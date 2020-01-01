Самые яркие мероприятия, который пройдут в столице перед Рождеством 2020.

Афиша на уикенд 4-5 января 2020: Куда пойти на выходных в Киеве Пресс-служба ВДНГ

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Продолжается период новогодних праздников и в столице есть огромный выбор зимних локаций, которые можно посетить не только взрослым, но и детям. Также начинается новый уикенд, в который стоит сходить на интересные ивенты, который пройдут в столице 4 и 5 января 2020.

Предлагаем список самых интересных мероприятий, которые стоит посетить 4-5 января 2020.

Фестиваль-квест “Новогодние путешествия“

Прочувствовать сказочную атмосферу праздников, путешествуя по волшебным мирам, приглашает арт-пространство Samskara. Посетителей ждут любимые герои, настоящие испытания, а также захватывающие представления, игры, гадания и мастер-классы. Фестиваль действует до самого Рождества.

Когда: 1-7 января, с 11:00 до 22:00

Где: арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8а

Сколько стоит: 280-380 гривен.

Фестиваль китайских фонарей

На Певческом поле проходит фестиваль гигантских китайских фонарей “Легенды Поднебесной“. Это невероятно красивые инсталяции, которые окунут зрителя в сказочный мир Китая и помогут прочувствовать его неповторимую атмосферу. На фестиваль - более 30 гигантских фигур, подсвечивающихся изнутри, также в период праздников тут действует резиденция Санты и футкорт с азиатскими блюдами.

Когда: 1-31 января, 16:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Сколько стоит: 160-200 гривен.

Пресс-служба

Ледовое шоу Disney on ice

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Незабываемой праздничной программой для вас и ребенка может стать шоу от Disney on ice Frozen. В программе - 11 театрализованных шоу на льду, в которых зрители увидят самых известных диснеевских героев. В их числе: герои “Холодного сердца“, Микки и Минни Маусы, сказочные принцессы, герои “Истории игрушек“, “В поисках Немо“, “Король Лев“ и другие. Длится представление 1 час и 40 минут с антрактом.

Когда: 3-6 января

Где: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1

Winterra. Легенда казкового краю

На столичном ВДНГ в эти выходные покажут новогоднее шоу в новом формате 5D. “Winterra. Легенда казкового краю“ - это перфоманс в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление дополнят визуальными эффектами, графикой и живым вокалом. Программа будет интересна как детям, так и взрослым.

Когда: 1-12 января

Где: ВДНХ, концерт-холл ВДНХ, павильон №9, просп. Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: 250-2499 гривен.

Пресс-служба ВДНГ

3D сказка-мюзикл “Алиса в стране Нового года“

А в Киевском планетарии - под одним из самых больших куполов Европы - покажут новогоднюю 3D-сказку-мюзикл “Алиса в стране Нового года“. Это шоу с элементами интерактива и яркими красочными проекциями. Дети - без сомнения - запомнят представление надолго.

Когда: 1-6 января, с 11:00 до 22:00

Где: Киевский планетарий, улица Большая Васильковская, 57/3

Сколько стоит: 250-450 гривен.

Концерт “Рождественская классика“

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В доме кино в эти выходные можно будет окунуться в рождественскую атмосферу европейских столиц. Здесь играют классическую музыку, которая традиционно звучит в соборах, операх и филармониях Европы в канун Рождества. Ансамбль “Виртуозы Киева“ создадут неповторимое настроение, исполнив знаменитые произведения семейства Штраусов, Баха, Чайковского, Корелли, Моцарта, Вивальди, Шуберта и многих других. Это отличный шанс, чтобы провести вечер атмосферно и очень душевно.

Когда: 2-5 января, 19:00

Где: Дом кино, улица Саксаганского, 6

Сколько стоит: 400-600 гривен.

Ночь в музее Булгакова

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Также в эти выходные пройдет мистическая экскурсия в Доме-музее Михаила Булгакова. Вполне возможно, что рождественские праздники, придадут ей особого очарования и загадочности. В программе - экскурсия по самому музею, с рассказами о необычных явлениях в жизни классика, а также прогулка по тайным местам на Андреевском спуске. Что может быть очаровательнее, чем пройтись в канун праздников по одной из самых красивых улиц Киева и узнать ее тайны.

Когда: 5 января, 19:00.

Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)

Сколько стоит: 200 гривен.

Кототерапия на Воздвиженке

А совсем рядом с Андреевским - на Воздвиженке - можно насладиться сеансом кототерапии. Здесь можно погладить, поиграться с животными, а также забрать себе найденыша. Так что вы запросто можете и отлично провести время, успокоив нервы, - и заодно сделать себе или родным бесценный подарок на Рождество.

Все животные из центра прошли обследования, стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Котиков отдают хозяев после прохождения собеседования и подписания договора.

Когда: 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 января, с 15:00 до 18:00

Где: Центр Кототерапии, улица Воздвиженская, 14

Сколько стоит: 100 гривен/час.

Кроме того, спешим напомнить, что в Киеве в новогодние праздники действуют праздничные локации: ВДНГ (проспект Глушкова,1), Софийская площадь с катком и ярмаркой, Контрактовая площадь - с постоянно действующим бесплатным катком, а также новогодний фестиваль под Аркой Дружбы народов.

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