Самые ожидаемые блокбастеры 2020: Топ-30 картин

Блокбастеры, которые выйдут с января по декабрь 2020.

Самые ожидаемые фильмы 2020: Топ-30 картин Pinterest

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Год 2020 только начался, а в кино и на стриминговых сервисах нас уже ждут новые увлекательные премьеры. То ли еще будет - в новом году нам обещают целый урожай ярких блокбастеров - как сиквелов и приквелов, так и совершенно новых историй. Предлагаем узнать, какие блокбастеры выйдут на экраны в 2020 году.

Премьеры 2020:

“Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)“

В новой супергеройской картине очаровательная Марго Робби снова появится в роли эксцентричной и чертовски притягательной Харли Квинн. На этот раз обаятельная злодейка появится уже не с Джокером, а с подружками - они выступят против главы преступного мира Готэма.

Премьера - 6 февраля.

“Еж Соник“

В экранизации популярной видеоигры Sonic The Hedgehog будет немало сюрпризов - начиная от шикарного Керри в роли негодяя Доктора Роботника и заканчивая адаптацией самого “компьютерного“ Соника. Что получилось у режиссера Джеффа Фаулера - увидим уже в феврале.

Премьера - 13 февраля.

“Человек-невидимка“

“Человек-невидимка“ станет еще одной картиной успешного продюсера Джейсона Блума, который за последние несколько лет выпустил “Ловушку“, “Черного клановца“ и “Гласс“. Еще одной “интересностью“ картины станет то, что главную роль исполнит Элизабет Мосс из Mad Men и “Рассказа служанки“. Увидеть, успешно ли будет картина - можно будет уже в конце следующего месяца.

Премьера - 27 февраля.

“Вперед“

Новый фильм Pixar расскажет о мире, наполненном сказочными существами - эльфами, троллями, феями, единорогами, которые теперь живут совершенно обычной жизнью - без чудес. Но все может измениться благодаря двум братьям, получившим задания на день вернут с того света отца.

Премьера - 5 марта

“Бладшот“

Еще одна экранизация комикса, в которой сыграет Вин Дизель. По сюжету, морской пехотинец Рэй и его жена становятся жертвами нападения и погибают. В ходе научного эксперимента военного оживляют - так он становится супергероем.

Премьера - 5 марта

“Тихое место 2“

Продолжение ленты, которая произвела фурор. Первое “Тихое место“ рассказывает от постапокалиптическом мире, где монстры охотятся на людей, “отлавливая“ тех, кто издает какие-либо звуки. Хочешь выжить - соблюдай предельную тишину. Новая картина станет продолжением истории героев, выживших в первой части.

Премьера - 19 марта.

“Мулан“

Disney снова представит экранизацию культового мультфильма - на этот раз им станет история китайской девушки, ушедшей на войну вместо своего отца, “Мулан“. В главных ролях появятся китайские актеры.

Премьера - 26 марта.

“Новые мутанты“

Новый фильм о “Людях Икс“ в жанре хоррора. Среди новых учеников Профессора Икс - появлятся молодые звезды “Игры престолов“, “Странных чудес“ и “Сплита“.

Премьера - 2 апреля.

“007: не время умирать“

Последний фильм о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом

Пятый фильм в роли агента 007 станет последним для актера Дэниэла Крейга и трилогии, начатой ​​в “007: Скайфолл“. В 25 картине о Бонде обещают женитьбу Бонда. Будет ли?

Премьера - 9 Апреля

“Черная Вдова“

“Черная Вдова“ - это сольная картина о Наташе Романофф из “Мстителей“. В фильме покажут становление Романофф, а также объяснит, что случилось с ней в Будапеште и Одессе - в промежутке между событиями лент “Капитан Америка: Противостояние“ и “Война бесконечности“.

Премьера - 30 апреля.

"Скуби-Ду"

Новый мульт о псе Скуби-Ду обещает атмосферу и добрый юмор. Благодаря новой картине зритель узнает, как Скуби-Ду встретил лучшего друга Шеґґи.

Премьера - 14 Мая.

“Форсаж 9“

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В девятом “Форсаже“ вернется основная команда и уже известная угроза - хакерша Сайфер в исполнении оскароносной Шарлиз Терон.

Премьера - 21 мая.

“Чудо-женщина 1984“

Еще один боевик киновселенной комиксов DC. Чудо-женщина попадет в 1984 и сразится с таинственным вором в исполнении Педро Паскаля (играл в “Мандалорце“).

Премьера - 4 июня.

“Душа“

В центре сюжета в еще одной картине Pixar - об учителе музыки, который попадает в определенный аналог чистилища. Режиссером “Души“ является Пит Доктер, который снимал “Корпорацию монстров“ и “Мысли наизнанку“.

Премьера -18 июня.

“Муртады: Становление злодея“

Приквел серии “Гадкий я“ расскажет, как Грю стал злодеем и встретил своих помощников.

“Персонаж“

Режиссер пофантазирует на тему, что если бы неигровой персонаж в видеоигре стал самосознательным и мог самостоятельно принимать решения? Продюсирует картину Шон Леви.

Премьера - 2 Июля

“Охотники за привидениями: С того света“

Продолжение истории “Охотников за привидениями“. Сюжетную линию продолжат через потомков “Охотников“ - Пола Радда и Финна. Удастся ли перезагрузка культовой картины - увидим в июле.

“Тенет“

Новый фильм Кристофера Нолана, в которой третью мировую можно предотвратить, лишь путешествуя во времени. В главной роли - сын Дензела Вашингтона Джон Дэвид.

Премьера -16 июля.

“Лучший стрелок: Мэверик“

Сиквел известной картины Top Gun, в котором Том Круз снова воплотит пилота. Ранее Круз заявлял, что не собирался возвращаться к роли пилота без режиссера Тони Скотта, погибшего в 2012 году. Однако звезда отметил, что его заставил передумать режиссер Джозеф Косински.

Премьера - 16 июля.

“Круиз в джунглях“

Disney сделали кино из аттракциона Диснейденда “Круиза в джунглях“. В поисках дерева жизни капитан корабля и исследователь отправятся в масштабный круиз. В ролях - Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

Премьера - 23 июля

“Морбиус“

Первый спиноф “Человека-паука“, в котором показано становление одного из врагов супергероя.

В главной роли - Джаред Лето.

Премьера - 30 июля.

“Охотник на монстров“

Это еще одна экранизация игры режиссера Пола Андерсона, который уже снял адаптации Mortal Kombat и Resident Evil. В главной роли - Милла Йовович. Группа военных попадает через портал в мир, где им приходится соревноваться с монстрами.

Премьера - 3 сентября.

“Кингс Мэн“

Это третий фильм по комиксам о тайном сообществе шпионов британской королевы “Кинґсмен“. В картине будет раскрыта его история в начале ХХ века.

Премьера - 17 сентября.

“Святые Ньюарка“

Картина расскажет о становлении босса мафии Тона Сопрано из культового американского сериала “Клан Сопрано“. Будущего мафиози воплотит сын актера Джеймса Ґандольфини, который играл Сопрано в сериале.

Премьера - 17 сентября.

“Смерть на Ниле“

Новая экранизация одного из самых известных романов Агаты Кристи режиссера Кеннета Брана, который в прошлом году уже снимал “Восточный экспресс“. Кран снова выступит в роли Пуаро.

Премьера - 8 октября

“Хэллоуин убивает“

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Продолжение серии фильмов ужасов “Хэллоуин“ снова расскажет жуткую историю об убийствах Майкла Майерса. На этот раз убийца охотится за Лори, которая выжила в предыдущем фильме.

Премьера - 15 октября.

Вечные

Анджелина Джоли сыграет в супергеройской картине о расе “вечных“, которые относятся к вселенной Marvel. В фильме также появятся звезды “Игры престолов“ Кит Харрингтон и Мэдден, а также Лорен Ридлофф, известная по роли первой глухой супергероини в кино.

Премьера - 4 ноября.

“Ґодзилла против Конга“

В новой картине киномонстры Ґодзилла и Кинг Конг выступят друг против друга. Зрелище обещает быть захватывающим.

Премьера - 19 ноя

“Дюна“

Режиссер, который снял новый “Бегущий по лезвию“ Дени Вильнев экранизирует еще один фантастический роман. На этот раз он работает над фильмом по книге Фрэнка Герберта “Дюна“.

Премьера -17 декабря.

“Вестсайдская история“

Культовый режиссер Стивен Спилберг экранизировал мюзикл Стивена Сондхайма и Леонарда Бернстайна “Вестсайдская история“. В центре сюжета - любовная история Тони и Марии из вражеских банд Нью-Йорка. Посмотрим, насколько по-новому увидит мюзикл известный режиссер.

Премьера - 17 декабря.

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