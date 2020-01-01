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Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу

60 мин назадКомментариев:0
Рецепт красных, зеленых, оранжевых, фиолетовых и коричневых блинов с натуральными окрашивающими продуктами, которые украсят праздничный стол.
Ингредиенты
  • Молоко 500 мл.
  • Яйца 3 шт.
  • Мука 330 г.
  • Сахар 1,5 ст.
  • Соль 2 щепотки
  • Ряженка 75 мл.
  • Свекла 1 шт.
  • Замороженный шпинат 100 г.
  • Куркума ½ ч.л.
  • Какао 1 ст.л.
  • Масло растительное
Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу
Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу / pinterest.com

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В понедельник, 24 февраля 2020 года начнется Масленица. Предлагаем рецепт оригинальных цветных блинов без красителей. Используя натуральные ингредиенты - какао, куркуму, морковь, шпинат, свеклу, черную смородину мы получим красные, зеленые, желтые, коричневые, фиолетовые, оранжевые блины. Начинка для цветных блинов может быть как сладкой, так и соленой. Очень вкусными получаются блины с крем-сыром, красной икрой, семгой, сельдью, печенью трески, медом, шоколадом, творогом, вареньем.

Чтобы приготовить цветные блины, необходима основа, а именно готовят тесто из молока, яиц, сахара, муки и соли. Далее в тесто кладут ингредиент, который придает ему нужный цвет. Немного сложнее готовятся свекольные блины, ведь овощ надо отварить или запечь, а потом сделать из него пюре. Запекать свеклу можно в духовке либо в микроволновке.

Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу
Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Запечь свеклу в духовке в течение 90 минут либо за 8 минут в микроволновке, поместив предварительно в пакет для запекания.
  2. Остудить, очистить и нарезать на кусочки готовую свеклу. Пюрировать.
  3. Соединить в глубокой миске яйцо, 0,5 ст.л. сахара, щепотку соли. Взбить.
  4. Добавить молоко (150 мл), ряженку, свекольное пюре.
  5. Ввести просеянную муку (150 гр.), растительное масло (0,5 ст.л.).
  6. Пожарить свекольные блины.
  7. Взбить яйца с солью венчиком, влить 175 мл. молока. Перемешать.
  8. Ввести постепенно 180 гр. просеянной муки.
  9. Влить оставшееся молоко в тесто, перемешать до однородности, добавить растительное масло (0,5 ст.л.).
  10. Разделить тесто на три равных части.
  11. Добавить в одну часть куркуму, перемешать. Выпекать желтые блины.
  12. Разморозить шпинат, пюрировать блендером. 
  13. Добавить шпинатную массу во вторую часть теста, перемешать. Выпекать зеленые блины.
  14. Добавить в третью часть теста какао, перемешать. Пожарить коричневые блины.

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Теги:масленица,рецепты блинов,рецепты блинов на масленицу,,
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