8 Марта: идеи для подарков своими руками
Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками? Особенно, если подарок на 8 Марта. Вдохновляйся с Ivona!
Читай также: Какие цветы дарить на 8 Марта: лучшие идеи (с фото)
8 Марта - Женский день. Чтобы по-настоящему подарить радость маме, бабушке, сестре или подруге, тщательно выбирай подарок. Приятней всего получать то, что человек сделал своими руками, ведь он вложил туда часть своей души.
К 8 Марта ты можешь сделать сама декупаж вазы, бокала или подсвечника. Эта техника не очень сложная, а результат поражает своей оригинальностью. Купи салфетки, клей, акриловые краски и лак для покрытия изделия. Смотри идеи:
Если ты любишь готовить, то всегда можно порадовать близких вкусной выпечкой к 8 Марта. Это может быть пирог, кексы или печенье с глазурью и поздравлениями:
Читай также: Поздравления с 8 марта для мамы
Не умеешь готовить, но любишь шить - отлично! всегда можно подарить маме или бабушке оригинальные прихватки на кухню, фартук, оригинальный букет с цветами из ткани, связать “рубашку“ для кружки или что-то еще.
Самый простой, но не менее приятный подарок - это открытка своими руками.
Ранее мы рассказывали, что подарить маме на 8 марта.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил