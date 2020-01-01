Как выбрать подарок на именины для своих родных и близких?

Мы редко отмечаем именины, в то время как День ангела прежде считался праздником более главным, чем День рождения. Правда, современное общество постепенно возрождает давно забытые традиции, и празднование Дня ангела - одна из них. О том, что и кому можно дарить на день ангела, а что нельзя, расскажет Ivona.

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Общие рекомендации по подбору подарка

Прежде всего на День ангела нужно подготовить красивые слова с упоминанием имени или стихии. А к этим теплым и искренним словам необходимо непременно подготовить какой-то особенный подарок.

Для того чтобы не прогадать и правильно выбрать нужный подарок на именины, необходимо помнить о том, что это - церковная дата, и в то же время - особенный день каждого человека. Поэтому, при выборе подарка, стоит учитывать его индивидуальные особенности и вкусы. Таким образом, нужно в одной вещи совместить и религиозные традиции, и отражение уникальности человека, которому будет предназначен презент.

Что дарят на День ангела? Подарки для детей и взрослых pinterest.com

Если вы решили сделать подарок взрослому человеку, то для него это станет приятной неожиданностью, ведь почему-то именно во взрослой жизни так редко дарят подарки на подобные мероприятия. А если ребенку - то постарайтесь максимально рассказать ему о том, что это за праздник и почему вы принесли ему подарок. У подрастающего поколения это вызовет здоровый интерес к своему имени, к его истории, заставит гордиться и уважать свое происхождение.

Какие подарки на день ангела стоит выбирать детям?

Если вы решились преподнести подарок на день ангела ребенку, можно воспользоваться несколькими вариантами. Например, можно подарить малышу домашнего питомца. А почему бы и нет? Это точно научит его быть ответственным, выражать заботу и сочувствие. Если вариант с “живым подарком“ не по душе вам или родителям ребенка, можно подарить игрушки или одежду. Но непременно стоит туда прибавить что-то или с именем ребенка, или с поздравлением с днем ангела.

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Какие подарки на день ангела стоит выбирать для девушки?

Уместным подарком для девушки или женщины на день ангела станет шкатулка. Она должна быть оригинальная, необычная и такая, чтобы будущая ее владелица могла там хранить свои украшения. Идеально на день ангела будет подарить даме шкатулку, сделанную вручную. Также на день ангела девушке так же можно подарить именное украшение или с камнем, соответствующим ее знаку Зодиака. Если дама слишком капризна и никакой из выше перечисленных подарков ей не придется по вкусу, покупайте то, о чем она давно мечтала: парфюм, обувь, сумочку, платье. Только одно маленькое “но“ при такой ситуации: обязательно к подарку приложить открытку с пожеланиями в День ангела.

Что дарят на День ангела? Подарки для детей и взрослых pinterest.com

Какие подарки на день ангела стоит выбирать мужчине?

На день ангела своему мужчине можно презентовать такой подарок, который будет ему напоминать об отдыхе. Например, деревянный кораблик, самолет и т.д. Это может напомнить ему о красивом путешествии, где он был на отдыхе, и где так хорошо провел время. Подойдут также именные бокалы или аксессуары (в зависимости от увлечений мужчины). И не забывайте о том, что открытка и ваши искренние пожелания сделают этот подарок особенным.

День ангела - светлый праздник, и в целом можно подобрать совершенно любой подарок и преподнести его дорогому человеку. Главное, чтобы он был от чистого сердца и с наилучшими пожеланиями. Все остальное - такие мелочи, по сравнению с тем, как будет счастлив ваш любимый человек.

Что дарят на День ангела? Подарки для детей и взрослых pinterest.com

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