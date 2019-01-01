Новогодний плейлист: ТОП-10 самых праздничных песен всех времен

Если рождественское настроение к вам все еще не пришло, то включайте наш список и погружайтесь в сказочную атмосферу.

Какой Новый год без звучащих изо всех динамиков рождественских атмосферных песен, которые помогают настраиваться на правильный лад? Ведь именно то, чем заняты ваши мысли во время украшения дома и, конечно, праздничной елки влияет на тон, который вы задаете на весь последующий год. И хорошо, если в голове у вас звучат обнадеживающие, печальные, но все равно прекрасные мелодии, приносящие в дом ощущение настоящего праздника. Если вам наскучили традиционные “Jingle bells” и песенки из старых новогодних мюзиклов, хотя как они вообще могут надоесть, представляем вам обновленную подборку лучших рождественских мелодий. Современные исполнители, которым удалось придать нового звучания классическим композициям, проверенные временем песни Синатры и, конечно, любимая ABBA без которой невозможно представить ни одного 31-го декабря. Ivona представляет ТОП-10 лучших рождественских песен всех времен и народов.

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Ben Platt - River

Если вы еще не успели посмотреть сериал “Политик”, который был номинирована на “ 2020 сразу в нескольких категориях, то можно начать с одной из главных песен телефильма. И мы рекомендовали вам слушать “River” именно в исполнении актера и музыканта Бена Платта. Желание затеряться и отправиться в путь, полный приключений, подарит нестандартное меланхоличное ощущение праздника.

Carol of the Bells

Конечно, мы не можем представить новогодней атмосферы без классической композиции Леонтовича, которая известна во всем мире. Традиционный “Щедрик” в американской версии звучит более современно и космополитично. Мы не требуем от вас отказа от украинского гражданства, но восполнить пробелы музыкального образования никогда не поздно.

Frank Sinatra – Silent Night

Американский певец Фрэнк Синатра в 20 веке был едва ли не самым популярным исполнителем. Им восхищались, копировали, а его голосом наслаждались едва ли не каждый день. Можете послушать целый рождественский альбом в его исполнении, а можете поставить на повтор “Silent Night”. Уже с первых аккордов она может с легкостью заполнить собой весь дом и подарить веру в чудо.

Wham! - Last Christmas

Уверены, вы знаете эту песню наизусть и даже поете вместе со всей семьей каждый Новый год. И несмотря на то, что она уже много раз копировалась и переписывалась, представить без нее привычной атмосферы предновогоднего чуда мы, увы, не можем. И давайте пообещаем друг другу, что в 2020 году мы подарим свое сердце тому, кто действительно сможет сохранить его в целости.

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Ariana Grande – Santa Tell Me

Попсовое звучание тоже может быть абсолютно очаровательно, если предоставить дело профессионалу. Американка Ариана Гранде известна своим мелодичным звучанием, сладеньким голоском и не менее приторным, но милым внешним видом. Когда слушаешь “Santa Tell Me” в ее исполнении, то кажется, что дух Рождества и правда сможет указать на того, кто достоен нашего внимания.

ABBA – Happy New Year

Классика жанра, но без нее не обойтись даже в Новый год формата 2020. Ностальгия может быть опасна, если поддаваться ей в любой друг день, но 31-е декабря будто специально создано для того, чтобы немного углубиться в себя и вспомнить обо всем замечательном. О том, что подарил уходящий год или о том, что произошло с нами трепетного и волшебного за всю жизнь. Рекомендуем не просто слушать, а смотреть - слезы на глазах и гордость в сердце мы вам гарантируем.

Foo Fighters – Next Year

Рок тоже может быть праздничным и атмосферным, если, конечно, выбирать правильные треки. “Next Year” от Foo Fighters дарит надежду на то, что в следующем году обязательно произойдет все, что вы загадали. Странники найдут свой дом, разбитые сердца смогут собрать себя воедино, а ощущение доброты и нежности не пройдет даже по завершению новогодних праздников.

Hurts — All I Want For Christmas is New Year`s Day

Печальная композиция от Hurts способна спровоцировать слезы на ваших глазах, но даже они будут наполнены трепетом и надеждой на лучшее. Пусть прошлый год принес вам массу разочарований и бед, но в 2020 обязательно случится что-то настолько прекрасное, что сможет перечеркнуть все проблемы.

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Mairi Campbell - Auld Lang Syne

Помните потрясающую композицию из фильма “Секс в большом городе”, которая звучала в эпизоде, когда Кэрри в своей чудесной шубке, шелковой пижаме и жемчуге спешила на Новый год к подруге? Древняя композиция, созданная на стихи 1788 года поэта Роберта Бернса, пропитана шотландской атмосферой и духом праздника.

Judy Garland – Have Yourself A Merry Little Christmas

Мелодичный голос красавицы Джуди Гарланд воспринимается хоть в рамках чудесного рождественского фильма “Встреть меня в Сент-Луисе”, хоть сам по себе. Конечно, если вы посмотрите киноленту, то сразу и погрузитесь в атмосферу праздничной Америки “рубежа веков”, и получите веру в прекрасное будущее. Мы бы рекомендовали смотреть фильм целиком хотя бы из-за чудесных нарядов Гарленд.

Светящаяся гирлянда на елке, сверкающие елочные игрушки, радостный смех, белоснежная природа и атмосфера настоящей сказки. Все это не может быть полноценным без качественного музыкального сопровождения. Оставьте в покое праздничные мюзиклы до рождественских праздников, а пока наслаждайтесь непривычными, но от того не менее замечательными новогодними песнями. Поверьте, совсем необязательно включать устаревшие советские плейлисты или стандартные, которыми полнится Интернет. Ваш Новый год 2020 может пройти абсолютно по-новому, если изменить сам подход к празднику. Добавьте чего-то свежего и необычного в вашу сказочную атмосферу и увидите, насколько поменяется ваше настроение - оно будет по-настоящему волшебное.

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