Близится Новый 2020 год, и многие уже задумываются о том, как красиво и оригинально поздравить своих друзей с этим праздником. Если ты немногословен, Ivona предлагает тебе обратить внимание на интересные короткие поздравления с Новым годом.

Короткие поздравления с Новым годом Depositphotos

Бутерброд с икрой и семга,

И салатик оливье,

В Новый Год достаток будет

Пусть на праздничном столе!

***

Мы в Новый Год тебе желаем

Удачи, счастья и любви,

Побольше денег и здоровья,

Всего того, что хочешь ты.

Читай также: Красивые поздравления с Новым годом

***

Новый год вот-вот наступит!

Пусть он вам счастье принесет!

И тому, кто вас так любит,

Пусть удачу он пошлет!

***

Быстрее загадай желанье,

Уж Новый год стучится в дверь!

Со старым был момент прощанья!

В свою мечту, и в сказку верь!

***

Шампанского побольше желаю в Новый год,

Пусть будут ананасы, с икоркой бутерброд,

Пусть будет все, что хочешь ты выпить или съесть,

И это изобилье не сможет надоесть!

***

С Новым годом! С Новым счастьем!

Пусть удача рвется в дом!

Пусть и горе, и ненастье

Обойдут вас стороной!

Читай также: Поздравления с Новым годом в прозе

***

Пусть светятся глаза, здоровье не подводит,

Счастливый смех звучит и музыка поет,

Пусть в дом к вам в белоснежном хороводе

Заглянет самый яркий Новый Год!

***

Дед Мороз портвейн принес!

Бульк! И сразу красный нос.

Поздравок он просвистел.

Не поздравил, но хотел...

***

Кто ходит в гости с поздравком,

Тот поступает мудро!

Поздравит с Новым годом всех –

Уйдет домой под утро.

***

С Новым годом!

С новым счастьем!

С новой стопочкой, друзья!

Пусть проблемы и ненастья

Не найдут вас никогда!

***

Удачи, счастья в Новый год!

Любви и обожания!

Пусть эта сказочная ночь

Исполнит все желания!

***

Ну ладно, сколько можно од,

Оставим этот пафос, страсти.

Давайте пить за наше счастье!

Давайте пить за Новый год!

С Новым 2020 годом!

Смотри, как приготовить маринованную семгу на Новый год: