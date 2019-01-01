Полный график ухода за домашними растениями и цветами в первый весенний месяц 2020 года.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2020 pinterest.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в марте 2020 года расскажет Ivona.

1 марта 2020 - растущая Луна в Тельце. Время для подготовительных работ: составления грунта, подбора горшков и прикорма. Пересадка благоприятна исключительно для вьющихся растений.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2020 pinterest.com

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2 марта 2020 - растущая Луна в Близнецах. Благоприятный день для профилактики и обработки домашних цветов от вредителей.

3 марта 2020 - растущая Луна в Близнецах. Займитесь обработкой и удобрением почвой. Борьба с вредителями будет особенно эффективна.

4 марта 2020 - растущая Луна в Раке. Сегодня стоит заняться посевом съедобной зелени вроде лука, укропа, петрушки и пр.

5 марта 2020 - растущая Луна в Раке. Удачный день для пересадки декоративных домашних растений. Не забудьте про прикорм и удобрения!

6 марта 2020 - растущая Луна в Раке. Пересадка и высаживание новых семян сегодня противопоказана. Взамен вы можете заняться уходом за рассадой (например, рыхлением грунта).

7 марта 2020 - растущая Луна во Льве. Благоприятное время для внесения прикорма и удобрений в грунт, а также профилактических работ против вредителей.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2020 pinterest.com

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8 марта 2020 - растущая Луна во Льве. Пересадкой и посевом сегодня заниматься не стоит. Зато можно отделять ростки на рассаду и высаживать однолетние растения.

9 марта 2020 - Полнолуние в Деве. Для пересадки и прямых манипуляций с комнатными растениями сегодня крайне неблагоприятный день. Его лучше посвятить подготовительным работам и уходу за инвентарем.

10 марта 2020 - убывающая Луна в Деве. Удачный день для заготовки рассады.

11 марта 2020 - убывающая Луна в Весах. Луковичные и клубневые растения, пересаженные в этот день, будут отличаться особым здоровьем и выносливостью.

12 марта 2020 - убывающая Луна в Весах. Уходу за растениями придется посвятить весь день, так как он крайне благоприятен для полива, укоренения, посадки, высадки и пересадки любых комнатных цветов.

13 марта 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Благоприятный день для заготовки семян и подготовки их к высадке. Пересаживать можно клубневые и луковичные растения. Всем домашним цветам показано удобрение.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2020 pinterest.com

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14 марта 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Посадка и пересадка растений возможна, но лишь в случае крайней необходимости.

15 марта 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Идеальный день для пересадки кактусов и суккулентов.

16 марта 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Благоприятный день для пересадки, высадки и перевалки луковичных растений.

17 марта 2020 - убывающая Луна в Козероге. Удачный день для ухода, пересадки и внесения удобрений.

18 марта 2020 - убывающая Луна в Козероге. Сегодня можно заняться пересадка и перевалкой клубневых и луковичных цветов, а также подготовить семена для высадки (отбор, замачивание и пр.).

19 марта 2020 - убывающая Луна в Водолее. Неблагоприятный день для любых манипуляций с растениями.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2020 pinterest.com

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20 марта 2020 - убывающая Луна в Водолее. Посвятите день промыву подоконников, растений и цветочных горшков от загрязнений и обработке от вредителей.

21 марта 2020 - убывающая Луна в Водолее. Займитесь удалением лишних веточек и листочков, а также формированием кроны. Пересадка цветов возможна при необходимости.

22 марта 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный день для пересадки и полива комнатных растений.

23 марта 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Нейтральный день для ухода за цветами.

24 марта 2020 - Новолуние в Овне. Неудачный день для пересадки, полива и удобрения. Уделите время обработке растений от вредителей.

25 марта 2020 - растущая Луна в Овне. Пересадка противопоказана.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2020 pinterest.com

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26 марта 2020 - растущая Луна в Овне. Благоприятный день для высадки молодых растений и семян. При пересадке комнатных растений необходимо быть предельно аккуратными с корневой системой.

27 марта 2020 - растущая Луна в Тельце. Удачный день для высадки, пересадки и перевалки любых комнатных цветов и растений.

28 марта 2020 - растущая Луна в Тельце. Благоприятный день для пересадки и прикормки всех видов растений, а также высадки съедобной зелени.

29 марта 2020 - растущая Луна в Близнецах. Посвятите сегодняшний день проветриванию помещений и обработки растений от вредителей.

30 марта 2020 - растущая Луна в Близнецах. Удачный день для высадки и работ с вьющимися растениями, а также обработки растений от вредителей. Полив возможен лишь в случаях крайней необходимости.

31 марта 2020 - растущая Луна в Близнецах. Пересадка растений благоприятно скажется на здоровье и крепости корневой системы.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2020 pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в марте 2020 года будут магнитные бури.

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