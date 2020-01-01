Профессии для фриланса: Кем работать удаленно в независимости от карантина

Какие профессии всегда будет доступны в формате работы "вне офиса" .

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Сейчас уже никого не удивишь работой удаленно. Пандемия диктует свои условия, многие перебрались из офиса в свои квартиры, обустроив там рабочее место.

Но есть такие профессии, которые в независимости от карантина всегда подразумевают удаленную форму сотрудничества.

Ivona собрала ТОП-6 самых популярных профессией, которые подходят для фриланса.

Кем работать удаленно в независимости от карантина freepik.com

SMM- и контент-менеджер

Такой специалист работает с таргетингом, продвижением и наполнением социальных сетей различных брендов, личностей, магазинов и так далее. Нужно уметь писать грамотные, вовлекающие и вкусные тексты. Такая профессия приносит сперва не большие деньги, но со временем можно раскрутиться, с опытом увеличивается и количество заказчиков. Некоторые даже открывают агентства, обучают других. Все, конечно, зависит от стремлений и поставленных задач. С заказчиками коммуникация, как правило, по видеозвонку.

Копирайтер

Копирайтер отлично владеет словом, грамотно подкован, должен разбираться в абсолютно разных темах: от починки машин до детских памперсов. Задачи на написание текстов поступают разные. Можно работать как с биржей, где выставляют задания, так и штатным сотрудником компании: наполнять их сайт, делать публикации для журналов и не только.

Кем работать удаленно в независимости от карантина freepik.com

PR-менеджер

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Работа пиар-специалиста может быть, как проектной, так и долгосрочной. Все зависит от компании, бренда, ивента, да и просто любого заказчика. Пиар в наше время нужен многим. Правда, сейчас больше прибегают к услугам интернет-маркетологов, все хотят быть в Интернете меньше, чем в СМИ. С приходом соцсетей каждый юзер может смело публиковать свое мнение и делиться фото, которые, в последствии, становятся информационными поводами. Но для успешной коммуникации со СМИ и правильно расписанных и поставленных промо-задач для раскрутки, без пиарщика не обойтись. Такому специалисту не обязательно сидеть в офисе, его день расписан встречи, съемки, фотосесии.

Репетитор

Репетиторы - одна из старых профессий среди вакансий удаленного формата работы. Последние лет 10 учителя проводят онлайн-уроки, теперь не обязательно привязываться к одному месту, ученики могут быть с разных уголков Украины и мира.

Кем работать удаленно в независимости от карантина freepik.com

Переводчик

Задавшись целью уйти на фриланс, хороший переводчик может осуществить свое желание без лишнего труда. Несколько постоянных клиентов (допустим, крупных иностранных компаний), а также регулярные небольшие заказы, которые можно найти на профильных ресурсах, дадут неплохой месячный заработок без необходимости постоянно сидеть в офисе.

Также к профессиям, которые подходят для фриланса, можно отнести: ретушеров, фотографов, интернет-маркетологов, Web-дизайнеров, администраторов социальных сетей и так далее.

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