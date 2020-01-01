Чтобы он запомнился вам положительными эмоциями надолго!

Новый год - особенный праздник, поэтому вполне естественно, что все мы стремимся отметить его по-особенному: скрупулезно выбираем наряды, экспериментируем с блюдами, ищем самые лучшие подарки для самых родных и близких. Ivona расскажет, как не превратить этот светлый день в банальную попойку за просмотром “Голубого огонька“.

Как проводить?

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Постарайтесь украсить дом и новогодний стол в одном стиле, цветовой гамме и схожими материалами, что бы ваше жилище являло собой целостную праздничную композицию. От обычного торжественного сервиза можно отказаться в пользу тарелок и кружек с символикой наступающего года или просто в зимней тематике.

тематика праздника

Здесь можно дать волю фантазии: выбрать с компанией интересную для всех тему (вроде супергероев, персонажей любимой киновселенной и т.д.), условиться отмечать Новый год в соответствующих костюмах или аксессуарах, приготовить тематические блюда (сочинять новое не нужно, особенно если для этого нет ни времени, ни настроения; достаточно украсить стол, салаты или закуски или дать привычным блюдам необычные названия). Главное правило: не выходить за рамки тематики до конца праздничного пиршества.

Как хорошо отметить Новый год? 9 практичных советов pinterest.com

послание в будущее

Сегодня практически у каждого есть камера на телефоне. Предложите друзьям кратко подвести итоги уходящего года и озвучить планы на грядущий, и снимите все это на камеру. Видео можно посмотреть через год и узнать, кому что удалось. Эта своеобразная капсула времени может стать хорошей традицией, осуществляемой из года в год.

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Как встретить?

Если банальные посиделки за тазиком оливье уже потеряли для вас былую привлекательность, можно обратить свой взор на новогодние традиции разных стран. Например, отметить Новый год:

по-итальянски

Холодное игристое (в идеале - Просекко), итальянские закуски и салаты с оливками и вялеными томатами, нарезка из салями, прошутто и чоризо, и, непременно, виноград. По итальянскому обычаю, пока куранты бьют 12 раз, каждый из гостей должен съесть ровно 12 виноградинок (их можно заготовить заранее ля каждого), чтобы все его новогодние желания сбылись. Также хорошей традицией на Новый год, которую можно перенять у итальянцев, является избавление от всего старого и ненужного. Конечно, отмечая праздник в большой компании и войдя в азарт, можно выкинуть из окна половину квартиры (едва ли хозяева скажут вам за это спасибо). Заменить эту радикальную традицию можно символическим предложением оставить в старом году все неприятные мысли, переживания и ссоры.

Как хорошо отметить Новый год? 9 практичных советов pinterest.com

по-французски

На столе непременно должен быть закрытый пирог (сладкий или с соленой начинкой - на ваше усмотрение), в котором хозяйка дома прячет “сюрприз“: боб, горошину или монетку. Нашедшего этот неожиданный подарок буду ожидать удачи в грядущем году. Также предупредите гостей, что обмен подарками произойдет необычным образом, ведь французы прячут новогодние презенты в обувь.

по-кубински

Ром с апельсиновым соком, запеченное мясо и… вода! Вот что нужно для встречи Нового года по-кубински. Если с напитками и яствами все понятно, то вода требует небольших разъяснений. Кубинцы по традиции набирают во все имеющиеся в доме емкости чистую воду, и как только часы пробьют 12, выливают ее из окна. Зачем? Эта традиция - своеобразное новогоднее пожелание, символичное очищение пути для наступающего нового года.

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Как отметить?

караоке

Плэйлист можно составить самостоятельно, а можно найти готовые тематические подборки новогодних песен в интернете. Особый дух праздника отлично создают песни из любимых старых фильмов и мультиков, популярные композиции разных десятилетий (вроде дискотеки 80-ых, 90-ых и т. д.). Все, что необходимо для домашнего караоке, так это хорошие колонки, текст песен перед глазами и, конечно же, желание петь. Которое, впрочем, у вас непременно возникнет после определенной дозы горячительного.

Как хорошо отметить Новый год? 9 практичных советов pinterest.com

игры и конкурсы

От “Крокодила“, “Фант“ и “Кто я?“ (в которые можно играть смешанными командами из детей и взрослых), до конкурса на самый смешной новогодний тост или анекдот. При подборе конкурсов и игр выбирайте те, которые будут наиболее соответствовать тематике праздничного вечера и характеру собравшейся компании. Плюсом также будут развлечения, где необходим минимум реквизита. И не забудьте продумать заранее, как вы будете награждать победивших!

откажитесь от телефона и соцсетей

Не навсегда. Хотя бы на новогоднюю ночь, пока вы находитесь в кругу родных и близких. Всем, кого вы хотите поздравить, можно отправить праздничные пожелания заранее, если вы боитесь показаться невежливыми. Давайте начистоту: люди, с которыми вы встречаете Новый год, чаще всего являются для вас самыми дорогими. Так что отказ от гаджетов - небольшая цена за то, чтобы провести время с теми, кто вам небезразличен, не отвлекаясь на телефон.

Как хорошо отметить Новый год? 9 практичных советов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие подарки принято дарить в разных странах мира.

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