Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в первый весенний месяц 2020 года.
Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
pinterest.com

Встречать весну хочется во всеоружии, поэтому нам непременно захочется освежить прическу, а может и подобрать новый стиль. Ivona расскажет, когда в марте 2020 года можно экспериментировать с цветами для волос согласно лунному календарю. Украшайте себя без опаски!

1 марта 2020 - Луна растущая, в Тельце. Лучше отложить любые манипуляции с волосами до более благоприятного дня.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
pinterest.com

Читай также: Лунный календарь на март 2020 года

2 марта 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Дабы уберечь красоту и здоровье ваших волос, для окрашивания подбирайте натуральные красители и оттенки.

3 марта 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Если вы давно мечтали о смене имиджа, обратите свое внимание на оттенки, кардинально противоположные вашему, но старайтесь все же выбрать натуральную палитру.

4 марта 2020 - Луна растущая, в Раке. День не подходит для смелых экспериментов, лучше подкрасить лишь корни.

5 марта 2020 - Луна растущая, в Раке. Луна сегодня благоволит брюнеткам, так что окрашивание буде благоприятным лишь в темные оттенки. Также оно способно привлечь финансовую удачу.

6 марта 2020 - Луна растущая, в Раке. Ваша кардинальная смена цвета сегодня способна приковывать к себе взгляды противоположного пола.

7 марта 2020 - Луна растущая, во Льве. Сегодня стоит позаботиться о красоте и здоровье волос: благоприятный день для косметических домашних и салонных процедур, неблагоприятный для покраски.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
pinterest.com

Читай также: Полнолуние и Новолуние в марте 2020: даты и астрологический прогноз

8 марта 2020 - Луна растущая, во Льве. Благоприятный день для освежения уже имеющегося оттенка. Результат экспериментов может оказаться непредсказуемым.

9 марта 2020 - Полнолуние в Деве. Нейтральный день для покраски.

10 марта 2020 - Луна убывающая, в Деве. Сегодня можно испробовать и необычный цвет, и модную технику окрашивания, результат вам приятно удивить.

11 марта 2020 - Луна убывающая, в Весах. Разогнать скуку и поднять настроение способно окрашивание в яркие, необычные оттенки. Такая прическа поможет вам найти общий язык с окружающими.

12 марта 2020 - Луна убывающая, в Весах. Любые цветовые эксперименты сохранят силу и здоровье ваших волос.

13 марта 2020 - Луна убывающая, в Скорпионе. Окрашивание в спокойные натуральные оттенки поспособствует развитию вашей карьеры и бизнеса.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
pinterest.com

Читай также: Лунный календарь для комнатных растений на март 2020

14 марта 2020 - Луна убывающая, в Скорпионе. День благоприятен для окрашивания лишь в натуральные оттенки.

15 марта 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Неблагоприятный день для окрашивания. Если же покраску отложить невозможно, воспользуйтесь исключительно натуральными средствами.

16 марта 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Пора вернуться к истокам. Хороший день для покраски в ваш натуральный цвет. Экстремальные перемены могут повлечь за собой неприятные последствия.

17 марта 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Сегодняшнее окрашивание лучше перенести на более благоприятный день.

18 марта 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Окрашивание в темные оттенки принесет вам успех в бизнесе. Переговоры пройдут успешно, также возможен финансовый прирост.

19 марта 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Сегодняшний день стоит уделить исключительно уходу и оздоровлению ваших волос.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
pinterest.com

Читай также: Весеннее равноденствие в 2020 году в Украине: дата и значение

20 марта 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Покраска в естественные тона порадует вас своим результатом.

21 марта 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Сегодня можно не бояться экспериментов. Все ваши самые смелые ожидания смогут осуществиться.

22 марта 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Постарайтесь подбирать оттенки, соответствующий вашему настроению: в приподнятом выбирайте что-то яркое и неординарное, если вы спокойны (или вам не хватает покоя) – отдайте предпочтения теплым, естественным цветам.

23 марта 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Окрашивание сегодня может принести финансовые неурядицы.

24 марта 2020 - Новолуние в Овне. Смена цвета сегодня помешает сосредоточиться на важном, из-за чего вы можете упустить хорошую бизнес-возможность.

25 марта 2020 - Луна растущая, в Овне. Сегодня Луна за естественность. Постарайтесь выбрать соответствующий оттенок.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
pinterest.com

Читай также: Бьюти-гороскоп: Новинки, которые нужно опробовать всем знакам зодиака

26 марта 2020 - Луна растущая, в Овне. Окрашивание сегодня способно серьезно испортить здоровье ваших волос.

27 марта 2020 - Луна растущая, в Тельце. Неудачный день для цветовых экспериментов. Сегодня можно лишь освежить уже имеющуюся прическу.

28 марта 2020 - Луна растущая, в Тельце. Окрашивание в светлые тона привнесет в вашу жизнь нотку легкости и непринужденности и значительно облегчит коммуникацию с окружающими.

29 марта 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Неблагоприятный день для окрашивания волос.

30 марта 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Сегодня покраска возможна, если вам не хватает уверенности в собственных силах и очаровании.

31 марта 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Неудачный день для любых манипуляций с волосами.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
Лунный календарь окрашивания волос на март 2020
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в марте 2020 года буду магнитные бури.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: красота, волосы, окрашивание, окрашивание 2020, окрашивание волос, лунный календарь, лунный календарь 2020, лунный календарь окрашивания, лунный календарь окрашивания волос, лунный календарь окрашивания волос на 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь