного пола. На этой неделе чаще выходите из дому и всегда будьте при параде. Яркий макияж и красивое платье – ваши козыри на этой неделе. Одиноким Ракам советуется отвечать взаимностью, даже если отношения не входят в ваши планы. Поживете и увидите, стоило ли влюбляться. Спойлер от звезд: стоило.

Лев

Львы на этой неделе должны принять важное решение. На работе на вас будут давить, а дома – обижаться на вас. Если Раку все сходит с клешней, то Льву не простят даже малейшую обиду. Постарайтесь быть тактичным и иногда наступать на горло собственным принципам. Сохраняйте отношения, чего бы вам это ни стоило. Разрушенное вернуть будет невозможно.

Дева

Дев ждет нелегкая неделька. В самом ее начале вы запутаетесь в любовных отношениях. Причина тому проста – скрытность вашего партнера. К концу недели вы поймете, что без скандала не обойтись. Возможно, небольшая встряска действительно освежит ваши отношения. Но не заигрывайтесь в мистера и миссис Смит. Готовьте и план Б – план бурного примирения.

Весы

Ваши дела также окажутся под влиянием Меркурия. Ретроградные планеты притормаживают прогресс, заставляют оборачиваться назад и возрождать к жизни забытое. Возможно, сейчас самое время для звонка бывшему партнеру. Можете также стереть пыль с абонемента в спортзал или навестить давних друзей. Играйте по правилам Меркурия – оборачивайтесь и копайтесь в прошлом.

Скорпион

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Скорпионам стоит приготовиться к суете и работе на износ. Тучи сгущаются над рабочим местом, и на этой неделе придется поработать за двоих. Не вздумайте бежать от проблем. Справляйтесь и сражайтесь, как гордый рыцарь. Уже сегодня полируйте доспехи, чистите забрало и точите меч. А на выходные спланируйте релакс а-ля «после боя». Пушистые тапочки, вкусная еда и сериалы в обнимку с котом.

Стрелец

Стрельцам стоит взять ситуацию в свои руки. Выберите дело, течение которого вас не устраивает. И перенимайте инициативу. Если застой на работе – становитесь лидером. Если затормозила любовная история – объявляйте белый танец. Любая ваша активность скажется положительно. Решайтесь на отважные поступки и рискованные сделки. Пора доставать мечты из сундука.

Козерог

Козероги на этой неделе будут принимать важнейшее решение. От этого хода будет зависеть итог всей шахматной партии. Не распыляйтесь на мелкие трусливые решения – пешки нынче не в моде. Ходите решительно и мощно, рискуя Королем. Особенно если речь идет об отношениях, и вы решаете, стоит ли оставаться в них. Сейчас самое время, чтобы выбросить чемодан без ручки.

Водолей

На этой неделе Водолеям предстоит принимать критику. Ваша задача – мотать на ус. Необязательно слепо соглашаться с чужими словами про вас. Всегда ставьте свое мнение про себя выше чужого. Возможно, вам понадобится совет. Обращайтесь к более опытным – в любовных отношениях советуйтесь с родителями, а на работе смело просите совета у шефа. Ваше обаяние не позволит ему отказать.

Рыбы

На этой неделе вы почувствуете упадок сил. Причину искать не придется. Она лежит на поверхности в виде слоя пилы, грязных тарелок и вороха белья. Вы слишком много энергии тратите на бытовые обязанности. Не приносите карьеру в жертву быту. С каких пор вы решили устроиться золушкой в собственном доме? Делите обязанности между домочадцами и занимайтесь собой.

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