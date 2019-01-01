Уляна Супрун рассказала, какие подарки не нужно дарить детям.

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На своей страничке в Facebook Уляна Супрун рассказала, что самые плохие подарки детям на Новый год - это сладости. Во время праздников дети и так мало двигаются, а конфеты и шоколад могут привести к еще более нежелательным последствиям

Конечно, можно отрицать: раз в год шоколадный заяц никому не навредил и вообще - сколько там этих праздников. Немногие и не в праздничные дни придерживается строгих ограничений по потреблению сахара. А в декабре, уже со дня святого Николая, начинается настоящий праздник сахара.

Прежде всего, важно помнить, что чрезмерное потребление сахара в течение длительного времени приводит к набору веса и увеличивает риски ожирения, проблем с зубами и и повышается риск развития сердечно-сосудистых болезней, диабета и некоторых видов рака. В частности, от сладкого страдает микрофлора кишечника, а если сладостями заменять полноценные приемы пищи - это может спровоцировать недостаток витаминов, микроэлементов и питательных веществ в организме.



Какие подарки вредны для детского здоровья pinterest.com

В результате исследований выяснилось, что украинские дети употребляют очень много сладкого, особенно подростки. Норма сахара для взрослого человека в день 25 граммов - дети употребляют почти в два раза больше.

Сколько сахара должно быть в рационе ребенка, чтобы это не вредило его здоровью

Национальная служба здоровья Великобритании рекомендует: для детей 4-6 лет - до 19 граммов в день, для детей 7-10 лет - до 24 граммов в день, детям старше 11 лет и взрослым рекомендуют до 30 граммов в день. Если ребенок младше четырех лет - лучше вообще не давать ему сладости.

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Если, все же, собираетесь подарить ребенку лакомство, отдавайте предпочтение разнообразным фруктам, сладостям из сухофруктов, пастиле. Еще лучшей альтернативой будет совместное приготовление домашних сладостей. Таким образом вы будете уверены в качестве продуктов, которые используете, а для детей это будет не просто конфета или кусок торта, а проведенное время с родителями.



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