Когда в Украине наступит астрологическая весна?

Весеннее равноденствие в 2020 году в Украине: дата и значение pinterest.com

Ежегодно происходят два равноденствия: осеннее и весеннее. День весеннего равноденствия наступает во второй половине марта и символизирует собой обновление, вступление Земли в новый цикл и начало весны. Наши предки придавали этому дню мистическое значение, астрологи во многом придаю этому астрономическому явлению судьбоносное значение. Когда в Украине наступит весеннее равноденствие в 2020 году и что оно означает, расскажет Ivona.

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Когда будет весеннее равноденствие в 2020 году?

Весеннее равноденствие в 2020 году в Украине наступит 20 марта 05:50 утра. С этого дня принято отсчитывать астрономическую весну, когда Солнце войдет в созвездие Овна.

Весеннее равноденствие отмечается одинаковой протяженностью дня и ночи (приблизительно 12 часов 8 минут). 20 марта 2020 года Земля, продвигаясь по своей естественной орбите, преодолеет четверть своего годичного пути, тем самым знаменуя начало астрологической весны. Одинаковая продолжительность темного и светлого времени суток объясняются тем, что в момент весеннего равноденствия оба земных полушария будут освещены Солнцем ровно наполовину.

Весеннее равноденствие в 2020 году в Украине: дата и значение pinterest.com

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Весеннее равноденствие в 2020 году: значение

День весеннего равноденствия является не только начало астрологической весны. В этот момент начинается также весна символическая. Астрологи это связывают с переходом Солнца в созвездие Овна, которое в этот момент светит ярче и сильнее, чем когда-либо. Весеннее равноденствие - отправная точка, так как символизирует собой новое начало, пробуждение природы. И созвездие Овна играет здесь не последнюю роль. Издавна ему приписывали такие характеристики: цикличность, единение духовной и физической силы, энергичность, стойкость и целеустремленность. Не удивительно, что именно день весеннего равноденствия наши предки считали раньше (а некоторые народности воспринимают его так до сих пор) началом Нового года. С ним связывали надежды на хороший урожай, появление потомства, богатство и умиротворение.

Весеннее равноденствие в 2020 году в Украине: дата и значение pinterest.com

В какой-то мере день весеннего равноденствия со своими точными математическими расчетами и вполне конкретными прогнозами связан и с мировосприятием людей, которые наделяют этот период особой, мистической силой и значениями.

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