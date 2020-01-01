Они не только не помогают, но и ощутимо мешают жить.

Не можете заставить себя двигаться вперед? Возможно, вы стали заложником одного из мифов о мотивации, в которые продолжает верить большинство. Как не нужно вдохновляться и вдохновлять на достижение целей, расскажет Ivona.

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1. Деньги - главный и единственный мотиватор

Всего за деньги не купишь - это знает каждый. Едва ли они помогут вам справиться с профессиональным выгоранием или поспособствуют улучшению враждебной атмосферы в коллективы. Примеров, когда даже крайне крупные суммы не могут решить проблемы, бесчисленное множество. Поэтому, соглашаясь мириться с несправедливостью и отсутствием комфорта, задумайтесь, действительно ли вы хотите именно этого. Безусловно, кругленькая сумма на счету мотивирует, но это не должно быть вашим единственным двигателем.

"Это так не работает": 7 разрушительных мифов о мотивации pinterest.com

2. Умный - значит успешный

Это далеко не так. Высокий интеллект не гарантирует того, что человек грамотно распорядится своими ресурсами. Одного ума не достаточно, и полагаться исключительно на него не стоит. Упорный труд, конкретная цель, дисциплина, мотивация - без этого не обойтись, если вы мечтаете достичь успеха.

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3. Визуализация все сделает за вас

Многие коучи по личностному росту заверяют своих клиентов: для того чтобы достичь желаемого, необходимо всего лишь регулярно его визуализировать. Кому-то достаточно просто воображать, что мечта исполнилась, кто-то - заряжается энергией от собственной карты желаний, которая висит на видном месте. Правда в том, что такой способ мотивации малоэффективен, так как не вдохновляет к конкретным действиям для достижения цели. Возникает ложно ощущение, что желаемое однажды просто появится само по себе. Но, если быть реалистами, таких чудес, увы, не бывает, а если и бывают, то крайне редко. Визуализацию стоит использовать лишь в том случае, когда вы, глядя на свою конечную цель, размышляете о конкретных шагах к ее достижению.

"Это так не работает": 7 разрушительных мифов о мотивации pinterest.com

4. Мотивация растет с увеличением награды

Ошибочное мнение большинства руководителей: если подчиненный не доволен - дай ему больше денег. Да, в какой-то момент это работает и отлично мотивирует сотрудника на выполнение его прямых обязанностей. Однако проблему далеко не всегда можно решить деньгами: если, к примеру, сотрудник желает карьерного роста, а ему платят за то, чтобы он продолжал сидеть на своей заурядной должности, рано или поздно он может решить, что воплощение его амбиций ему интересней, чем бонусы, которые он получает неофициально сверх зарплаты. Каждый из работников - живой человек, со своими принципами, стремлениями и житейской философией. И, как всякий живой человек, не всегда готовы “продать“ свои интересы за надбавку.

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5. Страх - отличный мотиватор

Еще одна ложь. Страх - паршивый мотиватор, который работает крайне редко. Далеко не все могут оптимизировать свои внутренние ресурсы в моменты стресса, а если запугивания и атмосфера страха лишь нагнетаются со временем, это отрицательно сказывается не только на качестве выполняемой работы, но и на психическом здоровье.

"Это так не работает": 7 разрушительных мифов о мотивации pinterest.com

6. Все зависит от врожденных способностей

Безусловно, они сильно помогают. Однако строить свою жизнь на уверенности, что вам “просто не дано“ от природы, крайне глупо. Человек с подобными убеждениями, как правило, отказывается от любого дела после первой же неудачи, и в итоге не достигает ничего. Человек развивается на протяжении всей жизни, а это - достаточно приличный отрезок времени, чтобы научиться чему-то новому, даже если от природы вам это не дано. Хвалите себя за попытки, стройте планы для достижения цели, развивайте уже имеющиеся таланты и не бойтесь искать новые. Лишь это поможет вам достичь цели. Трудитесь и не опускайте руки.

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7. Мотивация приходит лишь с вдохновением

Мы привыкли ассоциировать вдохновение исключительно с творческими занятиями, в том время как под воздействием музы любое дело, даже уборка квартиры, проходит веселее и легче. Быть мотивированным в хорошем настроении легко, но после этого, как правило, наступает апатия. Гораздо сложнее - регулярно самостоятельно создавать себе условия для появления вдохновения. Вот к чему нужно стремиться.

"Это так не работает": 7 разрушительных мифов о мотивации pinterest.com

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