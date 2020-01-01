Где провести День святого Валентина в 2020 году
День святого Валентина или День всех влюбленных – это отличный повод в очередной раз показать второй половинке свою любовь и внимание, а также прекрасно провести время вдвоем. Романтический ужин в уютном дорогом ресторане или экстремальное свидание, которое подарит море адреналина – выбирать только вам. В этой статье Ivona даст рекомендации о том, как и где провести этот праздник влюбленным, чтобы он запомнился и еще больше укрепил их отношения.
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Рестораны
- Вилла Ривьера
Днепровская набережная, 14Д
Уютный семейный ресторан европейской кухни с большими панорамными окнами и потрясающим видом на Днепр. Вкусная кухня с множеством итальянских блюд, живая музыка и просторные залы, в интерьере которых используется много натурального дерева, меди, зелени создадут особую волшебную атмосферу вашего вечера.
- Saperavi
Улица Грушевского, 1в
Грузинский ресторан с потрясающей кухней и огромным выбором классических вин. Расположен в живописном месте недалеко от музея воды и кукольного театра. Интерьер создан в стиле средневекового замка, с кирпичными стенами, широкими столами, большими мягкими креслами и подсвечниками. Очень уютно и атмосферно.
- Citronelle
Улица Богдана Хмельницкого, 23
Ресторан французской кухни расположен прямо в сердце Киева по соседству с оперным театром. Потрясающие рецепты французских блюд собраны со всех регионов Франции – утиная грудка с ягодным соусом, телятина Россини с фуа-гра, жареной картошкой и соусом Порто, салат с копченым лососем и трюфельным соусом и другие изысканные блюда не оставят равнодушным ни одного посетителя.
- Национальный оперный ресторан
Национальная опера Украины
Классический ресторан с бархатной мебелью и хрустальными люстрами. Прекрасный интерьер в стиле барокко в сочетании с изысканными блюдами сделают ваш вечер по-настоящему торжественным и незабываемым. Кроме того, вы можете заказать услуги скрипача или даже полностью закрыть ресторан от посторонних на 2 часа. Поистине королевская роскошь и ощущение полного уединения со своей половинкой.
- Цветочная лавка
Улица Саксаганского, 13/42
Частичка весны среди зимней стужи. Если вы хотите порадовать любимого человека не только вкусными и изысканными блюдами, а еще и весенними ароматами, вам точно сюда. Кафе «Цветочная лавка» прямо таки утопает в зелени и цветах. Также здесь вы можете приобрести милый букетик, который сделают прямо у вас на глазах, пока вы будете наслаждаться вкуснейшими десертами и ароматными кофейными напитками или коктейлями.
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Концерты
- Праздничная шоу-программа “Музыка сердец”
Киевский национальный академический театр оперетты
В праздничной шоу-программе оперетта разделится на лагерь мужчин и женщин, чтобы посоревноваться в смелости, находчивости, талантливости. Вас ожидает не только интересный спектакль, полон страстей, интриг и невероятных приключений во имя любви, но и веселые викторины, розыгрыши, подарки и сюрпризы.
- Спектакль “Ромео и Джульетта”
Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки
Вечная история любви, прекрасная романтическая пьеса на сцене национального академического театра в исполнении известных украинских актеров обязательно растопит сердца всех влюбленных и подарит вам массу положительных незабываемых впечатлений.
- “Cirque du Soleil Crystal”
Киевский дворец спорта
Невероятное ледовое шоу, в программе которого соединены цирковое искусство и фигурное катание. Потрясающая демонстрация акробатики, которая способна вскружить голову каждому зрителю в сочетании с уникальными навыками фигурного катания – прекрасный вариант времяпрепровождения в этот праздничный день.
- Концерт “ПроЛюбов”
Stereo Plaza
Большой праздничный концерт ко Дню всех Влюбленных соберет на сцене таких известных исполнителей как Скрябин, Друга ріка, LETAY. Прекрасные лирические песни о любви, талантливые и популярные артисты и романтическая атмосфера сделают ваш вечер особенным и незабываемым.
- “Stand Up клуб” Самый романтичный концерт
Киев, Центр Культуры и Искусств Национального Авиационного Университета
Стендап-клуб – это своеобразная вечеринка, на которой лучшие комики компании “Квартал-Концерт” расскажут свои веселые жизненные истории, разыграют смешные ситуации и просто остроумно пошутят. Если ваша половинка любит и понимает юмор про любовь и отношения и вы вместе не прочь посмеяться над веселыми и комичными ситуациями из жизни каждой пары – этот вариант празднования 14 февраля точно придется вам по душе.
- Экстремальные свидания
По-настоящему людей сближают сообща пережитые приключения, слаженное преодоление сложностей и совместная деятельность. Если вы с вашей половинкой не из робкого десятка и любите приключения, драйв и адреналин, можно устроить интересное экстремальное свидание, которое точно впечатлит вас и запомнится вам обоим. Кроме того, ученые утверждают, что совместный экстремальный досуг помогает придать новую остроту отношениям и не повязнуть в повседневной рутине.
- Картинг
Погонять на время или провести мини-гонку – отличные идеи для энергичных и неусидчивых парочек. Испробовать прелести картинга в Киеве можно на крытых площадках в Блокбастере, в картинг-центрах “Ingul Kart” и “SmartKart”. Море впечатлений и драйвовых эмоций.
- Скалодром
Еще один увлекательный вариант экстремального и незабываемого свидания. Испробовать себя в роли скалолаза – это мечта едва ли не каждого экстремала. А познать навыки скалолазания, да еще и вдвоем со своей половинкой, помогая и поддерживая друг друга – это вообще идеально. Лучшие скалодромы Киева: Climbing Gym Up! (Голосеевский проспект, 27), скалодром Цех (ТРЦ «Мармелад») и Гиперион (ул. Константиновская, 73).
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- Прогулки на квадроциклах
Прогулки на квадроциклах – один из самых популярных видов активного отдыха. Вместе с инструктором или без него, на одном двухместном квадроцикле или на отдельных – решать только вам. Однако, веселые приключения, заряд бодрости и адреналина вам точно гарантированы. Взять напрокат квадроциклы в Киеве можно в квадроклубе “X-Rhino” (парк Дружбы Народов), драйв-центре «Мечта напрокат» (м. Красный Хутор), приключений «Гасай» (41 км трассы Киев-Одесса).
Безусловно, чтобы подарить позитивные эмоции любимому человеку не обязательно тратить уйму денег и выдумывать изощренные подарки. Приготовьте вкусный ужин при свечах, придумайте интересный квест с вашими общими воспоминаниями и маленькими тайнами, проведите забавную фотосессию или сходите вместе на каток. Главное, чтобы этот день запомнился вам и вашей половинке и спустя много лет вы вспоминали о нем с искренней улыбкой и яркими огоньками в глазах.
Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 зарубежных праздничных песен помогут продлить ощущение дня Нового года.
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