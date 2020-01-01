Чего пожелать себе 31-го декабря, пока бьют куранты?

ТОП-10 обещаний, которые нужно дать себе в новом году pinterest.com

Пока куранты бьют 12 раз все мы в Новый год загадываем самые сокровенные желания и ставим перед собой самые фантастические цели. Но нередко к концу года замечаем, что выполнили из этого списка крайне мало. Какие вполне осуществимые обещания можно дать себе в канун Нового 2020 года, чтобы не разочаровать себя, расскажет Ivona.

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1. Научиться жить по средствам (а если их все же катастрофически не хватает, найти новый источник заработка). Сюда можно отнести и обещание распрощаться с долгами, и надежды, что в новом году вы все же научитесь распоряжаться деньгами.

ТОП-10 обещаний, которые нужно дать себе в новом году pinterest.com

2. Проводить больше времени с семьей и друзьями. Вы замечали, как с каждым годом, ваши социальные и семейные связи становятся все тоньше? Чаще самым близким мы предпочитаем какие-то другие занятия, наивно полагая, что дорогие нам люди никуда не денутся. Однако жизнь неумолима и никогда не знаешь, когда вам предстоит увидеться в последний раз.

3. Не нервничать по пустякам. Согласитесь, ведь толку от этого - чуть, а нервные клетки не восстанавливаются. Постарайтесь в новом году найти для себя несколько способов, как справляться с негативом и расстройствами. Кому-то помогают дыхательные упражнения, кому-то медитация, кому-то - бег.

ТОП-10 обещаний, которые нужно дать себе в новом году pinterest.com

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4. Привести в порядок свой режим дня. Как бы нам не хотелось в жизни немного спонтанности, человек лучше всего функционирует, если имеет четкий план действий. Впрочем, вам абсолютно ничего не мешает отвести в своем расписании место для приключений.

5. Помогать нуждающимся. Благотворительность, помощь другу или волонтерство - решать вам. В любом случае вы сделаете доброе дело, а такие дела, как известно, делают и вас, и мир вокруг вас лучше.

ТОП-10 обещаний, которые нужно дать себе в новом году pinterest.com

6. Заняться своим здоровьем. Как давно вы были у зубного? А как долго игнорируете боли в спине или вот эту странную родинку? В новом году пообещайте себе вплотную заняться собственным здоровьем, ведь оно у вас одно! Если вы страдаете забывчивостью, составьте для себя график процедур и посещений медицинских учреждений.

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7. Наладить личную жизнь. Весьма расплывчатое обещание, которое требует конкретики для каждого лично. Уж вы-то знаете, чего вам не хватает для полного счастья! Так почему бы не заняться получением этого в новом году?

ТОП-10 обещаний, которые нужно дать себе в новом году pinterest.com

8. Найти время на хобби. Увлечения - не только для старых дев и маленьких девочек. Хобби должно быть у каждого. С помощью них человек самовыражается и духовно отдыхает. Не пренебрегайте своими увлечениями и постарайтесь найти в новом году немного больше времени на занятия любимым делом.

9. Больше путешествовать. Не обязательно в жаркие страны и на дорогие курорты. Научитесь воспринимать любую поездку за пределы своей зоны комфорта как увлекательнейшее путешествие и приключение. Удивительное рядом, и рассмотреть его можно даже в соседнем городе, до которого всего лишь час езды на общественном транспорте. Главная ценность путешествий - новые положительные впечатления, а их можно найти в самых неожиданных местах.

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10. Заняться саморазвитием. Беспокоит карьера? Запишитесь на курсы повышения квалификации. Изнываете от скуки? Найдите полезное хобби. Считаете, что у вас есть лишний вес? Займитесь спортом и начните правильно питаться. Все это - части саморазвития, все это крайне важно для роста гармоничной личности. Научитесь вкладывать в первую очередь в себя и это поможет вам достичь небывалых высот и научит ценить себя.

ТОП-10 обещаний, которые нужно дать себе в новом году pinterest.com

Ранее мы рассказывали о плохих новогодних приметах.

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