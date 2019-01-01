Церковные праздники в феврале
Узнайте, какие церковные праздники в феврале.
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Ivona подготовила календарь церковных праздников на февраль. Узнайте, когда какой праздник и когда пост.
Церковные праздники в феврале в 2020 году:
- 1 февраля – день памяти святого Макария Великого; день памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.
- 2 февраля,– день памяти преподобного Евфимия Великого.
- 3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека; празднование иконы Божией Матери “Отрада“ или “ Утешение“.
- 4 февраля – день памяти апостола Тимофея.
- 6 февраля – день памяти блаженной Ксении Петербургской.
- 7 февраля – день памяти святителя Григория Богослова; день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского; празднование иконы Божией Матери “Утоли моя печали“.
- 9 февраля. Неделя о мытаре и фарисее
9 - 15 февраля - Сплошная седмица. С этой недели Святая Церковь начинает подготовку верующих к Великому посту.
- 10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирина.
- 12 февраля – Собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
- 13 февраля – день памяти мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна.
- 14 февраля – день памяти мученика Трифона.
- 15 февраля - Великий двунадесятый праздник в феврале – Сретение Господне
- 16 февраля – день памяти Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.
- 17 февраля– неделя о мытаре и фарисее.
- 18 февраля – день памяти мученицы Агафьи; празднование иконы Божией Матери “Взыскание погибших“.
- 20 февраля – день памяти святителя Парфения.
- 24 февраля – неделя о блудном сыне.
- 25 февраля – празднование Иверской иконы Божией Матери.
- 28 февраля – празднование Виленской иконы Божией Матери.
- 29 февраля - Мученика Памфила пресвитера
Церковные посты в феврале 2020 года:
- Многодневный пост в феврале 2020 года - отсутствует
- Однодневные посты - 5 февраля, 7 февраля, 19 февраля, 21 февраля.
- Недели, в которых нет поста: Неделя о мытаре и фарисее с 9 по 15 февраля; Масленица с 24 февраля по 1 марта
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