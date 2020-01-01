"Щедрик": ТОП-5 самых красивых украинских исполнений
“Щедрик“ - украинская народная песня, которая традиционно исполняется в период новогодних праздников. Лучшие исполнения этой знаменитой песни собрала для вас Ivona.
Та аранжировка, которая известна сегодня не только в Украине, но и мире, была создана украинским композитором Николаем Леонтовичем.
Читай также: ТОП-7 фильмов для создания романтического новогоднего настроения
История происхождения украинской народной песни исследуется и по сей день. Некоторые специалисты утверждают, что текст песни был распространен на Подоле, и его, как образец, выбрал для своей работы Леонтович, так как она была известна ему с детства.
Текст песни, предположительно, был сочинен еще в период до наступления на Руси христианства, когда приход Нового года отмечали ранней весной. Поэтому в нем и упоминаются ласточки, как вестники оживления природы после зимы и начала нового года.
В своей аранжировке Николай Леонтович (который работал над песней на протяжении всей своей жизни) использует примеры классического многоголосья, характерного для украинских народных песен. С его помощью и достигается эффект полифонии, из-за которого даже с минимальным музыкальным сопровождением, “Щедрик“ звучит очень мелодично.
Читай также: ТОП-10 лучших новогодних фильмов для детей и взрослых
То исполнение “Щедрика“, которое сегодня считается классическим, впервые прозвучало еще в 1916 году в исполнении хора Киевского университета (сегодня Народная хоровая капелла «Дніпро» Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченка), которым руководил сам Леонтович.
За свою более чем столетнюю историю “Щедрик“ получил множество аранжировок, основой для которых послужила работа Леонтовича.
Так звучит классическая версия “Щедрика“ в исполнении Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Веревки:
Так как колядовать и щедровать издавна отправлялась в большинстве случаев молодежь и дети, нередко “Щедрик“ можно услышать именно в исполнении детских хоров.
Сегодня практически каждый украинский исполнитель имеет свою вариацию на тему “Щедрика“. Тина Кароль, к примеру, решила не слишком отступать от канонов и исполнила песню вместе с детским хором в классическом стиле:
Необычной, джазовой аранжировкой может похвастаться Настя Каменских. В ее исполнении народная песня заиграла яркими, сочными красками:
Украинская группа “Воплі Відоплясова“ также записала необычную, немного меланхоличную и менее динамичную версию “Щедрика“. Впрочем, она смогла сыскать расположение не только у поклонников группы, но и остальных слушателей, которые отмечали, что подобная аранжировка придала известной песне особенных “райских“ ноток:
Читай также: ТОП-5 вещей, которые нужно успеть сделать до Нового года
Своей работой Леонтович сыскал не только всеукраинскую любовь. Сегодня “Щедрик“ известен и далеко за пределами Украины. В 1922 году он в классической вариации Леонтовича впервые прозвучал Нью-Йорке и так полюбился американским слушателям, что уже в 1936 году по мотивам песни и с сохранением мелодии Питер Вильховский написал “Carol of the Bells“, слова которого напоминали ему звон рождественских колокольчиков. С тех пор американская версия “Щедрика“ получила всемирную известность и славу. “Carol of the Bells“ считается одной из главных рождественских песен во многих странах мира.
Несмотря на то, что текст песни меняется от страны к стране, “Щедрик“ продолжает звучать просто волшебно на всех языках мира. Удивительно, как всего одна песня может заставить биться в унисон сердца практически всего земного шара.
Ранее мы собрали для вас топ-10 лучших американских рождественских песен.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил