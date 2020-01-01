Тест: Получится ли из тебя дизайнер интерьера?

Узнай, подходит ли тебе профессия дизайнера интерьера.

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Дизайн интерьера - не простой процесс! Нужно сделать так, чтобы и удобно было, и чтобы глаз радовался, и от моды чтобы не отставать. Поэтому история дизайна повествует о многих открытиях и гениальных идеях. Проверь насколько ты в теме!

Ранее мы предлагали вам узнать с помощью нашего теста, все ли ты знаешь о лаках для ногтей.

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