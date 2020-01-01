«Действие всегда побеждает бездействие»: 15 вдохновляющих цитат, которые научат зарабатывать деньги

Цитаты от самых успешных и знаменитых людей планеты .

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Предлагаем вашему внимаю ТОП-15 вдохновляющих цитат, которые учат зарабатывать и брать от жизни максимум.

Роберт Т. Кийосаки и Шэрон Л. Лектер в своем знаменитом мотивирующем бестселлере «Богатый папа, бедный папа» рассказывают принципы и законы успеха, а также о материальной независимости. Вот несколько цитат из книги, после которых хочется ставить цели и идти в бой.

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«Богатый папа считал, что слова „Я не могу этого себе позволить“ лишают человека способности к размышлению. А вопрос „Как я могу себе это позволить?“ заставляет мозг думать и искать ответы»

«Сегодня главное богатство — в информации. И самый богатый человек — это тот, кто владеет самой современной информацией»

«Мыслящие мелкими масштабами не способны на великие дела»

«Действие всегда побеждает бездействие»

«Я рекомендую молодым людям искать ту работу, на которой они чему-то научатся, а не ту, где они станут лишь получать зарплату»

«Сила человека в его умении сосредоточиться»

«Слушать намного важнее, чем говорить»

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«Делайте больше, чем от вас ожидают. Не бойтесь пройти лишнюю милю. Разницу между хорошим и превосходным образует небольшое дополнительное усилие»

«Ставьте перед собой конкретные цели. Вы забиваете голы или только защищаете свои ворота?»

«Работайте разумнее, а не интенсивнее. Думайте: каким образом можно выполнить задачу лучше? Ключ к успеху — внимание к мелочам».

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Канадская писательница, психолог и философ Лиз Бурбо в своих многочисленных популярных мотивирующих книгах дает четкие и конкретные установки для достижения результата:

15 вдохновляющих цитат, которые научат зарабатывать деньги https://www.instagram.com/richardbranson/

«Бросая себе вызов, ты растешь. Меняется твоя жизнь. Взгляд на мир становится жизнеутверждающим. Достичь поставленных целей не всегда бывает легко, но это не причина для того, чтобы останавливаться. Никогда не говори „сдаюсь“. Всегда повторяй: „Я могу. И я буду пытаться, пока не добьюсь победы“»

«Я искренне убежден, что работу надо сочетать с развлечением. Нужно уметь радоваться, а не чередовать работу с беспокойством и стрессами».

«Жизнь дается один раз, и этим шансом надо воспользоваться по максимуму»

Миллиардер Ричард Брэнсон вдохновляет людей по всей планете, но нам не обязательно ждать его приезда в Киев, зарядиться его мотивирующими высказываниями можем прямо сейчас:

Ранее мы рассказывали 5 способов, как эффективно работать дома.

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