Как поздравить Светлану в день ее именин - стихи и открытки.

26 февраля именины у Светланы, а также день памяти Светланы Палестинской, которая жила в 5 веке. Ivona раскроет секреты имени и характера именинниц и подскажет, как лучше всего поздравить их с праздником.

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В переводе со старославянского языка Светлана означает “светлая, чистая“. Имя появилось в 18 веке и считается, что оно является “калькой“ греческого имени Фотиния, которое переводится как “свет“.

Характер Светланы

У девушек со столь светлым именем довольно непростой и противоречивый характер. Почти все Светланы любят командовать, а самооценка у Свет более чем высокая. Считается, что Светлана расположена к импульсивным действиям и бездумным поступкам - сначала сделает, а потом уже разберется в ситуации. Однако, главные черты Светлан - огромная доброта и бескорыстие, за это их любят и уважают.

День Светланы: поздравления с Днем ангела pinterest.com

Совместимость с мужскими именами

Считается, что имя Светлана имеет идеальную совместимость с такими именами, как Вадим, Владимир, Алексей, Сергей.

А неудачным будет союз с Александром, Михаилом, Олегом, Дмитрием, Игорем, Виталием и Никитой.

Поздравления с Днем Светланы

***

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И любима, и желанна,

И добра, и весела,

Можешь только ты, Светлана,

Быть так искренне мила!



В именины пожеланья

Только лучшие тебе!

Пусть навек удача станет

Спутницей в твоей судьбе!

***

Цветет рассвет над чистыми лучами,

Синее, чем море, неба высота,

Зажги свечу, укрась окно цветами,

Пусть дом наполнят свет и красота.

День именин твоих настал, Светлана,

Ты светлая, так будь всегда звездой,

Пускай исполнятся твои мечты и планы,

Пускай дорога будет гладкой и прямой.

День Светланы: поздравления с Днем ангела pinterest.com

***С Днем Ангела, Светлана!Пожелаем без обмана,Чтобы в жизни все срослось,Что хотелось - то сбылось.Чтобы недруги зачахли,Чтоб цветы весною пахли.В доме был уют, тепло,Будь счастливой всем назло.Бизнес точно шел чудесно,Жить чтоб было интересно,А мужчина-идеалНа руках тебя таскал.Светочка, твои подругиЦенят все твои заслуги.Чтоб поздравить нам тебя,Стих писали мы любя!

***

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Светлана чистая душа

Всегда собою хороша.

И в этот праздничное День Рождение

Дарю тебе я свое поздравление.

Пусть сбудутся твои мечты,

Ведь заслужила это ты.

Любви, здоровья, больше ласки,

Чтоб ты жила как-будто в сказке.

Чтоб все открыты были двери

В твоей блистающей карьере.

Скажу от всех и от себя,

С днем ангела красавица тебя.





***

У тебя в нашем сложном мире

Самое светлое имя!

А еще, Светка, кстати,

У тебя самый яркий характер!

А еще, Светик наш семицветик,

Ты - как свежий красивый букетик!

Оставайся такой, умоляю!

И с Днем Ангела я поздравляю!



***

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Света, вот и именины -

Есть особые причины,

Чтоб сегодня поздравлять,

И любви тебе желать,



Счастья, радости и смеха,

И во всех делах успеха,

Пусть мечты сбываются,

Пусть все получается!

День Светланы: поздравления с Днем ангела pinterest.com

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