День Светланы: Поздравления с Днем ангела
26 февраля именины у Светланы, а также день памяти Светланы Палестинской, которая жила в 5 веке. Ivona раскроет секреты имени и характера именинниц и подскажет, как лучше всего поздравить их с праздником.
Читай также: Что дарят на День ангела? Подарки для детей и взрослыхЧто означает имя “Светлана“
В переводе со старославянского языка Светлана означает “светлая, чистая“. Имя появилось в 18 веке и считается, что оно является “калькой“ греческого имени Фотиния, которое переводится как “свет“.
- Характер Светланы
У девушек со столь светлым именем довольно непростой и противоречивый характер. Почти все Светланы любят командовать, а самооценка у Свет более чем высокая. Считается, что Светлана расположена к импульсивным действиям и бездумным поступкам - сначала сделает, а потом уже разберется в ситуации. Однако, главные черты Светлан - огромная доброта и бескорыстие, за это их любят и уважают.
- Совместимость с мужскими именами
Считается, что имя Светлана имеет идеальную совместимость с такими именами, как Вадим, Владимир, Алексей, Сергей.
А неудачным будет союз с Александром, Михаилом, Олегом, Дмитрием, Игорем, Виталием и Никитой.
Поздравления с Днем Светланы
***
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И любима, и желанна,
И добра, и весела,
Можешь только ты, Светлана,
Быть так искренне мила!
В именины пожеланья
Только лучшие тебе!
Пусть навек удача станет
Спутницей в твоей судьбе!
***
Цветет рассвет над чистыми лучами,
Синее, чем море, неба высота,
Зажги свечу, укрась окно цветами,
Пусть дом наполнят свет и красота.
День именин твоих настал, Светлана,
Ты светлая, так будь всегда звездой,
Пускай исполнятся твои мечты и планы,
Пускай дорога будет гладкой и прямой.
***
С Днем Ангела, Светлана!
Пожелаем без обмана,
Чтобы в жизни все срослось,
Что хотелось - то сбылось.
Чтобы недруги зачахли,
Чтоб цветы весною пахли.
В доме был уют, тепло,
Будь счастливой всем назло.
Бизнес точно шел чудесно,
Жить чтоб было интересно,
А мужчина-идеал
На руках тебя таскал.
Светочка, твои подруги
Ценят все твои заслуги.
Чтоб поздравить нам тебя,
Стих писали мы любя!
***
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Светлана чистая душа
Всегда собою хороша.
И в этот праздничное День Рождение
Дарю тебе я свое поздравление.
Пусть сбудутся твои мечты,
Ведь заслужила это ты.
Любви, здоровья, больше ласки,
Чтоб ты жила как-будто в сказке.
Чтоб все открыты были двери
В твоей блистающей карьере.
Скажу от всех и от себя,
С днем ангела красавица тебя.
***
У тебя в нашем сложном мире
Самое светлое имя!
А еще, Светка, кстати,
У тебя самый яркий характер!
А еще, Светик наш семицветик,
Ты - как свежий красивый букетик!
Оставайся такой, умоляю!
И с Днем Ангела я поздравляю!
***
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Света, вот и именины -
Есть особые причины,
Чтоб сегодня поздравлять,
И любви тебе желать,
Счастья, радости и смеха,
И во всех делах успеха,
Пусть мечты сбываются,
Пусть все получается!
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