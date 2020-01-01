Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу

В понедельник, 24 февраля 2020 года начнется Масленица. Предлагаем рецепт оригинальных цветных блинов без красителей. Используя натуральные ингредиенты - какао, куркуму, морковь, шпинат, свеклу, черную смородину мы получим красные, зеленые, желтые, коричневые, фиолетовые, оранжевые блины. Начинка для цветных блинов может быть как сладкой, так и соленой. Очень вкусными получаются блины с крем-сыром, красной икрой, семгой, сельдью, печенью трески, медом, шоколадом, творогом, вареньем.
Чтобы приготовить цветные блины, необходима основа, а именно готовят тесто из молока, яиц, сахара, муки и соли. Далее в тесто кладут ингредиент, который придает ему нужный цвет. Немного сложнее готовятся свекольные блины, ведь овощ надо отварить или запечь, а потом сделать из него пюре. Запекать свеклу можно в духовке либо в микроволновке.
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