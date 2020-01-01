Подборка лучших мест для романтического свидания влюбленных в День святого Валентина.

Где провести День святого Валентина в 2020 году pinterest

День святого Валентина или День всех влюбленных – это отличный повод в очередной раз показать второй половинке свою любовь и внимание, а также прекрасно провести время вдвоем. Романтический ужин в уютном дорогом ресторане или экстремальное свидание, которое подарит море адреналина – выбирать только вам. В этой статье Ivona даст рекомендации о том, как и где провести этот праздник влюбленным, чтобы он запомнился и еще больше укрепил их отношения.

Читай также: Крещение Господне: История, традиции и приметы праздника



Рестораны

Вилла Ривьера

Днепровская набережная, 14Д

Уютный семейный ресторан европейской кухни с большими панорамными окнами и потрясающим видом на Днепр. Вкусная кухня с множеством итальянских блюд, живая музыка и просторные залы, в интерьере которых используется много натурального дерева, меди, зелени создадут особую волшебную атмосферу вашего вечера.

Saperavi

Улица Грушевского, 1в

Грузинский ресторан с потрясающей кухней и огромным выбором классических вин. Расположен в живописном месте недалеко от музея воды и кукольного театра. Интерьер создан в стиле средневекового замка, с кирпичными стенами, широкими столами, большими мягкими креслами и подсвечниками. Очень уютно и атмосферно.

Где провести День святого Валентина в 2020 году pinterest

Citronelle

Улица Богдана Хмельницкого, 23

Ресторан французской кухни расположен прямо в сердце Киева по соседству с оперным театром. Потрясающие рецепты французских блюд собраны со всех регионов Франции – утиная грудка с ягодным соусом, телятина Россини с фуа-гра, жареной картошкой и соусом Порто, салат с копченым лососем и трюфельным соусом и другие изысканные блюда не оставят равнодушным ни одного посетителя.

Национальный оперный ресторан

Национальная опера Украины

Классический ресторан с бархатной мебелью и хрустальными люстрами. Прекрасный интерьер в стиле барокко в сочетании с изысканными блюдами сделают ваш вечер по-настоящему торжественным и незабываемым. Кроме того, вы можете заказать услуги скрипача или даже полностью закрыть ресторан от посторонних на 2 часа. Поистине королевская роскошь и ощущение полного уединения со своей половинкой.

Цветочная лавка

Улица Саксаганского, 13/42

Частичка весны среди зимней стужи. Если вы хотите порадовать любимого человека не только вкусными и изысканными блюдами, а еще и весенними ароматами, вам точно сюда. Кафе «Цветочная лавка» прямо таки утопает в зелени и цветах. Также здесь вы можете приобрести милый букетик, который сделают прямо у вас на глазах, пока вы будете наслаждаться вкуснейшими десертами и ароматными кофейными напитками или коктейлями.



Где провести День святого Валентина в 2020 году pinterest

Читай также: Когда в Украине колядуют, щедруют и посевают?

Концерты

Праздничная шоу-программа “Музыка сердец”

Киевский национальный академический театр оперетты

В праздничной шоу-программе оперетта разделится на лагерь мужчин и женщин, чтобы посоревноваться в смелости, находчивости, талантливости. Вас ожидает не только интересный спектакль, полон страстей, интриг и невероятных приключений во имя любви, но и веселые викторины, розыгрыши, подарки и сюрпризы.

Спектакль “Ромео и Джульетта”

Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки

Вечная история любви, прекрасная романтическая пьеса на сцене национального академического театра в исполнении известных украинских актеров обязательно растопит сердца всех влюбленных и подарит вам массу положительных незабываемых впечатлений.

Где провести День святого Валентина в 2020 году pinterest

“Cirque du Soleil Crystal”

Киевский дворец спорта

Невероятное ледовое шоу, в программе которого соединены цирковое искусство и фигурное катание. Потрясающая демонстрация акробатики, которая способна вскружить голову каждому зрителю в сочетании с уникальными навыками фигурного катания – прекрасный вариант времяпрепровождения в этот праздничный день.

Концерт “ПроЛюбов”

Stereo Plaza

Большой праздничный концерт ко Дню всех Влюбленных соберет на сцене таких известных исполнителей как Скрябин, Друга ріка, LETAY. Прекрасные лирические песни о любви, талантливые и популярные артисты и романтическая атмосфера сделают ваш вечер особенным и незабываемым.

Где провести День святого Валентина в 2020 году pinterest

“Stand Up клуб” Самый романтичный концерт

Киев, Центр Культуры и Искусств Национального Авиационного Университета

Стендап-клуб – это своеобразная вечеринка, на которой лучшие комики компании “Квартал-Концерт” расскажут свои веселые жизненные истории, разыграют смешные ситуации и просто остроумно пошутят. Если ваша половинка любит и понимает юмор про любовь и отношения и вы вместе не прочь посмеяться над веселыми и комичными ситуациями из жизни каждой пары – этот вариант празднования 14 февраля точно придется вам по душе.

Где провести День святого Валентина в 2020 году pinterest

Экстремальные свидания

По-настоящему людей сближают сообща пережитые приключения, слаженное преодоление сложностей и совместная деятельность. Если вы с вашей половинкой не из робкого десятка и любите приключения, драйв и адреналин, можно устроить интересное экстремальное свидание, которое точно впечатлит вас и запомнится вам обоим. Кроме того, ученые утверждают, что совместный экстремальный досуг помогает придать новую остроту отношениям и не повязнуть в повседневной рутине.

Картинг

Погонять на время или провести мини-гонку – отличные идеи для энергичных и неусидчивых парочек. Испробовать прелести картинга в Киеве можно на крытых площадках в Блокбастере, в картинг-центрах “Ingul Kart” и “SmartKart”. Море впечатлений и драйвовых эмоций.

Где провести День святого Валентина в 2020 году pinterest

Скалодром

Еще один увлекательный вариант экстремального и незабываемого свидания. Испробовать себя в роли скалолаза – это мечта едва ли не каждого экстремала. А познать навыки скалолазания, да еще и вдвоем со своей половинкой, помогая и поддерживая друг друга – это вообще идеально. Лучшие скалодромы Киева: Climbing Gym Up! (Голосеевский проспект, 27), скалодром Цех (ТРЦ «Мармелад») и Гиперион (ул. Константиновская, 73).

Читай также: Что нельзя делать 7 января на Рождество

Прогулки на квадроциклах

Прогулки на квадроциклах – один из самых популярных видов активного отдыха. Вместе с инструктором или без него, на одном двухместном квадроцикле или на отдельных – решать только вам. Однако, веселые приключения, заряд бодрости и адреналина вам точно гарантированы. Взять напрокат квадроциклы в Киеве можно в квадроклубе “X-Rhino” (парк Дружбы Народов), драйв-центре «Мечта напрокат» (м. Красный Хутор), приключений «Гасай» (41 км трассы Киев-Одесса).

Безусловно, чтобы подарить позитивные эмоции любимому человеку не обязательно тратить уйму денег и выдумывать изощренные подарки. Приготовьте вкусный ужин при свечах, придумайте интересный квест с вашими общими воспоминаниями и маленькими тайнами, проведите забавную фотосессию или сходите вместе на каток. Главное, чтобы этот день запомнился вам и вашей половинке и спустя много лет вы вспоминали о нем с искренней улыбкой и яркими огоньками в глазах.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 зарубежных праздничных песен помогут продлить ощущение дня Нового года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram