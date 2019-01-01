И каких традиций стоит придерживаться во время этих торжественных действий?

Новогодние праздники всегда приносят в дом много радости и добра. А как их ждут дети, ведь это такая уникальная возможность походить морозным вечером и просто повеселить народ, за что и получить вкусную конфетку. Взрослым же стоит помнить о том, что это - наши с вами традиции, которые необходимо соблюдать и передавать подрастающему поколению, чтобы они не исчезли и не канули в неизвестность. О том, когда в новогодние праздники колядуют, щедруют и посевают, и как это происходит, расскажет Ivona.

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Когда и как принято колядовать в новогодние праздники?

Колядки - это исконные украинские традиционные действия, которые не теряют своей актуальности, и даже в наше время остаются по-прежнему долгожданными, веселыми не только для детей, но и для взрослых.

Когда в Украине колядуют, щедруют и посевают? pinterest.com

Сегодня не каждый человек знает о том, что традиция колядования появилась на наших территориях задолго до принятия христианства. В древности наши предки были язычниками, они верили во множество божеств, магических существ и духов. И именно 6 января, когда-то славяне восславляли и пели песни во имя бога Коляды - владыки зимнего солнца. Однако, после того как в Киевскую Русь пришла христианская вера, этот ритуал немного видоизменили и адаптировали во имя рождения Сына Божьего.

Колядовать могут все: и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины. Обычно начинают вечером 6 января, как только на небе засияет первая звезда. Считается, что именно в это время родился Христос.

Хозяйки накрывали праздничный стол из 12-ти рождественских блюд, и угощали всех, кто придет в их дом колядовать, различными вкусностями, конфетами, дарили деньги. Если у семьи имелось домашнее хозяйство, его было необходимо досыта накормить до того, как на небе появится первая рождественская звезда. Это должно было привлечь удачу и достаток на весь год.

Когда в Украине колядуют, щедруют и посевают? pinterest.com

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До появления в доме колядников, необходимо собраться за столом всей семьей, зажечь свечу и помолиться Богу, поблагодарить за все и приступать к трапезе. Первой пробуют кутью, запивают узваром, а потом и остальные 12 постных блюд. Как только колядники заходят в дом, необходимо встать из-за стола, выслушать их колядку, и потом уже давать вкусности и деньги. Не запрещено пригласить их и к столу.

В Украине принято колядовать после обеда 6 января. Хотя часто можно услышать мнение, что делать это можно лишь с утра 7-го.

Когда и как принято щедровать в новогодние праздники?

Итак, после колядок в Украине наступает еще одно очень традиционное и веселое действо - щедровки. Вот уж где можно разгуляться, так это во время щедрования.

Точно так же, как и колядовать, щедровать могут практически все: малыши, дети, подростки, молодежь и даже их родители. Во всех щедровках воспевают не только рождение Сына Божьего, но и желают хозяевам здоровья, достатка и всяких благ. Таким образом, чем больше побывало в доме щедровальников, тем богаче он будет.

Когда в Украине колядуют, щедруют и посевают? pinterest.com

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Щедровать принято после обеденного часа и до самой ночи. А еще во время щедрования можно провести целое незабываемое представление и водить Вертеп. В этом Вертепе могут быть коза, ангел, нечистый и многие другие персонажи. Главная идея - показать, что добро всегда побеждает.

В Украине щедруют вечером с 13 на 14 января. А уже утром, 14 января, украинцы ходят посевать.

Когда и как принято посевать в новогодние праздники?

Посевать могут только мужчины, ведь еще с древности считается, что в День Святого Василия (14 января) если женщина будет засевать, это к горю и бедности. Засевать нужно приходить рано утром и сеять зерном, говоря при этом заговор на удачу, богатство и прочие блага. Посевальников (как и колядников, и щедровальников) нельзя ругать или выгонять из дому, иначе можно накликать на себя беду.

Когда в Украине колядуют, щедруют и посевают? pinterest.com

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То зерно, которым засеяли в доме, нельзя трогать до самого заката, а в некоторых регионах Украины и несколько дней. Чем больше будет различных сортов зерна у посевальника, тем лучше. Например, можно смешать пшеницу, ячмень, рожь, гречку, рис и даже перловку. А вот гороха, проса и пшена по поверьям следует избегать - они к слезам и размолвкам в семье. И нужно заранее запастись рукавицами, так как нельзя посевать голыми руками. Как говорит народная мудрость, если посевают голыми руками, то год не видать денег в доме.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Рождество 7 января.

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