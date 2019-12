Сладкое звучание украинской щедривки в Украине и далеко за ее пределами.

“Щедрик“ - украинская народная песня, которая традиционно исполняется в период новогодних праздников. Лучшие исполнения этой знаменитой песни собрала для вас Ivona.

Та аранжировка, которая известна сегодня не только в Украине, но и мире, была создана украинским композитором Николаем Леонтовичем.

"Щедрик": ТОП-5 самых красивых украинских исполнений wikipedia.org

История происхождения украинской народной песни исследуется и по сей день. Некоторые специалисты утверждают, что текст песни был распространен на Подоле, и его, как образец, выбрал для своей работы Леонтович, так как она была известна ему с детства.

Текст песни, предположительно, был сочинен еще в период до наступления на Руси христианства, когда приход Нового года отмечали ранней весной. Поэтому в нем и упоминаются ласточки, как вестники оживления природы после зимы и начала нового года.

"Щедрик": ТОП-5 самых красивых украинских исполнений pinterest.com

В своей аранжировке Николай Леонтович (который работал над песней на протяжении всей своей жизни) использует примеры классического многоголосья, характерного для украинских народных песен. С его помощью и достигается эффект полифонии, из-за которого даже с минимальным музыкальным сопровождением, “Щедрик“ звучит очень мелодично.

То исполнение “Щедрика“, которое сегодня считается классическим, впервые прозвучало еще в 1916 году в исполнении хора Киевского университета (сегодня Народная хоровая капелла «Дніпро» Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченка), которым руководил сам Леонтович.

"Щедрик": ТОП-5 самых красивых украинских исполнений pinterest.com

За свою более чем столетнюю историю “Щедрик“ получил множество аранжировок, основой для которых послужила работа Леонтовича.

Так звучит классическая версия “Щедрика“ в исполнении Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Веревки:

Так как колядовать и щедровать издавна отправлялась в большинстве случаев молодежь и дети, нередко “Щедрик“ можно услышать именно в исполнении детских хоров.

Сегодня практически каждый украинский исполнитель имеет свою вариацию на тему “Щедрика“. Тина Кароль, к примеру, решила не слишком отступать от канонов и исполнила песню вместе с детским хором в классическом стиле:

Необычной, джазовой аранжировкой может похвастаться Настя Каменских. В ее исполнении народная песня заиграла яркими, сочными красками:

Украинская группа “Воплі Відоплясова“ также записала необычную, немного меланхоличную и менее динамичную версию “Щедрика“. Впрочем, она смогла сыскать расположение не только у поклонников группы, но и остальных слушателей, которые отмечали, что подобная аранжировка придала известной песне особенных “райских“ ноток:

Своей работой Леонтович сыскал не только всеукраинскую любовь. Сегодня “Щедрик“ известен и далеко за пределами Украины. В 1922 году он в классической вариации Леонтовича впервые прозвучал Нью-Йорке и так полюбился американским слушателям, что уже в 1936 году по мотивам песни и с сохранением мелодии Питер Вильховский написал “Carol of the Bells“, слова которого напоминали ему звон рождественских колокольчиков. С тех пор американская версия “Щедрика“ получила всемирную известность и славу. “Carol of the Bells“ считается одной из главных рождественских песен во многих странах мира.

Несмотря на то, что текст песни меняется от страны к стране, “Щедрик“ продолжает звучать просто волшебно на всех языках мира. Удивительно, как всего одна песня может заставить биться в унисон сердца практически всего земного шара.

