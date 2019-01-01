Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Церковные праздники в феврале

Комментариев: 0
Узнайте, какие церковные праздники в феврале.
Церковные праздники в феврале
Церковные праздники в феврале
pinterest

Читай также: Лунный календарь стрижек на февраль 2020

Ivona подготовила календарь церковных праздников на февраль. Узнайте, когда какой праздник и когда пост. 

Церковные праздники в феврале в 2020 году:

  • 1 февраля – день памяти святого Макария Великого; день памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.
  • 2 февраля,– день памяти преподобного Евфимия Великого.
  • 3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека; празднование иконы Божией Матери “Отрада“ или “ Утешение“.
  • 4 февраля – день памяти апостола Тимофея.
  • 6 февраля – день памяти блаженной Ксении Петербургской.
  • 7 февраля  – день памяти святителя Григория Богослова; день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского; празднование иконы Божией Матери “Утоли моя печали“.
  • 9 февраля. Неделя о мытаре и фарисее

  • 9 - 15 февраля - Сплошная седмица. С этой недели Святая Церковь начинает подготовку верующих к Великому посту. 

  • 10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирина.
  • 12 февраля – Собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
  • 13 февраля – день памяти мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна.
  • 14 февраля – день памяти мученика Трифона.
  •  15 февраля - Великий двунадесятый праздник в феврале – Сретение Господне
  • 16 февраля – день памяти Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.
  • 17 февраля– неделя о мытаре и фарисее.
  • 18 февраля – день памяти мученицы Агафьи; празднование иконы Божией Матери “Взыскание погибших“.
  • 20 февраля – день памяти святителя Парфения.
  • 24 февраля  – неделя о блудном сыне.
  • 25 февраля – празднование Иверской иконы Божией Матери.
  • 28 февраля – празднование Виленской иконы Божией Матери.
  • 29 февраля   - Мученика Памфила пресвитера

Церковные посты в феврале 2020 года:

  • Многодневный пост в феврале 2020 года - отсутствует
  • Однодневные посты - 5 февраля, 7 февраля, 19 февраля, 21 февраля.
  • Недели, в которых нет поста: Неделя о мытаре и фарисее с 9 по 15 февраля; Масленица с 24 февраля по 1 марта

Ранее мы публиковали лунный календарь растений на февраль. 

Поделись:
Теги: церковные праздники, праздники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь