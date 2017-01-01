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Короткие поздравления с Новым годом

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Близится Новый 2020 год, и многие уже задумываются о том, как красиво и оригинально поздравить своих друзей с этим праздником. Если ты немногословен, Ivona предлагает тебе обратить внимание на интересные короткие поздравления с Новым годом.
Короткие поздравления с Новым годом
Короткие поздравления с Новым годом
Depositphotos

Бутерброд с икрой и семга,
И салатик оливье,
В Новый Год достаток будет
Пусть на праздничном столе!

***

Мы в Новый Год тебе желаем
Удачи, счастья и любви,
Побольше денег и здоровья,
Всего того, что хочешь ты.

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***

Новый год вот-вот наступит!
Пусть он вам счастье принесет!
И тому, кто вас так любит,
Пусть удачу он пошлет!

***

Быстрее загадай желанье,
Уж Новый год стучится в дверь!
Со старым был момент прощанья!
В свою мечту, и в сказку верь!

***

Шампанского побольше желаю в Новый год,
Пусть будут ананасы, с икоркой бутерброд,
Пусть будет все, что хочешь ты выпить или съесть,
И это изобилье не сможет надоесть!

***

С Новым годом! С Новым счастьем!
Пусть удача рвется в дом!
Пусть и горе, и ненастье
Обойдут вас стороной!

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***

Пусть светятся глаза, здоровье не подводит,
Счастливый смех звучит и музыка поет,
Пусть в дом к вам в белоснежном хороводе
Заглянет самый яркий Новый Год!

***

Дед Мороз портвейн принес!
Бульк! И сразу красный нос.
Поздравок он просвистел.
Не поздравил, но хотел...

***

Кто ходит в гости с поздравком,
Тот поступает мудро!
Поздравит с Новым годом всех –
Уйдет домой под утро.

***

С Новым годом!
С новым счастьем!
С новой стопочкой, друзья!
Пусть проблемы и ненастья
Не найдут вас никогда!

***

Удачи, счастья в Новый год!
Любви и обожания!
Пусть эта сказочная ночь
Исполнит все желания!

***

Ну ладно, сколько можно од,
Оставим этот пафос, страсти.
Давайте пить за наше счастье!
Давайте пить за Новый год!

С Новым 2020 годом!

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Источник: pozdravok.ru

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