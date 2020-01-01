Лучшие идеи для новогодних подарков из разных уголков планеты.

Что принято дарить на Новый год в разных странах мира pinterest.com

В каждой стране существуют свои, особые традиции на Новый год. Касаются они не только того, как отмечать праздник, но и того, что дарить в честь наступления Нового года. Какие подарки традиционно дарят на Новый год в разных странах мира, расскажет Ivona.

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Главными подарками на Новый год в Японии считаются традиционные куклы “дарума“. Даруме рисуют лишь один глаз и загадывают желание. В конце года, если желание исполнилось, куле дорисовывают второй и хранят в качестве сувенира. Если же загаданное не сбылось, даруму сжигают. Кроме того в Японии набирают подарочные наборы в красивых коробках, ведь для японцев важно не только содержание, но и внешний вид подарка. Часто презенты на Новый год выбирают только по упаковке, не сильно заботясь ее содержимым. Любимые подарочные наборы японцев - съедобные или косметические.

Что принято дарить на Новый год в разных странах мира pinterest.com

Китай

В Китае на Новый год принято обмениваться сувенирами с символом года, мандаринами (китайцы верят, что они приносят финансовое благополучие), детям и одиноким молодым людям дарят красные конверты с деньгами. Супружеской паре же принято дарить один подарок на двоих. Он непременно должен содержать парное количество предметов (как символ семейного единения и равенства). Традиционным подарком в Китае считается набор посуды.

Что принято дарить на Новый год в разных странах мира pinterest.com

Германия

Это - очень читающая нация, поэтому любой немец почтет за честь получить на Новый год книгу. Догадаться о литературных вкусах другого человека не сложно - достаточно лишь обратить внимание на то, книги какого жанра чаще всего путешествуют с ним в сумке, какими темами он увлекается или представителем какой профессии является. Хорошим подарком немцы также считают путешествие или любое новое впечатление, поэтому особенно актуальными являются путевки или сертификаты на развлечения (вроде прыжков с парашютом, билетов на каток или абонемента на какие-то интересные занятия).

Что принято дарить на Новый год в разных странах мира pinterest.com

Первое, что естественно приходит в голову, думая о жителях Франции (в контексте подарков) - это духи. Однако парфюм здесь принято дарить лишь супругам. Остальные члены семьи, друзья и близкие получают, как правило, новогодние сувениры и прочие безделушки.

Что принято дарить на Новый год в разных странах мира pinterest.com

Швеция

С большим уважением в этой стране относятся к подаркам, которые несут свет и тепло. Буквально. Поэтому лучшим презентом в Швеции считаются, как ни странно, свечи. Праздничные, обычные, большие, маленькие, покупные или хэнд-мэйд - все они символизируют для шведов уют и благополучие.

Что принято дарить на Новый год в разных странах мира pinterest.com

Венгрия

Венгры любят на Новый год дарить друг другу практичные подарки, чаще всего - одежду в тематике праздника. Самый популярный подарок - новогодние носки: и тепло, и празднично!

Что принято дарить на Новый год в разных странах мира pinterest.com

Чехи, как правило, не очень вкладываются в новогодние подарки и если и дарят их, то исключительно в виде новогодних сувениров или практичных вещей первой надобности. Оптимальный вариант - елочная игрушка, которую тут же хозяин повесит на праздничное деревце.

Что принято дарить на Новый год в разных странах мира pinterest.com

США

Жители Штатов подходят к вопросу выбора подарков достаточно практично, и нередко в заветную коробочку прикладывают чек из магазина. Делается это не для того, чтобы поразить получателя потраченной суммой, а на случай, если ему сюрприз не понравится. С чеком он сможет вернуть подарок в магазин и выбрать понравившуюся ему вещь на аналогичную сумму. Все больше популярности набирают подарочные сертификаты - беспроигрышный вариант и для дарителя, и для получателя.

Что принято дарить на Новый год в разных странах мира pinterest.com

Великобритания

Не сложилось с новогодними подарками в Великобритании: на них жители этой страны предпочитают экономить. Поздравляют друг друга с праздником британцы, как правило, открытками (существует легенда, что новогодние открытки придумали дарить именно здесь) и крошечными сувенирами.

Что принято дарить на Новый год в разных странах мира pinterest.com

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