Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в первый весенний месяц 2020 года.

Встречать весну хочется во всеоружии, поэтому нам непременно захочется освежить прическу, а может и подобрать новый стиль. Ivona расскажет, когда в марте 2020 года можно экспериментировать с цветами для волос согласно лунному календарю. Украшайте себя без опаски!

1 марта 2020 - Луна растущая, в Тельце. Лучше отложить любые манипуляции с волосами до более благоприятного дня.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020 pinterest.com

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2 марта 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Дабы уберечь красоту и здоровье ваших волос, для окрашивания подбирайте натуральные красители и оттенки.

3 марта 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Если вы давно мечтали о смене имиджа, обратите свое внимание на оттенки, кардинально противоположные вашему, но старайтесь все же выбрать натуральную палитру.

4 марта 2020 - Луна растущая, в Раке. День не подходит для смелых экспериментов, лучше подкрасить лишь корни.

5 марта 2020 - Луна растущая, в Раке. Луна сегодня благоволит брюнеткам, так что окрашивание буде благоприятным лишь в темные оттенки. Также оно способно привлечь финансовую удачу.

6 марта 2020 - Луна растущая, в Раке. Ваша кардинальная смена цвета сегодня способна приковывать к себе взгляды противоположного пола.

7 марта 2020 - Луна растущая, во Льве. Сегодня стоит позаботиться о красоте и здоровье волос: благоприятный день для косметических домашних и салонных процедур, неблагоприятный для покраски.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020 pinterest.com

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8 марта 2020 - Луна растущая, во Льве. Благоприятный день для освежения уже имеющегося оттенка. Результат экспериментов может оказаться непредсказуемым.

9 марта 2020 - Полнолуние в Деве. Нейтральный день для покраски.

10 марта 2020 - Луна убывающая, в Деве. Сегодня можно испробовать и необычный цвет, и модную технику окрашивания, результат вам приятно удивить.

11 марта 2020 - Луна убывающая, в Весах. Разогнать скуку и поднять настроение способно окрашивание в яркие, необычные оттенки. Такая прическа поможет вам найти общий язык с окружающими.

12 марта 2020 - Луна убывающая, в Весах. Любые цветовые эксперименты сохранят силу и здоровье ваших волос.

13 марта 2020 - Луна убывающая, в Скорпионе. Окрашивание в спокойные натуральные оттенки поспособствует развитию вашей карьеры и бизнеса.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020 pinterest.com

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14 марта 2020 - Луна убывающая, в Скорпионе. День благоприятен для окрашивания лишь в натуральные оттенки.

15 марта 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Неблагоприятный день для окрашивания. Если же покраску отложить невозможно, воспользуйтесь исключительно натуральными средствами.

16 марта 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Пора вернуться к истокам. Хороший день для покраски в ваш натуральный цвет. Экстремальные перемены могут повлечь за собой неприятные последствия.

17 марта 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Сегодняшнее окрашивание лучше перенести на более благоприятный день.

18 марта 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Окрашивание в темные оттенки принесет вам успех в бизнесе. Переговоры пройдут успешно, также возможен финансовый прирост.

19 марта 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Сегодняшний день стоит уделить исключительно уходу и оздоровлению ваших волос.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020 pinterest.com

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20 марта 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Покраска в естественные тона порадует вас своим результатом.

21 марта 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Сегодня можно не бояться экспериментов. Все ваши самые смелые ожидания смогут осуществиться.

22 марта 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Постарайтесь подбирать оттенки, соответствующий вашему настроению: в приподнятом выбирайте что-то яркое и неординарное, если вы спокойны (или вам не хватает покоя) – отдайте предпочтения теплым, естественным цветам.

23 марта 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Окрашивание сегодня может принести финансовые неурядицы.

24 марта 2020 - Новолуние в Овне. Смена цвета сегодня помешает сосредоточиться на важном, из-за чего вы можете упустить хорошую бизнес-возможность.

25 марта 2020 - Луна растущая, в Овне. Сегодня Луна за естественность. Постарайтесь выбрать соответствующий оттенок.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020 pinterest.com

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26 марта 2020 - Луна растущая, в Овне. Окрашивание сегодня способно серьезно испортить здоровье ваших волос.

27 марта 2020 - Луна растущая, в Тельце. Неудачный день для цветовых экспериментов. Сегодня можно лишь освежить уже имеющуюся прическу.

28 марта 2020 - Луна растущая, в Тельце. Окрашивание в светлые тона привнесет в вашу жизнь нотку легкости и непринужденности и значительно облегчит коммуникацию с окружающими.

29 марта 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Неблагоприятный день для окрашивания волос.

30 марта 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Сегодня покраска возможна, если вам не хватает уверенности в собственных силах и очаровании.

31 марта 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Неудачный день для любых манипуляций с волосами.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020 pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в марте 2020 года буду магнитные бури.

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