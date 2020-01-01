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8 Марта: идеи для подарков своими руками

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Красивые и несложные, но такие дорогие сердцу поделки для любимых женщин.
8 Марта: идеи для подарков своими руками
8 Марта: идеи для подарков своими руками
pinterest.com

Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками? Особенно, если подарок на 8 Марта. Вдохновляйся с Ivona!

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8 Марта - Женский день. Чтобы по-настоящему подарить радость маме, бабушке, сестре или подруге, тщательно выбирай подарок. Приятней всего получать то, что человек сделал своими руками, ведь он вложил туда часть своей души.

К 8 Марта ты можешь сделать сама декупаж вазы, бокала или подсвечника. Эта техника не очень сложная, а результат поражает своей оригинальностью. Купи салфетки, клей, акриловые краски и лак для покрытия изделия. Смотри идеи:

Если ты любишь готовить, то всегда можно порадовать близких вкусной выпечкой к 8 Марта. Это может быть пирог, кексы или печенье с глазурью и поздравлениями:

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Не умеешь готовить, но любишь шить - отлично! всегда можно подарить маме или бабушке оригинальные прихватки на кухню, фартук, оригинальный букет с цветами из ткани, связать “рубашку“ для кружки или что-то еще.

Подарки своими руками на 8 марта: Букет тюльпанов из ткани
Подарки своими руками на 8 марта: Букет тюльпанов из ткани
pinterest.com

Самый простой, но не менее приятный подарок - это открытка своими руками. 

Ранее мы рассказывали, что подарить маме на 8 марта.

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Источник: Ivona bigmir)net

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