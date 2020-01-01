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Рецепт красных, зеленых, оранжевых, фиолетовых и коричневых блинов с натуральными окрашивающими продуктами, которые украсят праздничный стол.

Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу

Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу / pinterest.com

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В понедельник, 24 февраля 2020 года начнется Масленица. Предлагаем рецепт оригинальных цветных блинов без красителей. Используя натуральные ингредиенты - какао, куркуму, морковь, шпинат, свеклу, черную смородину мы получим красные, зеленые, желтые, коричневые, фиолетовые, оранжевые блины. Начинка для цветных блинов может быть как сладкой, так и соленой. Очень вкусными получаются блины с крем-сыром, красной икрой, семгой, сельдью, печенью трески, медом, шоколадом, творогом, вареньем.

Чтобы приготовить цветные блины, необходима основа, а именно готовят тесто из молока, яиц, сахара, муки и соли. Далее в тесто кладут ингредиент, который придает ему нужный цвет. Немного сложнее готовятся свекольные блины, ведь овощ надо отварить или запечь, а потом сделать из него пюре. Запекать свеклу можно в духовке либо в микроволновке.

Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу pinterest.com

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Приготовление:

Запечь свеклу в духовке в течение 90 минут либо за 8 минут в микроволновке, поместив предварительно в пакет для запекания. Остудить, очистить и нарезать на кусочки готовую свеклу. Пюрировать. Соединить в глубокой миске яйцо, 0,5 ст.л. сахара, щепотку соли. Взбить. Добавить молоко (150 мл), ряженку, свекольное пюре. Ввести просеянную муку (150 гр.), растительное масло (0,5 ст.л.). Пожарить свекольные блины. Взбить яйца с солью венчиком, влить 175 мл. молока. Перемешать. Ввести постепенно 180 гр. просеянной муки. Влить оставшееся молоко в тесто, перемешать до однородности, добавить растительное масло (0,5 ст.л.). Разделить тесто на три равных части. Добавить в одну часть куркуму, перемешать. Выпекать желтые блины. Разморозить шпинат, пюрировать блендером. Добавить шпинатную массу во вторую часть теста, перемешать. Выпекать зеленые блины. Добавить в третью часть теста какао, перемешать. Пожарить коричневые блины.

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