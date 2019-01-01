Опасный недуг, способный поразить каждого из нас.

Постновогодняя депрессия: что это такое и как с ней справиться? pinterest.com

Нередко после того, как отгремят новогодние салюты, а последний праздничный салатик будет доеден, мы начинаем чувствовать некоторую опустошенность и тревожность. После ярких эмоций, пережитых за период зимних торжеств, обычные будни кажутся не просто серыми, а практически черными. Психологи утверждают, что подобные абстинентный синдром от новогодних праздников возникает практически у каждого человека и называется постновогодней депрессией. Что это такое, почему она возникает и как с ней бороться, расскажет Ivona.

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Признаки постновогодней депрессии

Если обобщать, то депрессией после Нового года, так или иначе, страдает практически каждый. Просто одни переносят ее гораздо легче, она протекает для них практически незаметно и не мешает в рекордно короткие сроки вернуться в русло привычной жизни. Для других постновогодняя депрессия может перерасти в затяжную клиническую депрессию со всеми вытекающими последствиями. Вам следует насторожиться, если за собой или за кем-то из близких вы заметили следующе признаки:

резкие смены настроения, общее состояние угнетенности

упадок сил (энергия не восстанавливается даже после хорошего, качественного отдыха)

гиперсомния (чрезмерная сонливость днем, увеличение времени ночного сна)

снижение сексуальной активности и полового влечения

нарушения аппетита (склонность к перееданию и “заеданию“ стресса).

Постновогодняя депрессия: что это такое и как с ней справиться?

Почему мы впадаем в депрессию после Нового года?

аффективное сезонное расстройство

На самом деле звучит гораздо страшнее, чем есть на самом деле. Такое расстройство возникает практически у каждого человека из-за сокращения светового дня в зимний период. Из-за нехватки света снижается выработка гормонов счастья, вроде серотонина, из-за чего мы впадаем в сонливость, хандру и набираем вес. Не нужно приравнивать аффективное сезонное расстройство к постновогодней депрессии, оно является не инициатором, а скорее усугубляющим фактором.

неоправданные ожидания

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы вновь, как в детстве, прочувствовать в полной мере атмосферу новогоднего чуда. С каждым прожитым годом это становится все сложнее и сложнее, из-за чего повышаются наши ожидания и, как результат, разочарование, когда они не оправдываются. Из-за повышенной эмоциональности в период праздников, каждая мелочь становится значительной, любая ерунда может вывести из себя, а возвращения из мира сказки в мир реальности может происходить крайне болезненно.

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Практически на две недели мы изменяем обычному режиму питания, поглощая бесконечное количество вредной пищи, вроде салатов с майонезом, и алкоголя. Подобные нарушения повергают организм в настоящий шок - он постоянно перегружен и не успевает справиться с таким количеством внезапно навалившейся на него работы. Все процессы в организме замедляются, замедляется и выработка гормонов счастья, затормаживаются реакции, из-за чего человек начинает чувствовать себя неуютно. Физиологический и психологический дискомфорт составляю вместе коктейль под названием “Постновогодняя депрессия“.

Постновогодняя депрессия: что это такое и как с ней справиться?

стресс и переутомление

То время, которое мы якобы должны потратить на отдых и приятное времяпрепровождение с семьей, мы тратим на поиск подарков, попытки организовать для близких идеальный праздник и прочие новогодние приготовления. И без того уставший во время рабочего процесса организм получает ударную дозу утомления и стресса, из-за чего в состояния покоя он погружается то в тревожный сон, то в лихорадочную активность. Подобные перепады способствуют возникновению постновогодней депрессии. К слову, к ней, согласно исследованиям доктора Дженифер Видер и психолога Гербер Раппопорт, больше склонный женщины, так как мы относимся к праздникам с точки зрения перфекционизма и наше разочарование оказывается гораздо жестче.

финансовые проблемы

Мало кто из нас начинает думать о новогодних праздниках еще летом, и откладывает средства на праздничные траты заранее. Из-за этого мы тратим праздничные премии, авансы, две зарплаты всего лишь за несколько дней, так что остаток месяц нам приходится сильно ужиматься в своих расходах не только на развлечения, но и на насущные потребности. Невозможность обеспечить себя и самобичевания по поводу того, что мы не начали готовиться к праздникам заранее (хотя это очень разумно) повергает многих из нас в глубокое уныние, которое попадает в благодатную почву развивающейся постновогодней депрессии.

Постновогодняя депрессия: что это такое и как с ней справиться?

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Как избавиться от постновогодней депрессии?

Конечно, каждый случай депрессии (как клинической, так и постновогодней) требует индивидуального подхода, однако психологи выделяют несколько советов, как подготовиться, облегчить ход и избавиться от постновогодней депрессии:

1. Жизнь не будет меняться просто от изменений числа в календаре. Постарайтесь в предновогодней суете не очень рассчитывать на то, что в первый день нового года вы проснетесь совершенно другим человеком. Если есть вещи, которые вы бы хотели изменить, напишите четкий план действий, тогда праздники не будут угнетать вас, а наоборот - вдохновлять на новые свершения.

2. Разделите ответственность по подготовки праздника между близкими, друзьями и домочадцами. Это уменьшит уровень стресса и утомления и оставит вам реальное время для отдыха.

3. Общайтесь с родными и близкими не только по праздникам. Тогда вас не будет преследовать чувство одиночества и опустошенности, когда все торжества закончатся. Не бойтесь самостоятельно инициировать встречи, постарайтесь хотя бы раз в неделю выделить время на прогулки и общение.

Постновогодняя депрессия: что это такое и как с ней справиться?

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4. Займитесь благотворительностью и не отказывайте в помощи близким. Психиатр Хинда Дабин из Университета Мэриленда подмечает, что оказание помощи нуждающемуся в целом значительно увеличивает резистентность человека к заболеваниям депрессивного спектра.

5. Хвалите себя за успехи, не нужно концентрироваться на том, чего вы не успели достичь. Взамен этого порадуйтесь, что планы на ближайшее будущее для вас более или менее ясны.

6. Добавьте в свой рацион продукты, содержащие или повышающие в организме выработку эндорфинов и серотонина. Например: бананы, инжир, мед, горький шоколад, красный перец, брокколи.

7. Если вам кажется, что ситуация выходит из-под контроля и у вас больше нет сил бороться с постновогодней депрессией, не смущайтесь обратиться за профессиональной помощью к психологу. Он поможет подобрать для вас индивидуальное лечение или методики, которые подойдут именно вам.

Постновогодняя депрессия: что это такое и как с ней справиться?

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