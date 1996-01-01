Рождественская подборка: 6 фильмов для семейного просмотра

Положительный заряд праздничного настроения гарантирован!

Киновечер в кругу семьи - отличная традиция для новогодних праздников. Чтобы вы не тратили часы драгоценного времени, которое могли бы провести с близкими, на поиски подходящего кино, Ivona собрала для вас лучшие рождественские фильмы для семейного просмотра.

Читай также: “Щедрик“: ТОП-5 самых красивых украинских исполнений Подарок на Рождество (1996 год)

Каждый год мы обещаем себе не покупать подарки в последний момент, чтобы избежать предпраздничной истерии. Но все равно в канун Рождества хотя бы кто-то, да попадает в ситуацию, в какую попал Говард - он пообещал сынишке игрушку и успешно об этом забыл. Жена и так зла на него за то, что Говард слишком мало времени проводит с семьей, испорченный сыну праздник она уж точно ему не простит! И все, что остается главному герою - отправиться в настоящее паломничество на поиски игрушки, полное удивительных приключений, которые могли произойти лишь в канун праздника.

Эта замечательная жизнь (1946 год)

Джордж Бейли - хронический добряк и готов пожертвовать чем угодно ради блага другого человека. Его любит и уважает весь город, дома его всегда с радостью ждет семья, но в канун Рождества главный герой понимает, что половина жизни позади, а он не сделал в жизни абсолютно ничего (из того, о чем всегда мечтал) и вряд ли что-нибудь изменится в дальнейшем. С такими тяжелыми думами он решает прыгнуть с моста, однако чудом спасает своего ангела-хранителя, которого призвали жители города, чтобы спасти Бейли из бедственного положения. Ангел оказывается тем еще неудачником и для него доказать Джорджу, что жизнь прекрасна, становится делом чести. К тому же он очень хочет получить крылья, в очереди за которым он стоит уже больше 200 лет.

Читай также: ТОП-7 фильмов для создания романтического новогоднего настроения Кошмар перед Рождеством (1993 год)

Что если каждый праздник - не просто дата в календаре, а целый город, жители которого готовятся к торжеству целый год? Повелитель Хэллоуина Джек загрустил в своем мрачном царстве, он чувствует, что способен на большее, чем просто страшилки для детей. Случайно Джек попадает в город Рождества, где перед ним открываются все прелести этого праздника. Опьяненный этими видениями он решает, что в этом году Рождество будет проводить он, а для этого ему нужно будет объяснить всем жителям города Хэллоуин в чем же суть праздника и что такое настоящее добро. Но для начала нужно… украсть Санту!

Вечера на хуторе близ Диканьки (1961 год)

Фильм, который уже стал символом Рождества и многие просто не могут вообразить себе этот праздник без просмотра “Вечеров“. Снятый по мотивам повести Николая Гоголя, за свою почти шестидесятилетнюю историю он по-прежнему несет в себе непередаваемый украинский дух рождественского чуда.

Читай также: Слушать обязательно! ТОП-10 лучших американских рождественских песен Ангели чудяться (2014)

Этот короткометражный фильм расскажет вам про трех друзей: Лесика, Юлика и Дзидзьо, которые решили поколядовать на Рождество. Но не просто так, ради забавы. Они делали это от имени церкви, чтобы собрать с простого народа побольше денег и ни с кем не делиться. Исполняя рождественские гимны и глядя в одухотворенные лица своих односельчан, у парней начинают закрадываться сомнения, а правильно ли так поступать в такую святую ночь?

Пригоди S Миколая (2018)

Что будет, если в доме в канун новогодних праздников где-то карпатской глубинке останутся двое маленьких детей? Что будет, если их решит навестить настоящий грабитель, переодетый святым Николаем. Что будет, если детишкам самостоятельно придется защищать свой дом? Получится веселая комедия в стиле “Один дома“, но на украинский манер. Отчаялись поверить в новогоднее чудо? Вам непременно нужно посмотреть “Пригоди S Миколая“ - фильм и настроение вам поднимет, и докажет, что в жизни всегда есть место для небольшого волшебства!

Ранее мы рассказывали, какая в Украине ожидается погода на Рождество 2020 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.