Меньше нервов, больше продуктивности!

Ivona делится психологическими уловками, которые помогут вам справиться с накопившимся напряжением на работе, и значительно облегчат вашу жизнь.

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1. Удалите приложение, которым вы пользуетесь слишком часто

Конечно, если оно не касается непосредственно рабочего процесса. Подобный радикальный метод поможет повысить концентрацию на рабочем процессе и освободит время для решения мелких вопросов. Чего греха таить, все мы во время работы порой отвлекаемся на социальные сети, игры, новостные порталы и пр. Нам кажется, что они помогают нам отдохнуть, отвлечься от выполнения рабочих задач на короткое время. Однако на самом деле мы тратим на них слишком много внимания. И вот плачевный результат - сроки выполнения обязанностей горят, и мы в растерянности стараемся успеть все в последнюю минуту. Постарайтесь отказаться от приложений хотя бы на неделю, и вы заметите, как сильно снизится уровень стресса во время работы.

Как избавиться от стресса на рабочем месте: 4 полезных лайфхака pinterest.com

2. Режим сна

Хороший сон - залог крепкого психического здоровья. Нарушенный режим сна истощает наш организм, и может привести к тревожным расстройствам и депрессии. Конечно, отказаться от привычки делать все в последний момент бывает крайне сложно, но вы можете себе облегчить задачу, наладив нормальный режим сна. Постарайтесь определить для себя время, в которое вам необходимо ложиться спать во время рабочих будней. За час до отхода ко сну установите себе будильник или напоминание, которое оповестит вас о том, что пора закругляться, и даст время закончить текущие дела (или хотя бы подвести их к логичному завершению). Это снизит стресс сразу по двум причинам: вы будете лучше высыпаться и сможете тщательнее планировать свой рабочий день (никаких неприятных “рабочих“ сюрпризов).

Как избавиться от стресса на рабочем месте: 4 полезных лайфхака pinterest.com

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3. Пейте побольше воды

Все знают о пользе воды, но далеко не все пьют хотя бы пол литра чистой негазированной воды. А она меж тем повышает вашу работоспособность. Возьмите за правило всегда иметь в сумке бутылку воды, и еще одну - на рабочем месте. Тогда вы не будете забывать об употреблении живительной влаги и сумеете ощутить на себе все преимущества ее регулярного употребления.

Как избавиться от стресса на рабочем месте: 4 полезных лайфхака pinterest.com

4. Поменьше сидите

Даже если ваша работа предусматривает постоянное сидячее положение, найдите способ выкроить во время рабочего процесса хотя бы 20 минут (это время можно разбить на более короткие отрывки) для того чтобы встать и размяться. Стресс имеет физиологические причины, и отсутствие движения - одна из них. Во время перерыва сходите за булочкой в самый дальний от офиса магазин, или, вставая за кружкой чая, сделайте пару приседаний или прыжков на месте. Какой вид физической активности вы выберете - дело ваше, но не стоит слишком рассчитывать на зал или бассейн после работы. Будьте активны на протяжении дня, ведь, как известно, в здоровом теле - здоровый дух.

Как избавиться от стресса на рабочем месте: 4 полезных лайфхака pinterest.com

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