Узнайте, какие церковные праздники в феврале.

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Ivona подготовила календарь церковных праздников на февраль. Узнайте, когда какой праздник и когда пост.

Церковные праздники в феврале в 2020 году:

1 февраля – день памяти святого Макария Великого; день памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.

2 февраля,– день памяти преподобного Евфимия Великого.

3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека; празднование иконы Божией Матери “Отрада“ или “ Утешение“.

4 февраля – день памяти апостола Тимофея.

6 февраля – день памяти блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля – день памяти святителя Григория Богослова; день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского; празднование иконы Божией Матери “Утоли моя печали“.

9 февраля. Неделя о мытаре и фарисее

9 - 15 февраля - Сплошная седмица. С этой недели Святая Церковь начинает подготовку верующих к Великому посту.

10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирина.

12 февраля – Собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

13 февраля – день памяти мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна.

14 февраля – день памяти мученика Трифона.

15 февраля - Великий двунадесятый праздник в феврале – Сретение Господне

16 февраля – день памяти Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.

17 февраля– неделя о мытаре и фарисее.

18 февраля – день памяти мученицы Агафьи; празднование иконы Божией Матери “Взыскание погибших“.

20 февраля – день памяти святителя Парфения.

24 февраля – неделя о блудном сыне.

25 февраля – празднование Иверской иконы Божией Матери.

28 февраля – празднование Виленской иконы Божией Матери.

29 февраля - Мученика Памфила пресвитера

Церковные посты в феврале 2020 года:

Многодневный пост в феврале 2020 года - отсутствует

Однодневные посты - 5 февраля, 7 февраля, 19 февраля, 21 февраля.

Недели, в которых нет поста: Неделя о мытаре и фарисее с 9 по 15 февраля; Масленица с 24 февраля по 1 марта

Ранее мы публиковали лунный календарь растений на февраль.