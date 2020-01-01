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Погода в Украине на Рождество 2020: Будет ли снег

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Подробный прогноз на 7 января 2020 во всех регионах Украины .

Погода в Украине на Рождество 2020: Будет ли снег
Погода в Украине на Рождество 2020: Будет ли снег
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Продолжается гряда новогодних и рождественских гуляний 2020 - и следующим праздником, который вскоре ждет украинцев станет Рождество Христово, которое отмечаем в ночь с 6 на 7 января. Для того, чтобы спланировать досуг на праздники, нужно заранее знать, какой будет погода в Украине в Рождество 2020 и будет ли 7 января снег. Предлагаем вам подробный прогноз погоды на 7 января во всех областных центрах Украины.

Сразу отметим, что, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, который она опубликовала в Facebook, на всей территории Украины, кроме восточных областей, 7 января не будет осадков, потому Рождество 2020 в большей части Украины, похоже, пройдет без снега. А вот за день до Рождества 4-5 января почти по всей территории Украины будет мокрый снег и дожди.

Предлагаем узнать, какой будет температура воздуха в Рождество 2020 в Украине.

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Погода в областных центрах Украины на 7 января 2020:

  • Винницкая - -8 до 0, облачно
  • Волынская (Луцк) - -3+1, ясно
  • Днепропетровская --4-1, ясно
  • Донецкая - -1+1, облачно
  • Житомирская - -4 0, облачно
  • Закарпатская - -4+1, ясно
  • Запорожская - -3+1, облачно
  • Ивано-Франковская - -11 до 0, ясно
  • Киевская - -6-1, сильная облачность
  • Кировоградская - -7-1, ясно
  • Луганская - -1+1, облачно
  • Львовская - - 4 до 0, ясно
  • Николаевская - -4+1, ясно
  • Одесская - -4+3, ясно
  • Полтавская - -4-1, облачно
  • Ровенская - -3+1, облачно
  • Сумская - -6-2, облачно
  • Тернопольская - -5+1, ясно
  • Харьковская - -6-1, ясно
  • Херсонская - -3+1, переменная облачность
  • Хмельницкая - -6-2, ясно
  • Черкасская - -6-1, облачно
  • Черниговская - -5-1, облачно
  • Черновицкая - -7-1, переменная облачность
  • Севастополь +2+4, переменная облачность. 
  • Симферополь 0+1, облачно.

Желаем всем сказочного Рождества, несмотря на бесснежную погоду! 

Ранее мы писали, чем католическое Рождество отличается от православного.

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Теги: погода в Украине, рождество, прогноз
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